Hokejisté rozehráli nový ročník krajské ligy a zahajovací mistrovské kolo se nadmíru vydařilo domácím celkům. Ty nedovolily svým soupeřům vůbec nic.

Ilustrační foto. | Foto: Deník / Petr Widenka

Obhájci titulu z České Třebové se proti lanškrounským Orlům rozjížděli do tempa pomaleji, ale ve druhé a především třetí třetině soupeře podle předpokladů přehráli. To chrudimští hokejisté měli do duelu s Chocní kvapíkový start a čtyřmi zásahy v úvodní části se rozjeli směrem k vítězství. Hosté se ve 45. minutě dotáhli na kontakt a tlačili se za vyrovnáním, jenže jejich naděje uťal pátý chrudimský gól Karáska. Rozhodčí Kolář rozdal 70 trestných minut.