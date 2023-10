/KRAJSKÝ HOKEJ/ Další kolo ve východočeské hokejové lize je odehráno a soutěž hlásí znovu změnu na čele tabulky. Panování Hlinska netrvalo dlouho, nově se na špici probil moravskotřebovský Slovan, která v duelu dvou tradičních rivalů jasně přejel Choceň. Mimo elitní osmičku se propadl litomyšlský celek, jemuž se přestalo dařit na domácím ledě. Účastníci soutěže si nyní „odfrknou“, pokračuje se příští neděli.

HC Litomyšl vs. HC Chrudim. | Foto: Petr Šilar

Průběh a výsledek zápasu v Moravské Třebové plně odpovídal aktuálnímu rozpoložení a formě obou soupeřů. Domácí Slovan měl opět nabito ostrými, Spartak se sice v některých pasážích duelu snažil držet krok, ale reálnou naději na slušný výsledek neměl. Třebovští hokejisté potěšili více než tři stovky svých fanoušků suverénním vítězstvím a posunem na špoici tabulky.

Recept na to, jak potěšit vlastní příznivce, v poslední době marně hledají hráči HC Litomyšl. Potřetí v sezoně přenechali na vlastním ledě všechny body soupeři a s takovou cesta do play off rozhodně nepovede. Varujícím signálem pro obhájce titulu navíc budiž skutečnost, že hosté z Chrudimi zvítězili zcela přesvědčivým rozdílem, když byli po většinu času údernějším a nebezpečnějším mužstvem, zatímco domácí se velmi složitě prosazovali do pořádného zakončení. „Zápas byl z naší strany špatný. Nejen vstup do utkání, ale také náš přístup. Soupeř hrál dobře střední pásmo a my se tam těžko dostávali. Musíme začít hrát náročnější hokej, více se tlačit do branky, bruslit a dohrávat souboje. Nepadají nám góly, ale to se občas stane. Právě o to víc je potřeba hrát přímočařeji,“ uvedl litomyšlský obránce Matěj Bažant.

Hlinečtí Horses hájili dobytou první pozici v krajské lize proti nebezpečnému Trutnovu a diváci byli svědky vyrovnaného a dramatického zápolení, které po několika zvratech došlo do samostatných nájezdů. V nich si bonusový bod vystříleli hosté z Podkrkonoší. Na zbylých stadionech v Pardubickém kraji se v nedělním podvečeru hrály jednoznačné partie. Lanškrounští Orli suverénně zametli s Opočnem a poličský Spartak si „ani neškrtl“ v souboji s Náchodem.

Tomáš Rolinek v pozvánce na nedělní utkáníZdroj: sktrebechovice.cz

Kapitán mistrů světa z roku 2010 Tomáš Rolinek nastoupil letos poprvé v brance Třebechovic a jistým výkonem pomohl k vítězství svého týmu nad soupeřem ze Dvora Králové nad Labem. I s týmem zpod Orebu bude třeba v boji o čtvrtfinále vážně počítat. V jednom z magnetů osmého kola vyloupili novopačtí Bruslaři novobydžovský led a o překvapení se postarala zatím nevýrazná Jaroměř, kdy si doma vyšlápla na silné Nové Město.

KRAJSKÁ HOKEJOVÁ LIGA, 8. kolo:

HC Litomyšl – HC Chrudim 1:5 (0:2, 0:1, 1:2). Branky: 60. A. Půlpán (Edl, Švec) – 2. Turčáni (Pavlík), 18. Pavlík (Formánek), 32. Cvrček (Formánek, Pavlík), 49. Linhart (Felcman, Brožek), 59. Pavlík (Linhart). Rozhodčí: Kis – Louda, Mikula. Vyloučení: 3:4. Využití: 0:2. Diváci: 303.

HC Slovan Moravská Třebová – HC Spartak Choceň 9:3 (3:1, 3:2, 3:0). Branky: 3. Schejbal (Augustin), 10. Vaňous (Marek, Netolický), 18. Kavan (Holub, Schejbal), 27. Palička (Fibrich), 30. Kavan, 39. Faltus (Maška, Kavan), 46. Schejbal (Cach, Augustin), 55. Augustin (Schejbal), 59. Šíp (Kavan) – 18. Krejza (Adámek), 34. Svatoš (Farkas, Knytl), 40. Krejza (Novotný). Rozhodčí: D. Kolář – Kopecký, Jirouš. Vyloučení: 3:3. Využití: 1:0. Diváci: 321.

TJ Orli Lanškroun – HC Opočno 12:2 (5:0, 3:0, 4:2). Branky: 4. Vogel (Krč, Mann), 4. Verner (Kužílek), 13. Pražák (Krč), 15. Bureš (Švub, Pirkl), 17. Krč (Šlezingr), 23. Bureš (Švub, Pirkl), 31. Drlík (Švub), 33. Vogel (Mann), 43. Vogel (Hrdina), 52. Krč (Pirkl), 57. Dvořák (Verner, Šlezingr), 60. Nastoupil (Pražák, Vogel) – 44. Zelený (Tomášek, Daňo), 51. Mlateček (Daňo). Rozhodčí: Škorpil – Gregar, Najman. Vyloučení: 7:8, navíc Fuks (OPO) OK. Využití: 1:1. V oslabení: 1:0. Diváci: 102.

HC Hlinsko – HC Trutnov 3:4 SN (0:1, 2:0, 1:2 – 0:0, 0:1). Branky: 32. Karásek (Machač, Kišš), 40. Machač (Kišš), 50. Karásek (Machač, Kišš) – 15. Mach (Chytráček, Chaloupka), 43. Luštinec (Mach, Chytráček), 46. Vondráček (Vácha, Smékal), rozhodující nájezd Vondráček. Rozhodčí: Čížek – Schaffer, P. Kolář. Vyloučení: 3:4. Využití: 1:1. Diváci: 121.

HC Spartak Polička – HC Náchod 1:9 (0:3, 1:4, 0:2). Branky: 33. Střecha (Nunvář) – 4. Kubeček (Škoda), 7. Pelda (Novák, Kubeček), 10. Matouš (Havrda, Maršík), 24. Štěpán (Matouš, Havrda), 27. Štěpán, 30. Havrda (Maršík, Matouš), 37. Hynek (Voděracký), 46. Havrda (Matouš, Štěpán), 59. Voděracký (Škoda). Rozhodčí: Vepřovský – Říha, Pošvář. Vyloučení: 5:3, navíc Nunvář – Zeman 5 min. + OK. Využití: 0:3. Diváci: 152.

SK Třebechovice pod Orebem – HC Dvůr Králové nad Labem 7:1 (2:0, 1:0, 4:1). Branky: 13. Zahradník (Bartoň, Mlateček), 19. Sajdl (J. Drašnar, Souček), 34. Beránek (Zahradník, Bartoň), 41. Zahradník, 47. Samek (T. Drašnar), 56. Sajdl (T. Drašnar), 59. Sajdl (Souček) – 45. Hynek (Junek). Rozhodčí: Petr – Karlík, Pluháček. Vyloučení: 4:5. Využití: 1:1. V oslabení: 1:0. Diváci: 208.

Stadion Nový Bydžov – BK Nová Paka 3:5 (1:3, 1:2, 1:0). Branky: 19. Heligr (Eis, Chára), 35. Chára (Postolka), 46. Špinka (Malý) – 13. Had (Kotyza, Brokeš), 14. Suvorov (Hnik, Dvořák), 15. Mach (Brokeš, Had), 32. Malík (Hnik, Dvořák), 37. Horyna (Nezbeda, Klust). Rozhodčí: Pecha – Paštika, Volf. Vyloučení: 7:9. Využití: 1:2. Diváci: 290.

HC Jaroměř – TJ Spartak Nové Město nad Metují 4:2 (0:0, 1:0, 3:2). Branky: 34. Petira (Kocián, Kašpar), 44. Petira (Vágner, Kačerovský), 48. Holub (Kotrč), 60. Vágner (Kotrč) – 52. Zámečník (Novotný, Biegl), 57. Burdych (Šrenk, Vanát). Rozhodčí: Nedvěd – Hurei, Rezek. Vyloučení: 5:6. Využití: 2:1. Diváci: 133.

HC Kohouti Česká Třebová volný termín.

Aktuální pořadí: 1. HC Slovan Moravská Třebová (7 zápasů/18 bodů), 2. HC Hlinsko (8/18), 3. BK Nová Paka (7/18), 4. TJ Spartak Nové Město nad Metují (7/15), 5. Stadion Nový Bydžov (7/15), 6. HC Trutnov (8/14), 7. HC Kohouti Česká Třebová (7/12), 8. SK Třebechovice pod Orebem (8/12), 9. HC Litomyšl (7/12), 10. HC Chrudim (6/12), 11. TJ Orli Lanškroun (8/9), 12. HC Náchod (7/9), 13. HC Dvůr Králové nad Labem (8/7), 14. HC Jaroměř (6/6), 15. HC Spartak Polička (8/6), 16. HC Spartak Choceň (7/3), 17. HC Opočno (8/0).

Program 9. kola:

Neděle 29. října, 17.00: Polička – Hlinsko, Moravská Třebová – Třebechovice pod Orebem, Litomyšl – Nový Bydžov, Česká Třebová – Jaroměř, Nová Paka – Choceň, Dvůr Králové nad Labem – Trutnov, Náchod – Opočno, 18.00: Chrudim – Nové Město nad Metují.