I když se jednalo „jen“ o soutěž útěchy a celkové deváté místo v pořadí, tak to byl důstojný závěr krajské ligy. Oba rivalové toužili uzavřít ročník s trofeji v rukou, divácká kulisa se v Jaroměři sešla slušná a zápas nabídl dramatickou podívanou. Kdo si pohár odnese, to nebylo jasné do úplného závěru.

Lépe začali domácí hokejisté, do poloviny hrací doby si vypracovali dvougólový náskok a s poličskými ambicemi to nevypadalo valně. Jenže Spartak osvědčil bojovného ducha, ještě ve druhé periodě snížil a ve 48. minutě zásluhou Elise v přesilové hře vyrovnal. Potom dostali hosté kotouč ještě jednou za záda gólmana Prokše, bylo to však v rozporu s pravidly a rozhodčí tuto trefu neuznal.

Zdálo se, že třetí finále dojde do prodloužení, proti ovšem byl jaroměřský forvard Tomášek, který v čase 58:34 chladnokrevně zakončil svoji příležitost a rozhodl o tom, že Pohár Vladimíra Martince (osobně jej předávala tato legenda československého hokeje) se nikam stěhovat nebude a zůstane v Jaroměři.

Pohár Vladimíra Martince, finále, 3. zápas:

HC Jaroměř – HC Spartak Polička 3:2 (1:0, 1:1, 1:1). Branky: 10. Tomášek (Holub), 28. Bujňák (Vágner, Háze), 59. Tomášek (Souček st.) – 33. Šerejch (Krajíček, Nunvář), 48. Elis (Plachý, Pazourek). Rozhodčí: Šmika – Řezníček, Roischel. Vyloučení: 11:9. Využití: 1:1. Diváci: 230. Konečný stav stav série: 2:1.

Jaroměř: Prokš – Souček st., Kotrč, Vágner, Mišinec, Bujňák, Dvořák, Mach, Štohanzl – Souček ml., Záliš, Teuber, Krause, Tomášek, Háze, Holub, Rind. Polička: Dostál – Čermák, Macek, Elis, Boštík, Nunvář, Beran – Plachý, Kyncl, Krajíček, Kunstmüller, Šerejch, Pazourek, Prokopec, Vondra, Nečas.

GLOSA: Titul je ve správných rukách, Kohouti měli nejsilnější mužstvo

Krajská liga, která se hrála od konce září do druhé poloviny března, došla do cíle. Po letech byly spojeny východočeské kraje a ukázalo se, že tenhle model má hokejistům i fanouškům co nabídnout a může mí zajímavou budoucnost. Sezonu zákonitě v základní a nadstavbové části narušil covid, některé zápasy zůstaly nesehrány, v tomto směru ale nebyl hokej výjimkou a důležité bylo, že se play off povedlo sehrát bez zádrhelů a v plné parádě. Zkrácený rytmus sérií neděle – středa – pátek byl možná trochu silnou kávou, ale to je věc dalších debat zainteresovaných. Pro prvenství si po zásluze došli Kohouti z České Třebové před choceňským Spartakem a Stadionem Nový Bydžov. Díky nedělnímu podvečeru v Jaroměři nezůstalo ani Královéhradecko bez trofeje.

Krajská hokejová liga Pardubického a Královéhradeckého kraje 2021/2022

1. HC Kohouti Česká Třebová

2. HC Spartak Choceň

3. Stadion Nový Bydžov

4. HC Chrudim

5. TJ Spartak Nové Město nad Metují

6. HC Litomyšl

7. SK Třebechovice pod Orebem

8. HC Slovan Moravská Třebová

9. HC Jaroměř

10. HC Spartak Polička

11. HC Hlinsko

12. HC Náchod

13. TJ Lanškroun

14. HC Opočno

15. HC Trutnov