Mandát, jenž v této sezoně debutoval v národním týmu, se podrobil kontrole 13. prosince po utkání 27. kola extraligy na ledě Liberce. O měsíc později mu byla předběžně zastavena činnost. Hráč užití zakázané látky popřel a na základě jeho požadavku byl ve specializované laboratoři v Německu přezkoumán kontrolní vzorek B. Výsledek byl však stejný, proto disciplinárka v pátek vynesla trest.

Prozatím však nebyla vypracována potřebná dokumentace, nelze tak zveřejnit výši trestu ani další detaily. "Udělili jsme trest, který může být ještě snížen na základě hráčovy obhajoby, ale je zřejmé, že pod dva roky už se dostat nemůže," uvedl Ujčík.

"Teď to však nemohu nijak více komentovat. Je třeba, aby bylo vše v souladu se všemi postupy a náležitostmi. Celá věc musí být vypracována písemně, tím je to vázané, aby hráč obdržel naše rozhodnutí, mohl si vše pročíst a připravit si obhajobu. Dokud nebude rozhodnutí oficiálně sepsané, do té doby nemůžeme prozradit žádné podrobnosti. Máme na to deset dnů," doplnil Ujčík.

Mandát bude mít možnost odvolání, ale je třeba, aby předložil jasné důkazy. Stejně jako samotný hokejista čeká s dalším postupem i jeho zaměstnavatel. "V tuhle chvíli jsme na tom stejně jako sám hráč, čekáme na oficiální dokumentaci a vyrozumění," řekl ČTK tiskový mluvčí pardubického klubu Lukáš Zitka.

Pro Dynamo je záležitost o to citlivější, že Mandátův dopingový případ se objevil jen dva měsíce poté, co vedení Východočechů vyřadilo z kádru útočníka Roberta Kousala. Hráč s reprezentačními zkušenostmi měl mít údajně při policejní kontrole pozitivní orientační test na kokain. Krevní rozbor to nepotvrdil, pozitivně ale vyšel na látku THC, kanabinoid nacházející se v konopí. Celý tým Dynama včetně Kousala podstoupil interní kontrolu na přítomnost dopingu a zakázaných látek a všechny testy byly negativní.

Začátkem prosince se jeden z lídrů dočasně připojil zpátky k pardubickému mužstvu. Posléze bylo s Kousalem ukončeno správní řízení, protože se podezření z řízení pod vlivem omamných látek nepotvrdilo. Dostal jen pokutu 500 korun za dopravní přestupek, kvůli němuž ho policejní hlídka původně zastavila, když nerespektoval přikázaný směr jízdy při výjezdu od čerpací stanice.

Mandát odehrál v probíhajícím ročníku 30 utkání a připsal si 14 bodů za devět branek a pět asistencí.