/KRAJSKÝ HOKEJ/ Východočeská hokejová liga odmazala ve středečním večeru tři zápasové „dluhy“. Na programu byly dohrávky odložených duelů a ve dvou případech se jednalo o přímé střety rivalů z elitní čtyřky. O jejich náboj a tedy i důležitost tak bylo postaráno. Českotřebovští Kohouti zvládli těžkou bitvu v Hlinsku a udělali výrazný krok směrem k prvenství v dlouhodobé části soutěže.

Ilustrační foto. | Foto: Jiří Kavan

324 diváků zavítalo do hlediště hlineckého zimního stadionu na šlágr mezi Horses a Kohouty a takovou kulisu tam asi hodně dlouho nepamatují. Utkání je určitě nezklamalo a sneslo přísné parametry. Na stranu hostů se začalo naklánět v závěru úvodní periody, v čase 19:38 otevřel účet Semorád. Ve druhé třetině zvyšoval krátce po uplynutí přesilovky Jemelka, domácí následně korigovali po rychlém výpadu Hudcem, jenže po polovině hrací doby to znovu bylo o dva góly, přičemž Veverkova trefa z ostrého úhlu by se dala zařadit do kategorie laciných. Opravdové drama však nastalo ve třetí části a především poté, co Havel zavěsil kontaktní zásah na 2:3. Horses potom měli ideální příležitost k vyrovnání po dvou po sobě jdoucích přesilovkách, jenže Kohouti je obětavě ubránili. A navíc jim pomohl protihráč Havel, který v koncovce duelu sám fauloval a závěrečný hlinecký nápor tím otupil. „Souboj o první místo přinesl špičkový hokej, oba týmy hrály s obrovským nasazením. Důležité bylo, že jsme dokázali ubránit přesilové hry soupeře. Trpělivou hrou jsme došli k cennému vítězství,“ byl spokojen trenér Kohoutů Pavel Marek.

Pardubický volejbalový perník byl pro svitavského nováčka druhé ligy moc tuhý

Na Královéhradecku se hrál šlágr mezi Novou Pakou a Novým Městem a tuhle bitvu si pro sebe „pronajal“ hostující Daniel Vanát, když o výhře Spartaku rozhodl hattrickem. Vítěznou trefu zaznamenal v čase 56:50 a Bruslaři na tento úder nenalezli odpověď.

Třetí třetina byla klíčovou pasáží souboje v Lanškrouně. Orli nakročili k vítězství nad Trutnovem nejprve využitou přesilovou hrou zásluhou Pejchy a v samotném závěru vylepšili náskok dalšími dvěma brankami. Hokejisté Trutnova tak znovu předvedli, proč se jim nedaří z devátého místa důrazněji zatlačit na osmý Nový Bydžov a tím na brány čtvrtfinále. V uplynulých kolech dokázali porazit silné soupeře z Litomyšle či Hlinska, jenže vzápětí ztratí tam, kde si to v boji o play off nemohou dovolit.

KRAJSKÁ HOKEJOVÁ LIGA, dohrávky:

HC Orli Lanškroun – HC Trutnov 5:2 (0:1, 2:1, 3:0). Branky: 28. Krč (Nastoupil, Šembera), 34. Pirkl (Švub, Mann), 48. Pejcha (Jáneš, Kužílek), 58. Krč (Šembera, Vogel), 60. Paclík (Pirkl) – 17. Smékal (Křížek, Křížek), 31. Šimoníček (Smékal). Rozhodčí: J. Veselý – P. Kopecký, Kukla. Vyloučení: 4:6. Využití: 2:0. V oslabení: 0:1. Diváci: 102.

BK Nová Paka – TJ Spartak Nové Město nad Metují 2:3 (1:1, 1:1, 0:1). Branky: 20. Najman (Foerster), 25. Brokeš (Foerster, Hric) – 18. Vanát (Mert, Matějček), 31. Vanát (Černý, Reichmann), 57. Vanát (Bucek). Rozhodčí: T. Veselý – Pluháček, Řezníček. Vyloučení: 5:5. Bez využití. Diváci: 192.

HC Hlinsko – HC Kohouti Česká Třebová 2:3 (0:1, 1:2, 1:0). Branky: 29. Zdražil (Nepokoj, Hudec), 49. Havel (Chvojka, Beneš) – 20. Semorád (Martinec, Rozlílek), 26. Jemelka (Fúzik, Ostřanský), 32. Veverka (Plášek). Rozhodčí: Čížek – Pošvář, Říha. Vyloučení: 4:6. Bez využití. Diváci: 324.

Aktuální pořadí KL.Zdroj: Deník

Další program:

Pátek 26. ledna 18.30: Nové Město nad Metují – Dvůr Králové nad Labem. Neděle 28. ledna 17.00: Jaroměř – Česká Třebová, Nové Město nad Metují – Chrudim, Třebechovice pod Orebem – Moravská Třebová, Nový Bydžov – Litomyšl, Trutnov – Dvůr Králové nad Labem, 17.30: Choceň – Nová Paka, Hlinsko – Polička.