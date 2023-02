V Litomyšli se neopakoval mohutný nástup domácích, jaký předvedli před týdnem, soupeř si dal daleko větší pozor a hrál se vyrovnaný svižný hokej. Poté, co domácí promarnili přesilovku pět na tři, udeřil Spartak, konkrétně Hynek, který se dostal ke střele přes nedůsledné bránící protihráče a jeho projektil „pod víko“ neměl chybu. Litomyšlští potom přidali na tempu, ale dlouho se nemohli prosadit přes velmi dobře pracující defenzivu hostů, kteří navíc využívali každou příležitost k rychlému výpadu. Do konce druhé třetiny hráli na ledě prim gólmani Dostál a Čáp. Obrat nastartoval ve 47. minutě Jonáš, jenž ukončil střelecké trápení svého týmu dělovkou od modré. O pár desítek sekund později se konečně ujala litomyšlská přesilovka, vítězný gól padl z hole kapitána Stoklasy. Novoměstští museli vrhnout veškeré síly dopředu, ale do trvalejšího tlaku se nedostali a jejich risk bez brankáře ukončil do opuštěné klece Jakubec. Oba celky nechaly na ledě všechno, domácí ukázali ve třetí třetině obrovskou vůli po vítězství. „Zápas byl hrozně těžký. Soupeř hraje velmi organizovaně a čeká na svoje možnosti. V kabině byla i po druhé třetině dobrá nálada, byli jsme přesvědčeni, že jsme lepší a máme šanci vyhrát. Nakonec se to potvrdilo a ve středu chceme sérii ukončit,“ uvedl gólman Matěj Dostál, který velmi úspěšně zastoupil nemocného Horáčka.

Zdroj: Radek Halva

Třetí bitva mezi Novým Bydžovem a Českou Třebovou začala využitou přesilovkou Kohoutů pět na tři zásluhou pěkné rány Augustina. Kdo však mohl v tu chvíli tušit, že to bude jejich jediný přesný zásah… Vícekrát se v zakončení neprosadili, byť slibných pozic neměli málo. O vyrovnání se postaral tvrdou střelou Bezděk a tento stav vydržel až do závěru prostřední periody, kdy čtyřminutový trest Sedláka zužitkovali Eis s Chárou a rázem to bylo 3:1. Navíc v nástupu do závěrečné části skóroval z přečíslení Procházka a naděje hostů na druhý bod v sérii se začaly rozplývat. A když potom nevyužili více než minutovou dvojnásobnou početní výhodu, zmizely definitivně. „O naší prohře rozhodl osmiminutový úsek hry v oslabení, soupeř vstřelil dva góly a pohodlně se dostal do vedení 3:1. V závěrečné třetině jsme doplatili na chyby, které Nový Bydžov potrestal. Nicméně my zbraně neskládáme, musíme však hrát disciplinovaněji,“ okomentoval utkání kouč České Třebové Jaromír Jindřich.

SEMIFINÁLE PLAY OFF, 3. zápasy:

HC Litomyšl – TJ Spartak Nové Město nad Metují 3:1 (0:1, 0:0, 3:0)

Branky: 47. Jonáš (A. Půlpán), 48. Stoklasa (A. Půlpán), 60. J. Voříšek – 19. Hynek (Reichmann). Rozhodčí: Kratochvíl, Čížek – Pošvář, Schaffer. Vyloučení: 3:5. Využití: 1:0. Diváci: 417. Stav série: 2:1. Litomyšl: M. Dostál – Švec, Bláha, Bažant, Š. Voříšek, Zahradník, Jonáš, Škvor – Jankovský, Edl, Jakubec, J. Voříšek, Stoklasa, A. Půlpán, T. Půlpán, Barkóci, J. Dostál, Cink, Vomočil. Nové Město nad Metují: Čáp – Franc, Vitebský, Šrenk, Borovec, Dufek, Pohl, V. Dostál – Reichmann, Černý, Bucek, Hylena, Hynek, Koudelka, Šťastný, Vanát, Prouza.

Stadion Nový Bydžov – HC Kohouti Česká Třebová 5:1 (1:1, 2:0, 2:0)

Branky: 11. Procházka, 35. Eis (Chára, Muška), 38. Chára (Eis, Bezděk), 44. Hlaváček (Procházka, Brotánek), 55. Procházka (Hlaváček, Matějíček) – 8. Augustin (Semorád, Pavlovský). Rozhodčí: Maštalíř, Veselý – Boček, Řezníček. Vyloučení: 10:8. Využití: 2:1. Diváci: 314. Stav série: 2:1. Nový Bydžov: Veselý – Matějíček, Brotánek, Zmítko, Novák, Bezděk, Muška, Heligr – Jebavý, Procházka, Hlaváček, Němec, Pilný, Černý, Postolka, Chára, Eis. Česká Třebová: Kraus (44. Ament) – Sedlák, Jemelka, Pažourek, Schejbal, Hradil, Čada – Augustin, Pavlovský, Ostřanský, Veverka, Semorád, Vaňo, Plášek, Filip, Stolín.

Další program, 4. zápasy – středa 1. března, 18.30: Česká Třebová – Nový Bydžov, 19.00: Nové Město nad Metují – Litomyšl (ve Dvoře Králové).

POHÁR VLADIMÍRA MARTINCE, 4. kolo:

HC Spartak Polička – TJ Lanškroun 3:10 (1:2, 2:3, 0:5). Branky: 11. Vondra (Elis), 29. Krajíček (Zobač), 33. Krajíček (Zobač) – 9. Macháček (Kačerovský), 15. Drlík (Šembera), 24. Kužílek, 28. Dvořák, 33. Nastoupil (Marek), 43. Pirkl (Macháček), 45. Dvořák (Pirkl), 49. Markl (Šlezingr, Nastoupil), 51. Dvořák (Pirkl, Švub), 54. Dvořák (Švub, Pražák). Rozhodčí: Veselý – Najman, Kalus. Vyloučení: 2:2. Využití: 0:2. Diváci: 106.

Aktuální pořadí: 1. HC Hlinsko (6 bodů), 2. TJ Orli Lanškroun (3), 3. HC Spartak Polička (0).

Další program, dohrávka 1. kola – pátek 3. března 18.30: Lanškroun – Polička. 5. kolo – sobota 4. března 17.00: Lanškroun – Hlinsko.