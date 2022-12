Zásadní krok směrem k prvenství v nadstavbové skupině A udělali litomyšlští hokejisté. V derby proti České Třebové vybojovali tři body a jejich náskok na špici tabulky se jeví velice nadějně. Dramatický duel nabídl ve svém průběhu několik zvratů. Na vedoucí trefu domácího Švece odpověděli Kohouti ještě do konce druhé třetiny, a to díky využitým přesilovým hrám, nejprve skóroval Pavlovský a po něm Semorád. Jenže třetí třetina bývá v této sezoně tradičně silnou zbraní Litomyšle a nejinak tomu bylo v tomto případě. V 54. minutě srovnal skóre pohotový J. Voříšek a v čase 56.50, vteřinu před koncem početní výhody, otočil zápas A. Půlpán. Snahu Kohoutů o vyrovnání v power play potom ukončil Vomočil, jenž se trefil přes celé hřiště do opuštěné branky.

„V závěrečných minutách jsme doplatili na pasivní hru a hrubé chyby. Vyrovnávací branku na 2:2 jsme dostali po hrubce v předbrankovém prostoru. Místo toho, abychom závěr odehráli s chladnou hlavou, jsme byli nedisciplinovaní. To rozhodlo o naší zbytečné porážce,“ litoval českotřebovský lodivod Jaromír Jindřich. „Byl to hodně těžký zápas. Měli jsme navrch a dotáhli ho do vítězného konce. Chceme dál vyhrávat a držet první pozici,“ glosoval Jakub Voříšek, autor druhé branky domácího celku.

Druhý krajský souboj tohoto dějství se stal kořistí moravskotřebovského Slovanu, který vyloupil chrudimský led. Bylo to poprvé v sezoně, co Chrudim doma nezískala ani bod. Vylámala si zuby na výtečném brankáři Faltusovi, hosté byli navíc efektivní v klíčových fázích duelu v přesilovkách. „Kluci k utkání přistoupili velice zodpovědně a disciplinovaně, udělali minimum chyb. Trápí nás marodka, do zápasu se zapojili tři hráči z juniorky Šumperka, kteří zahráli výborně a perfektně zapadli. Z výkonu celého mužstva mám nesmírnou radost,“ byl spokojen se kouč vítězů Kamil Přecechtěl.

V béčku přidali čtvrtý korálek na šňůru výher Orli z Lanškrouna. Přitom to ještě na začátku poslední minuty pro ně nevypadalo dobře, jelikož prohrávali 2:3 a nadto hráli v oslabení! Přesto i v této nevýhodě dokázali vyrovnat a v prodloužení při vlastní přesilové hře dokonal Šembera otočku z 1:3 na 4:3. Otáčelo také Hlinsko v Poličce a může za to poděkovat Tomáši Prachařovi, jenž se o to postaral dvěma zásahy ve třetí periodě. Těsné vedení favorizovaní Horses uhájili i v napínavém závěru, kdy domácí vylepšili přesilovku pět na tři odvoláním gólmana.

SKUPINA A, 9. kolo:

HC Litomyšl – HC Kohouti Česká Třebová 4:2 (0:0, 1:2, 3:0). Branky: 22. Švec (Jankovský), 54. J. Voříšek (Vomočil, Švec), 57. A. Půlpán (Jonáš), 59. Vomočil (J. Voříšek) – 32. Pavlovský (Sedlák, Augustin), 37. Semorád (Fúzik). Rozhodčí: Čížek, Vrba – Landsmann, Schaffer. Vyloučení: 7:9, navíc Cink (L) 10 min. OT. Využití: 1:2. Diváci: 231.

HC Jaroměř – BK Nová Paka 5:2 (2:1, 1:1, 2:0). Branky: 8. Kašpar, 15. Mišinec (Kašpar), 21. Háze (Kašpar, Mišinec), 53. Záliš (Rind), 55. Kašpar (Jahelka, Háze) – 13. Fedulov (Hric, Leder), 27. Kotyza (Leder, Nevyhoštěný). Rozhodčí: Petr – Horák, Vodička. Vyloučení: 1:8. Bez využití. Diváci: 112.

HC Chrudim – HC Slovan Moravská Třebová 1:4 (0:0, 1:2, 0:2). Branky: 36. Kostka (Langr, Cvrček) – 21. Fibrich (Kuchař, Marek), 38. Minařík (Cach, Marek), 45. Haas (Fibrich, Cekr), 59. Marek (Janků). Rozhodčí: Pilný – Švejda, Louda. Vyloučení: 4:1. Využití: 0:2. Diváci: 83.

Stadion Nový Bydžov – TJ Spartak Nové Město (odloženo).

Pořadí:

1. Litomyšl (19), 2. Nové Město nad Metují (14), 3. Nová Paka (11), 4. Nový Bydžov (11), 5. Chrudim (11), 6. Jaroměř (10), 7. Moravská Třebová (9), 8. Česká Třebová (8).

Další program:

8. kolo, neděle 18. prosince, 17.00: Nová Paka – Litomyšl, Nové Město nad Metují – Chrudim, Nový Bydžov – Moravská Třebová, Jaroměř – Česká Třebová.

SKUPINA B, 9. kolo:

TJ Orli Lanškroun – HC Spartak Choceň 4:3 PP (1:2, 1:1, 1:0 – 1:0). Branky: 19. Šembera (Macháček, Kačerovský), 33. Švub (Drlík, Janík), 60. Kačerovský (Macháček), 62. Šembera (Dvořák, Vogel) – 3. Farkas (Michalec, Lichtág), 21. Pazdera (Polák), 26. Prachař (Kalous). Rozhodčí: Kolář – Najman, J. Kopecký. Vyloučení 4:9, navíc Krejza (CH) OK. Využití 2:0. V oslabení 1:0. Diváci: 65.

HC Opočno – HC Trutnov 1:13 (0:2, 0:3, 1:8). Branky: 41. Srpek (Veselý, Pánek) – 4. Vondráček (Smékal), 8. Smékal (Šimoníček, Vondráček), 25. Šimoníček (Smékal, Vondráček), 32. Vondráček (Šimoníček), 36. Oppelt (Luštinec), 42. Vondráček (Vácha, Šimoníček), 44. Šimoníček, 46. Smékal (Šimoníček), 48. Smékal (Junek), 48. Švadlák (Chaloupka), 57. Vondráček (Mach), 58. Smékal (Vácha), 60. Smékal. Rozhodčí: Pecha – Hofman, Paštika. Vyloučení: 2:0. Využití: 0:2. Diváci: 40.

HC Spartak Polička – HC Hlinsko 1:2 (0:0, 1:0, 1:2). Branky: 21. Šerejch (Tobiáš, Krajíček) – 44. T. Prachař (Chvojka, Nepokoj), 46. T. Prachař (Chvojka, Nepokoj). Rozhodčí: Veselý – Pošvář, Dalecký. Vyloučení: 3:4. Bez využití. Diváci: 82.

HC Náchod – SK Třebechovice pod Orebem (odloženo).

Pořadí:

1. Choceň (18), 2. Trutnov (18), 3. Hlinsko (15), 4. Třebechovice pod Orebem (15), 5. Lanškroun (14), 6. Náchod (6), 7. Polička (6), 8. Opočno (0).

Další program:

10. kolo, pátek 16. prosince, 19.00: Náchod – Hlinsko. 8. kolo, neděle 18. prosince, 17.00: Polička – Trutnov, Choceň – Náchod, Lanškroun – Třebechovice pod Orebem, 17.00: Hlinsko – Opočno.