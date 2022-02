Gólově duel odpálil po deseti minutách hlinecký Homola. Tomu do ideální pozice naservíroval přihrávku Hron, jehož důrazný průnik do útočného pásma nedokázala obrana zachytit.

Domácí měli v úvodní části na svých holích i dost smůly, zvuk nastřelené brankové konstrukce nebyl tím, co chtěli jejich fanoušci v hledišti slyšet.

Zato vyrovnání, o které se v přesilovce postaral Dvořák tečí v předbrankovém prostoru, to už důvod k radosti byl. Ne nadlouho, protože hned vzápětí spáchali Litomyšlští nebývalý lapsus při střídání, v čehož důsledku se Cejpek od červené řítil sám na Horáčka a za takovou nabídku pochopitelně „poděkoval“ – 1:2.

A dějiny zápasu se opakovaly. Opět v početní výhodě, mimochodem přesně v čase 30:00, po obléhání Saifrovy svatyně prostřelil hradbu těl Ondráček. Neuteklo než pár minut a Horses znovu vedli, při hře čtyři na čtyři vyrobili rychlou souhrou z bránících hráčů statisty a Homola neměl se zakončením žádné podstatnější starosti.

A ještě veseleji bylo v hlineckém táboře v čase 35:13, v přesilové hře si hosté nelámali hlavy se složitým vymýšlením, bez otálení vyslali puk směrem k brance a ten se zatřepal v síti za Horáčkem, autorem branky byl Bříza.

Tenhle moment s domácími zjevně těžce otřásl. Že potom odehráli dvě přesilovky, toho si snad diváci ani nevšimli, a s jejich akciemi to šlo valem dolů. Naopak v táboře hlineckých fans se slovo čtvrtfinále skloňovalo stále častěji.

Litomyšlský útěk z lopaty hlineckých hrobníků začal půl minuty po startu třetí periody, kdy svoji střeleckou pohotovost osvědčil z bezprostřední blízkosti Ostřanský. Tohle byl možná jeden z klíčových okamžiků celého utkání, kontaktní gól přišel z pohledu hostů až příliš brzy…

Následoval velký obrat. Třetí využitá přesilovka poté, co Večeřa osvědčil důslednost při sledování vyraženého puku, znamenala srovnání. A po ubráněném oslabení přišel pátý úder, před Saifrem se znovu prosadil Ostřanský.

Jak rychle opanovala řady litomyšlských příznivců euforie (vždyť do konce scházelo pouhých 131 vteřin), tak rychle vzápětí přeskočila do početné skupiny hlineckých podporovatelů. Po půlminutě si kotouč ve skrumáži před Horáčkem po Brožkově střele našel Homola, zkompletoval hattrick a, co bylo hlavní, protáhl drama do prodloužení.

To se i v play off kupodivu hraje tři na tři, takže o infarktové situace nebyla zákonitě nouze. Rozuzlení epického souboje měl na hokejce především Stoklasa, ale jeho samostatný únik skončil na Saifrovi.

Nu což, ke slovu tedy přišli nájezdníci. Ti hlinečtí v dovednostní soutěži kompletně neuspěli, pět se jich rozjelo proti Horáčkovi a všichni si na něm vylámali zuby.

Na domácí straně neskórovali čtyři exekutoři, ve třetí sérii se ovšem vydal proti Saifrovi Tadeáš Jakubec a jeho „rodinné stříbro“, tedy Forsbergova klička, to je věc, na kterou se lze spolehnout. Však ji také místní znalci v publiku očekávali a dočkali se jejího perfektního provedení.

A byl to zásah kromobyčejně cenný, měl totiž hodnotu postupu HC Litomyšl do čtvrtfinále!

Byli domácí lepší? To říci nelze, hlavně v prostřední části hodně tápali, a Hlinsko celkově přispělo k dobré kvalitě duelu, potažmo celé série, stejnou měrou. Litomyšlský tým byl šťastnější a měl ve svém středu hráče s mimořádně šikovnýma rukama, který vzal osud nájezdové loterie na svoje bedra.

A zároveň také rozhodl o složení dvojic pro druhé kolo play off. Litomyšl se v krajském zápolení utká s Chrudimí, na programu bude atraktivní „třebovské derby“ Moravská versus Česká, Choceň vyzve Třebechovice a královéhradecké měření sil obstarají Nové Město nad Metují s Novým Bydžovem.

V úvodním kole Poháru Vladimíra Martince by se měly utkat Jaroměř s Opočnem a Lanškroun s Poličkou. Trutnov ze soutěže odstoupil, takže tady si budeme muset na upřesnění dalšího programu počkat.

Série startují v neděli 13. února a opět se hrají na dva vítězné zápasy.

OSMIFINÁLE, 3. zápas:

HC Litomyšl – HC Hlinsko 6:5 SN (0:1, 2:3, 3:1 – 0:0, 1:0). Branky: 24. Dvořák (Bažant, Barkóci), 30. Ondráček (J. Voříšek), 41. Ostřanský (Stoklasa), 49. Večeřa (Vomočil, J. Voříšek), 58. Ostřanský (Stoklasa, Cink), rozhodující nájezd Jakubec – 11. Homola (Hron), 25. Cejpek (Chvojka), 33. Homola (Cejpek), 36. Bříza (Fink, Chvojka), 59. Homola (Brožek). Rozhodčí: Rulíček, Čížek – Gregar, Pilný. Vyloučení: 6:9. Využití: 3:1. Diváci: 470. Konečný stav série: 2:1.