Zápas totiž ponese přídomek Plyšákový. Litomyšlský klub poněkolikáté pomáhá organizaci Naděje, které se stará o děti bez finančních prostředků, zajišťuje jim volnočasové aktivity a snaží se přinášet jim radost ze života.

Výzva pro diváky je tudíž jasná: Nezapomeňte vzít s sebou na stadion plyšáka a po prvním vstřeleném gólu domácího mužstva ho vhodit na led!

A kdyby se snad svěřenci trenéra Petra Pešiny nedokázali v utkání střelecky prosadit, potom se všechno odehraje po závěrečné siréně.

Na ledě se dá čekat jednak ostrá emotivní bitva, ale také kvalitní a sportovně hodnotná hokejová podívaná. Kdo jiný než právě tito dva rivalové by ji ostatně měli nabídnout, že…

Půjde o střet šestého (32 bodů) s prvním (39 bodů) týmem aktuální tabulky a jeho náboj zvyšuje skutečnost, že v září v prvním vzájemném duelu tohoto ročníku Litomyšl v České Třebové vyhrála 4:3 a Kohouti, kteří nyní navlékli devět korálků na šňůru vítězných zápasů v řadě, logicky prahnou po revanši.

Zahajovací buly bude vhozeno ve středu v 18.30, píšťalky se chopí hlavní rozhodčí Martin Kratochvíl a na čarách Filip Pecina a Martin Mikula.

Naděje Litomyšl je klub, který poskytuje dětem a mládeži ve věku od 6 do 18 let pomoc a podporu v nepříznivých životních situacích. Zajišťuje jim bezpečný a podnětný prostor pro trávení volného času a snaží se o pozitivní změnu jejich životního stylu. Věnujeme se také dětem, které nemají finanční prostředky na volnočasové kroužky. Děti zde mohou hrát deskové hry, tvořit, hrát hry v tělocvičně nebo jezdit na výlety. Pomáháme jim i se školou. Děti se do klubu chodí poradit se svými starostmi. Důležitý aspekt je pocit přijetí, který u nás zažívají i děti, které se často setkávají se samotou a nepřijetím.