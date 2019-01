Lanškroun – Zvědavost diváků, touha vidět zámořský celek na ledě v souboji s domácím týmem dorostenců.

ZBRANĚMI, jakými se pyšní kanadské juniorské týmy, vyrukovali dorostenci Lanškrouna a slavilo to úspěch. | Foto: Ludmila Ešpandrová

Orli Lanškroun – Whitby Wildcats 8:2

Fakta - branky a nahrávky: 20. Hubálek (Macháček), 31. Macháček (Šlezingr), 34. Bureš (Markytán, Kareš), 38. Macháček, 49. Gildain (Hubálek), 51. Šlezingr (Macháček), 54. Macháček (Šembera), 58. Kryulyak (Kareš) – 40. Smail, 47. Clayton (TS). Rozhodčí: Kalina – Veselý, Konečný. Vyloučení: 6:17, navíc Clayton (WHI) 10 min. OT. Využití: 2:0. Diváci: 400. Třetiny: 1:0, 3:1, 4:1.

Orli Lanškroun: Bezstarosti (55. J. Krňávek) – Zedníček, Macháček, Bureš, Hubálek, Kubíčková, Kareš – Luka, Šembera, Hrdina, F. Krňávek, Gildain, Markytán, Mroček, Kryulyak, Novotný, Šlezingr.

Whitby Wildcats: Guest (34. McCutcheon) – Bath, Clayton, Deline, D´Silva, Giacalone, Kelly, Mackenzie-Ede, Manners, Nyrhila, Pile, Pineau, Robertson, Sfetikos, Smail, Stevens.

Návštěva čtyř stovek fanoušků přivítala kanadský Whitby Wildcats. Úvod duelu obstaraly hymny obou zemí a ve tvářích hráčů byla vidět nervozita, neboť Orli před tak početným zástupem diváků nikdy předtím nehráli.

Slavnostního buly se ujal starosta města Radim Vetchý a následně se celky pustily do boje. Utkání proběhlo ve slušném tempu a domácí mužstvo vyhrálo 8:2.

„Kluci byli ze začátku docela nervózní, protože v takové atmosféře ještě nikdy nehráli. Takže určitě tam panovala nervozita a v prvních pěti deseti minutách se oťukávali. Poté jsme začali hrát náš nátlakový hokej s rychlým a agresivním přístupem, hodně střel a tlak do branky, a zároveň soupeře překvapit naší aktivní hrou. Hodně se hrálo v obranné třetině Kanady. První třetina skončila 1:0, druhá 3:1 a celkově to skončilo 8:2. Výsledek ale nebyl to nejpodstatnější, především šlo o reklamu hokeje ve městě a taky aby naši kluci poznali styl hry hráčů ze zámoří, kde není zvykem nic vypustit za žádného stavu. Bylo vidět, že všechno končilo soubojem, na všechno bylo málo času, hra byla rychlá,“ hodnotil průběh utkání trenér týmu Miroslav Vicenec.

Hráči si po duelu mohli užít děkovačku od diváků, kteří skandovali po celý průběh. „Chtěl bych divákům moc poděkovat, protože jich opravdu přišlo hodně,“ dodal lanškrounský šéftrenér mládeže.