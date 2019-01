Orlickoústecko /HOKEJ/ – Všichni zástupci našeho regionu, hrající krajskou soutěž mužů, si připsali důležité body za vítězství. Choceň v krajské lize prohrála s Hlinskem.

Ilustrační fotografie. | Foto: DENÍK/Jan Jelínek

Další kola hokejové soutěže a hokejové ligy byly na programu o uplynulém víkendu.

HC Choceň – HC Hlinsko 2:7 (1:1, 0:2, 1:4)

Utkání začalo nájezdem Šuvary z Hlinska již ve 30. vteřině, ale domácí museli jeho brejk zastavit faulem.



V 5. minutě ohrozil branku opět Šuvara, kterému zpoza brány nahrával útočící Spal. Do třetice svůj dravý přístup ke hře Šuvara již přetavil ve vedoucí branku - 0:1.



Ve 12. minutě se v přesilovce dostali konečně ke slovu domácí. Když pykal Wasserbauer, dvě šance domácích gólman pochytal, ale třetí šanci, kdy si na přihrávku zpoza branky sjel z modré Voříšek, nemohl dostatečně rychle zareagovat - 1:1.



Do druhé třetiny nastupovali hosté k přesilovce. Tu využili po výměně přihrávek Štěpánka a Lukáče, který nabil Kavalírovi, a ten prostřelil Saidla - 1:2.

Následoval faul Pokorného a tentokrát přesilovka hostí. Šuvara zavezl puk do třetiny, tentokrát si s pukem zamíchal u mantinelu Lukáč s Kavalírem a po modré se do střelecké pozice přesunul Štěpánek. Kavalírovu přihrávku rychle zpracoval a bombou k tyči Hlinsko rázem poslal do dvoubrankového vedení 1:3.



Do závěrečné třetiny nastoupila Choceň k přesilovce, ale nepodařilo se jí zvýšit skóre. Ve 48. minutě se technicky přes dva hráče prosadil Ročárek a Lukáč střelou a dorážkou zvýšil na 1:4. Po této brance z frustrace domácích vznikla šarvátka, ale na trestnou putovali zástupci obou týmů. Ze závaru před brankou se prosadil hlinský Hudec – 1:5.



Padesátá minuta přinesla další branku Hlinska, na které měl lví podíl Šulc. Dokázal totiž z druhé strany hřiště přesprintovat soupeřova obránce, který měl k puku nesrovnatelně blíž, vybojoval puk a ideálně nahrál zcela volnému Kavalírovi do plné jízdy – 1:6.



V 52. a 54. minutě byl vyloučen Ročárek a Zadina. Štěpánek vyhrál souboj v rohu, uvolnil se a nahrál Kavalírovi, který projel po levé straně hřištěm a zpětně nahrál Šulcovi, jenž šanci nepromarnil a parádní střelou bez přípravy poslal puk pod víko – 1:7. V 59. minutě stav 2:7 zvýšila Choceň brankou Krejzy.



Sestava Chocně: Saidl - Michalec, Škorpil, Voříšek, Pokorný, Fikejz, Schejbal, Vích A., Brukner, Janoušek, Krejza, Pilař, Procházka, Král, Pochobradský



Jaroslav Kutílek, trenér Chocně: „Takové utkání se mi velmi těžko hodnotní. Jsem zklamaný, protože hráči neměli to správné nasazení, které by bylo potřeba k tomuto velmi důležitému utkání. Takže se nám znovu nepodařilo odlepit z posledního místa.“

Choceň B – Čestice 4:2

(2:1, 0:0, 2:1)

Diváci sledovali velmi vyrovnané utkání, ve kterém rozhodla větší střelecká aktivita domácích.



Sestava Chocně: Jeřábek - Růžička T., Martínek, Michálek, Smutek, Příhoda, Vyskočil, Škorpil O., Bezdíček, Knytl, Brandýský, Jetmar, Kadoch, Adámek, Opařil.



Jan Smutek, vedoucí mužstva HC Spartak Choceň B: „Po třech porážkách v řadě je to pro nás velmi důležité vítězství. Utkání to bylo vyrovnané. Neproměnili jsme několik vyložených šancí, takže soupeř byl neustále ve hře s odstupem jedné, maximálně dvou branek. Utkání jsme definitivně rozhodli při soupeřově power-play, kdy jsme do prázdné branky vstřelili čtvrtou branku. Nyní nás čeká veledůležité utkání ve Skutči. Tam bychom neměli prohrát a tím pádem držet solidní umístění v tabulce pro zahajovací kolo play-off.“

Lanškroun – Polička 9:6

(0:4, 7:1, 2:1)

Od první třetiny nastoupil do brány domácích Michal Buchta a hned se musel činit.



Již v čase 3:21 se po chybě obránců řítil v úniku hostující hráč a přesnou trefou poslal Poličku do vedení 1:0.



V polovině 16. minuty si Lanškroun vytvořil chvilkový tlak rotací hráčů v útočné třetině. Střílející Tomáš Pachl však trefil pouze před ním stojícího hráče, který po zachycení puku vybídl přesným pasem unikajícího útočníka. Ten svůj únik zakončil bekhendovým blafákem a zvýšil na 2:0 pro Poličku.

V čase 17:04 hosté nahodili puk na zadní mantinel, kam si pro něj vyjel Michal Buchta. Ten však přihrál přesně na hůl soupeře, pro kterého nebyl problém vstřelit puk do prázdné brány.



Polička Lanškroun po celou třetinu viditelně přebruslovala a dalším důkazem byl „gól do šatny“ ve 20. minutě.



Do druhé části hry místo Michala Buchty nastoupil do brány domácích Michal Hradil. Netrvalo dlouho a potěšil fanoušky skvělým zákrokem. Obrana opět pustila hostujícího útočníka do samostatného úniku, který ale pohořel na domácím gólmanovi.



V úvodu 28. minuty byl faulován Marek Piterka a byl to právě on, kdo po spolupráci s Rostislavem Pilavkou dopravil puk za gólmanova záda. Za minutu se do listiny střelců zapsal i domácí kapitán, jenž svým nahozením překonal gólmana. Hosté sice reagovali velmi rychle, když po 17 vteřinách opět odskočili a zvýšili na 5:2, ale následující pětiminutovka byla pro hráče Spartaku noční můrou.



V čase 31:05 přesně zakončoval Rostislav Pilavka. Za 4 minuty se trefil znovu Marek Piterka, který dorážel společně s Rostislavem Pilavkou. V čase 35:45 si Ondřej Šula položil gólmana a v pádu zasunul puk do brány, čímž srovnal na 5:5.



Pětiminutový obrat dovršil opět Marek Piterka, po jehož hattricku se Lanškroun chopil opratí zápasu. Hráči Poličky se ujali pouze role statistů a jen přihlíželi kouzlení domácích. Lanškroun využil další přesilovku, a byl to právě kapitán Michal Kilčický, kdo se svou druhou trefou prosadil po přesné přihrávce od Ondřeje Šuly.



Do třetí třetiny vstoupili hráči obou týmů za potlesku svých fanklubů. Ve 45. minutě se hráči Spartaku dočkali snížení, ale Lanškroun mohl zanedlouho opět odskočit. V 50. minutě přišel trest pro hráčskou lavici Poličky, za hru v 6 hráčích. Za necelou minutu dostali další trest a Lanškroun mohl pokračovat v gólových hodech za dvojnásobné přesilovky 5 na 3. Tu již po 14 vteřinách využil Ondřej Šula, který si před brankou počkal na přihrávku od Jiřího Güttlera a rychlým švihem zvýšil na 8:6. Polička však nesložila své zbraně a tlačila se dál do zakončení. V 57. minutě dostali za hráčkou lavici trest tentokrát domácí, trest jel odpykat Petr Mík. A právě Petr Mík se podílel na vítězném gólu, když z trestné lavice naskočil do rozjetého brejku domácích. Dojíždějící obránce jen mohl přihlížet, jak Petr Mík vybízí ke skórování Ondřeje Šulu, který tak v čase 59:14 zakončil svůj hattrick.



Domácí fanoušci už jen odpočítali zbývající vteřiny a mohli se společně s domácím mužstvem radovat po výhře 9:6.



Miroslav Vicenec, trenér Lanškrouna: „Rozhodly brejky Poličky v první třetině, ještě jsem na to upozorňoval před zápasem. Snažili jsme se hrát, ale oni dávali góly. Do druhé třetiny jsme nastoupili za stavu 0:4 se změnami v sestavě. Řekli jsme si, že chceme hrát na důraz pohybu a zachytávání kotoučů. Herní projev se otočil o 100% a druhou třetinu jsme zvládli 7:1. Chtěl bych za utkání klukům strašně moc poděkovat, protože to zvládli a nedá se jim nic vytknout.“

Česká Třebová – Skuteč 7:3 (4:0, 0:1, 3:2)

Domácí potřebovali vyhrát jako sůl a tomu odpovídal jejich výkon v úvodním dějství.



Ve 2. minutě se trefil do černého M. Šedivý – 1:0. Vzápětí měl vyloženou šanci k vyrovnání Ligr, naštěstí mířil vedle.

V polovině první třetiny měla Lokomotiva výhodu několika přesilových her: dvě minuty hrála ve čtyřech proti třem, dále minutu a půl v pěti proti třem a nakonec čtyřicet vteřin v pěti proti čtyřem. Marně, diváci se v této fázi střetnutí gólu nedočkali.



Až ve 14. minutě předvedl parádní slalom obránce T. Řehák a bekhendem vstřelil druhý gól – 2:0. O dvě minuty později překonal brankáře Kuklu českotřebovský Bačík – 3:0 a do branky Skutče zamířil náhradník Vokoun. Ten kapituloval přesně po 47 vteřinách, kdy jej nechytatelnou střelou překonal D. Šedivý – 4:0. Stejný hráč mohl skórovat ještě ve dvacáté minutě, krátce po něm se neprosadil ani mladší bratr Michal.

Mladý tým Skutče se gólově prosadil na začátku druhé třetiny, autorem první branky byl Hladík – 4:1.



Českotřebovští hokejisté pak nevyužili další přesilovku, při vyloučení T. Řeháka měli naopak štěstí, hostující Ondráček orazítkoval při přesilové hře levou tyčku Štěrbovy branky.



Na další branky si musely čtyři stovky diváků počkat do závěrečné třetiny, do níž domácí vstoupili parádním způsobem.



Ve 41. minutě nejprve skóroval Bačík – 5:1 a krátce po něm také M. Šedivý – 6:1. Mladíci ze Skutče se dostali ke slovu při dvou přesilovkách, které využili Souček – 6:2 a Čejgl – 6:3. O poslední změnu skóre se postaral deset minut před koncem zápasu Doha – 7:3.



Sestava Č. Třebové: Štěrba – Váně, Šafář, T. Řehák, Jícha, Zeman - Bačík, Kvasnička, Doha – M. Šedivý, D. Šedivý, Voříšek – V. Deml, Teplý, Rybka.



Petr Vršanský, trenér Č. Třebové: „Potěšilo mne, že nám vyšla první třetina a konečně se nám podařilo střílet branky, které nám v předchozích zápasech tolik nevycházely. Je to dobrý nástup do play–off a jsem spokojený.“

(hah, www.hokej-ceskatrebova.cz)