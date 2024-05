Hlavní zpráva z jednání východočeských hokejových klubů je jasná – společná Krajská liga Pardubického a Královéhradeckého kraje bude pokračovat i v sezoně 2024/2025! Její model se však znovu změní, respektive vrátí se k tomu předcházejícímu. Přednost tentokrát jasně dostane vyřazovací část, do které zasáhne všech šestnáct přihlášených účastníků a série se budou hrát na tři vítězné zápasy.

Krajská hokejová liga 2023/2024. | Foto: Radek Hůlka/HC Kohouti Česká Třebová

Jak známo, minulá sezona, jež skončila triumfem českotřebovských Kohoutů, se hrála jako společná od začátku do konce. Dlouhou základní část následovalo zkrácené play off, do něhož postoupilo jen osm týmů, čtvrtfinále se hrálo na dvě výhry a celá táto fáze běžela v kvapíkovém rytmu neděle – středa – pátek – neděle, protože na nic lepšího po 34 kolech dlouhodobé fáze nezbyl čas.

Tenhle model však pro další pokračování společné soutěže nenašel mezi kluby dostatečnou podporu, takže se vrací na scénu systém ze sezony 2022/2023.

GÓLY NA VIDEU: Ohlédnutí za uplynulou sezonou v krajské hokejové lize mužů

Vítězní Kohouti Česká Třebová po zisku titulu peloton krajské ligy z finančních důvodů opustili, zbylých šestnáct klubů zůstalo, sedm jich je z Pardubického kraje a devět z Královéhradecka.

Základní část se odehraje odděleně v rámci obou krajích dvoukolově každý s každým, na Hradecku bude tedy třeba zvládnout o čtyři kola více.

Následovat bude nadstavba, který bude společná, tedy východočeská. První čtyři týmy z každé základní skupiny vytvoří „horní“ osmičku, zbývající (tři z PK + 5 z HK) spodní skupinu a opět se bude hrát dvoukolově každý s každým.

Hokejový šok z České Třebové! Kohouti po titulu končí a vyklízejí scénu

Výsledné tabulky potom rozhodnou o nasazení do play off, které si na rozdíl od letoška zahrají všechny celky, osmifinále bude složeno v podobě 1-16, 2-15, 3-14 atd. Všechny série, a to je také změna oproti v březnu skončenému ročníku, se budou hrát na tři vítězné zápasy.

Soutěž začne v závěru měsíce září, základní část potrvá do konce listopadu. Nadstavba se bude hrát v prosinci a lednu. Play off začne 2. února a nového mistra poznáme nejpozději 23. března příštího roku.