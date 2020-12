Sám předseda hlineckého klubu Radek Chlada popisuje, že rozjíždět soutěž na konci měsíce ledna již smysl mít nebude, zároveň ale odmítá možnost nechat hráče a realizační tým před každým zápasem testovat.

Uvidíme tedy, jaký osud čeká jednotlivé týmy a zda se soutěž vůbec ještě rozjede.

Jak máte v současné době v klubu nastavenou tréninkovou činnost?

Ano, trénujeme v souladu s vládními opatřeními. Trénují všechny kategorie.

Jak výrazně jsou vaše tréninky omezovány vládními nařízeními? Co říkáte na povinnost nosit roušky?

Samozřejmě, je to výrazné omezení s dalším nákladem času na trenéry, kteří chtějí pro mládež něco dělat a umožnit jim sport, který milují. Rovněž tak nápor na rodiče, kteří to musí řešit časově a kombinovat s prací. Roušky na obličeji - to je velice nepříjemné, omezující a věřím, že i zdraví škodlivé a to vše v hale, kde je odhadem 1800 čtverečních metrů plochy a deset lidí na ledě?

Mluví se o tom, že by se po novém roce mohla rozběhnout i druhá hokejová liga s antigenními testy. Myslíte si, že by to byla cesta i pro krajskou ligu?

Ne, to si opravdu nemyslím. Prohlídky a lékařskou pomoc si hradí všichni sami a velice pochybuji, že by všichni hráči byli ochotni hradit další náklady na zcela nejistou část sezóny.

Dokázali byste si jako klub představit finanční náročnost samotného testování? Utáhli byste to?

Ne, klub nemůže hradit testy.

Kdy tedy věříte, že se krajská soutěž znovu rozjede a proč?

Po dnešku již tomu moc nevěřím, když sleduji jak se situace zhoršuje a co se připravuje. Nicméně přáli bychom si to, ale pokud to bude někdy na konci ledna, už to nemá moc smysl. Navíc nevím, jak dlouho ještě vydrží města financovat udržování ledové plochy, pokud na ni nikdo nebude smět. Touto formou bych chtěl poděkovat vedení města a vedení sportovišť za to, že to v Hlinsku funguje.

Zdroj: Karel Dvořák

Chrudim /ROZHOVOR/ - Podobný názor jako Radek Chlada zastává i chrudimský Tomáš Langr. Na co klade důraz?

Jak máte v současné době v klubu nastavenou tréninkovou činnost? Rozjeli tréninky napříč všemi kategoriemi?

V Chrudimi jsme začali trénovat hned první den, co to vláda umožnila a to ve čtvrtek 3. 12. V posledním listopadovým týdnu jsme domluvili pár hodin ledu na venkovním hřišti v Pardubicích na Závodišti. Tam dostaly přednost hlavně kategorie, které hrají ligové soutěže, tedy naši žáci, dorost a junioři, ale párkrát vyjely i mladší ročníky přípravek.

Jak výrazně jsou vaše tréninky omezovány vládními nařízeními? Co říkáte na povinnost nosit roušky?

Tréninky omezovány jsou, ale myslím, že jsme se s tím vypořádali dobře. Kategorie se rozdělily na skupiny a trénink má dvě fáze. Jsme rádi, že můžeme vůbec trénovat, tak se snažíme dodržovat nastavená pravidla. Rouška pro sportovce během výkonu určitě není nic zdravého, ale jak jsem již říkal, jsme rádi, že můžeme trénovat, tak se k tomu snažíme přistupovat s rozumem a zodpovědně. Hlavní je zdraví našich hráčů.

Mluví se o tom, že by se po novém roce mohla rozběhnout i druhá hokejová liga s antigenními testy. Myslíte si, že by to byla cesta i pro krajskou ligu?

Nejsem si jistý, že to je pro kluby krajské ligy řešení. I přes nižší cenu antigenních testů by to bylo pro kluby ekonomicky velice náročné.

Dokázali byste si jako klub představit finanční náročnost samotného testování? Utáhli byste to a případně jak dlouho?

Nedokážu. My jsme ryze amatérský klub, který je závislý na drobných sponzorech, za což jim patří obrovský dík, že nás podporují i v této těžké době. Další naše příjmy jsou ze vstupného, s čímž jsme momentálně na nule. Pokud bychom si měli testy pravidelně hradit sami, není v našich silách celou soutěž ekonomicky zvládnout.

Kdy tedy věříte, že se krajská soutěž znovu naplno rozjede?

Byli bychom rádi, aby to bylo co nejdříve. Obecně sport je pro celou populaci velice důležitý i jako prevence proti nemocem, takže i proti covidu. Původně jsem si myslel, že to bude 3. 1. 2021, ale nyní to nevidím reálně. Ve všech nařízeních je tak obrovský zmatek a nesoulad, že se v nich těžko orientuje. Pokud vyhraje zdravý rozum, tak by to mohlo být během ledna.