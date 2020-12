Poslední mistrovský zápas odehráli českotřebovští Kohouti před dvěma měsíci, vzápětí byla soutěž kvůli koronavirové pandemii přerušena. Mužstvo trénovalo na suchu, před několika dny se vrátilo na led. Tým se připravuje pod vedením nového trenéra Martina Šejby.

V přerušeném ročníku krajské ligy odehráli hokejisté České Třebové čtyři zápasy a byli stoprocentně úspěšní. Nejprve doma porazili Světlou nad Sázavou (4:0) a Hlinsko (8:5), poté vyhráli v Lanškrouně (14:1) a opět doma zdolali Chrudim (3:2). Vzápětí u mužstva překvapivě skončil trenér Pavel Rohlík.

„V neděli 11. října, asi půl hodiny po výhře nad Chrudimí, mi Pavel Rohlík ještě na zimním stadionu oznámil, že v našem klubu nebude dál trénovat. Žádný konkrétní důvod tohoto rozhodnutí nezmínil. Navrhl jsem, že se můžeme sejít a v klidu všechno probrat. Neozval se, naopak po týdnu písemně požádal o ukončení spolupráce ke dni 11. 10. 2020,“ vysvětluje předseda a manažer klubu Vladimír Vaněk.

Ve zmíněném abdikačním e-mailu byl Pavel Rohlík 19. října konkrétnější. Napsal, že jako hlavní trenér nesl plnou zodpovědnost za výsledky týmu, které však nemohl z důvodu nerespektování jím nastavené koncepce rozvoje týmu v posledních týdnech dále plně zaručit.

„Jedna věc je jasná. Pavel Rohlík je kvalitní trenér, který má hokej rád a rozumí mu. Jestli má někde rezervy, tak v komunikaci. Opakovaně jsem ho žádal, aby s hráči, především s těmi nejzkušenějšími, komunikoval z očí do očí, nikoliv prostřednictvím esemesek nebo aplikací v mobilním telefonu,“ vysvětluje Vladimír Vaněk.

Druholigové zkušenosti se hodí

Ten nijak neskrývá, že jej poněkud unáhlená trenérova reakce překvapila. „Samozřejmě. Trenéři většinou po šňůře čtyř vyhraných utkání nekončí,“ směje se a přidává ještě jeden argument: „Na schůzce dne 6. října jsme ho požádali, aby se všemi hráči osobně komunikoval a pracoval tak, abychom na konci sezony dosáhli kýženého úspěchu. Generální ředitel společnosti Rieter CZ Jan Lustyk při setkání trefně poznamenal, že jako trenér má k dispozici kvalitní orchestr, který je třeba vyladit. Po třiceti minutách konstruktivní debaty jsme si podali ruce a rozešli se s tím, že jsme si všechno vyjasnili,“ ohlíží se Vladimír Vaněk o dva měsíce nazpátky.

Pouhých pět dnů po této schůzce trenér Pavel Rohlík nečekaně oznámil, že v České Třebové končí. „Trochu nerozumím jeho slovům o nerespektování jím nastavené koncepce. Jako trenér dostal k dispozici mimořádně kvalitní tým, s nímž měl pracovat. Jak jsem řekl, je to výborný trenér, ale také trochu složitější osobnost. Přeji mu větší vnitřní klid a věřím, že se trenérsky prosadí ve vyšších soutěžích.“

Mužstvo převzal Martin Šejba, který v našem klubu působil jako hráč od léta roku 2017. Je držitelem trenérské licence „B“, jako asistent a trenér prošel prakticky celou mládežnickou základnou Dynama Pardubice. V minulé sezoně pracoval jako asistent u čínského týmu China Golden Dragons, jež hrál druhou českou ligu.

Každý by chtěl vést tak silný tým, je přesvědčen Šejba

Stříbro, zlato, zranění. Hned během své první sezony pomohl Kohoutům ke stříbru, v roce 2019 pak jako kapitán zvedl nad hlavu mistrovský titul. Vloni v létě si zlomil nohu a moc toho nenahrál. Následky zranění mu nedovolily trénovat naplno, nyní dostává Martin Šejba trenérskou šanci.

„Abych pravdu řekl, raději bych byl na ledě jako hráč. Noha mi však po větší zátěži v brusli otéká, není to ideální. Když mi pan Vaněk nabídl, abych mužstvo trénoval, dlouho jsem nepřemýšlel. Znám hráče a organizaci klubu, to je pro mne výhoda. Rád bych pomohl Kohoutům k dalšímu úspěchu, pokud se tedy vůbec bude hrát,“ říká dvaatřicetiletý Martin Šejba.

Ve hře, zdá se, bylo více jmen, ale pro předsedu a manažera klubu Vladimíra Vaňka bylo prioritou řešení, jak se říká, z vlastních zdrojů… „Chtěl jsem někoho, komu nebude třeba všechno vysvětlovat. Kapitán týmu a skupinka nejzkušenějších hráčů mi slíbili, že Martinovi v jeho trenérské misi pomohou. Mám pocit, že se tato volba setkala v kabině s příznivou ozvěnou. Momentálně si všichni přejeme jednu věc, aby se soutěž co možná nejdřív opět rozběhla,“ líčí Vladimír Vaněk.

Kohouti vloni vyhráli základní část soutěže, ale v prvním kole play off je překvapivě vyřadila Chotěboř. Před letošní sezonou bylo mužstvo kvalitně posíleno, přišli například obránce Tomáš Sedlák, útočníci Petr Polodna, Vojtěch Augustin a Matěj Pavlovský.

„Na krajskou ligu má Česká Třebová nadstandardní kádr, každý trenér by asi chtěl vést tak silný tým. Je tady kvalita, zkušenost i dravé mládí. Můj úkol je jasný, musím tým seřídit. Musíme dobře trénovat a naladit, atmosféra uvnitř mužstva je velice důležitá,“ zdůrazňuje Martin Šejba a dodává: „Výhodou je, že nejdu do neznámého prostředí. Teď musím udělat jednu věc, z módu hráče přepnout do módu trenéra.“

Hokejisté České Třebové během nucené pauzy nezaháleli. Hráči se připravovali individuálně, v říjnu a listopadu absolvoval tým několik společných tréninků na suchu, začátkem prosince se Kohouti vrátili na ledovou plochu. Pod vedením nového kouče Martina Šejby. (van)