„Chtěli jsme původně trénovat do začátku dubna, protože jsme si nedokázali představit takovou dlouhou pauzu. Bohužel nám aktuální situace plány zhatila, tak jsme hráčům dali volno, ať si pořádně odpočinou a doléčí si šrámy,“ řekl Dušan Salfický, člen představenstva.

Dle původního plánu měli hokejisté Pardubic chodit i na ledovou plochu. Provoz enteria areny byl ovšem zastaven, pro veřejnost je zcela uzavřena.

V pátek ráno se ještě hráči sešli, sbalili si věci v kabině, někteří zamířili „nahoru“ do kanceláří na jednání se zástupci vedení klubu. Společný program byl ukončen. Řada hokejistů odcestovala domů.

Sezona skončila, Dynamo ji ještě stačilo dohrát a rozhodlo o udržení nejvyšší soutěže.

Co bude dál? Klub připravuje tradiční letní přípravu, ale pochopitelně bude záležet na vývoji situace v souvislosti s koronavirem.

„Koukám do budoucna, jaký to bude mít vliv na příští sezonu. Kdy se to zastaví? Bude se hrát příští sezona? Tím směrem člověk kouká. Co je teď, to už nevrátíme. Nejsme v tom sami. Jestli chceme fungovat dál, tak se musíme podřídit a něco oželet,“ dodal Salfický.

Klub již v průběhu uplynulé sezony pracoval na složení kádru pro další ročník. „Nechceme mužstvo zase zásadně měnit. Hráčům se uplatnily opce, přezvaly se smlouvy nebo se podepsaly nové. Myslím, že základ týmu je pod smlouvou. Co bude dál, to už je na novém vlastníkovi klubu,“ uvedl Salfický.