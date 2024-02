/KRAJSKÝ HOKEJ/ Dvě výhry domácích týmů, dvakrát úspěch pro hosty. Takové byly ve zkratce nedělní úvodní zápasy čtvrtfinálových sérií Krajské ligy Královéhradeckého a Pardubického kraje. Dva nejlepší celky dlouhodobé části Česká Třebová a Nové Město uhájily svoje tvrze, zatímco hlinečtí Horses neodolali ofenzivním kvalitám moravskotřebovského Slovanu a Chrudim si vylámala zuby na Bruslařích z Nové Paky. Vítězné týmy mají mečbol, který se budou snažit proměnit ve středečních druhých duelech. Rozehrány byly také dvě ze čtyř sérií o konečné umístění.

Stadion Nový Bydžov vs. HC Kohouti Česká Třebová. | Foto: Jaromír Ptáček

Tomu, že nadešla nejočekávanější a rozhodující pasáž sezony, odpovídala návštěvnost, například do Hlinska zavítalo skoro šest stovek fanoušků, což tam hodně dlouho nepamatují. Horses ovšem vstup do play off nezvládli, když sice na začátku třetí třetiny dorovnali z jejich pohledu nepříznivý vývoj (3:3), jenže soupeř z Moravské Třebové hned vzápětí slepil dvě trefy v rozmezí pouhých jedenácti sekund a tenhle náskok potom dokázal uhájit, po kontaktním gólu Hlinska trefil v poslední minutě pojistku Marek.

HC Litomyšl vs. TJ Spartak Nové Město nad Metují.Zdroj: Petr ŠilarObrat nedotáhla ani Litomyšl v Novém Městě. I hokejisté ze Smetanova rodiště dokázali vyrovnat skóre na 3:3, ale potom zkompletoval domácí střelec Řezníček ze sólového nájezdu po hrubce soupeře na útočné modré čáře hattrick a pokračující litomyšlská snaha neměla patřičný efekt, pouze ten, že hokejisté od řeky Metuje trefili v závěru Dufkem přes celé kluziště jejich prázdnou svatyni.

Nejpřesvědčivější cestu za vítězstvím číslo 1 měli českotřebovští Kohouti, kteří si proti Novému Bydžovu trpělivě budovali náskok, díky přesilovým hrám odskočili v průběhu druhé části na 4:0 a dostali vývoj pod svoji kontrolu. Stadion se přesvědčil o tom, jak je v play off důležitá disciplína, zkrat Němce ze závěru úvodní části oceněný vyšším trestem mu doopravdy v ničem nepomohl.

Hokej na ostří nože se hrál rovněž v Chrudimi, ostatně devatenáct vyloučených hráčů o tom vypovídá docela jasnou řečí. Domácí sice začali podle svých ideálních představ, tedy rychle vstřeleným gólem, jenže klíčovou pasáží byly poslední dvě minuty prostřední periody, kdy padly tři branky a Bruslaři z Nové Paky tady bleskově obrátili kormidlem ze stavu 2:1 na 2:3. Navíc zkraje závěrečné třetiny v početní výhodě odskočili na rozdíl dvou branek a potom už se převážně jen vylučovalo, stav se však vícekrát nezměnil.

KRAJSKÁ LIGA, čtvrtfinále, 1. zápasy:

HC Kohouti Česká Třebová – Stadion Nový Bydžov 5:1 (1:0, 3:0, 1:1). Branky: 14. Martinec (Rozlílek, Jelínek), 22. Veverka (Drtina, Pavlovský), 23. Martinec (Rozlílek, Jelínek), 30. Plášek (Veverka), 51. Plášek (Stolín, Veverka) – 52. Hlaváček (Procházka, Pilný). Rozhodčí: Vrba, Kratochvíl – Kalina, Najman. Vyloučení: 7:7, navíc Němec (NB) 5 min. + OK. Využití: 2:0. Diváci: 441. Stav série: 1:0.

HC Hlinsko – HC Slovan Moravská Třebová 4:6 (1:2, 1:1, 2:3). Branky: 18. T. Bříza (Nepokoj, Beneš), 34. T. Bříza (Havel, Chvojka), 41. Jílek (Hudec, Štěpánek), 54. Beneš (Havel, T. Bříza) – 14. Augustin (Palička), 16. Palička (Cach, Augustin), 24. Vaňous (Augustin, Marek), 43. Cach (Janků, Palička), 44. Vaňous (Marek, Šíp), 60. Marek (Faltus, Vaňous). Rozhodčí: Škorpil, Rulíček – Gregar, Kolář. Vyloučení: 2:4. Využití: 1:0. Diváci: 568. Stav série: 0:1.

HC Slovan Moravská Třebová vs. HC Hlinsko.Zdroj: Jiří Kavan

HC Chrudim – BK Nová Paka 2:4 (1:0, 1:3, 0:1). Branky: 5. Linhart (Dobiáš, Novák), 39. Hebek (Hybeš) – 30. Nevyhoštěný (Had, Hnik), 39. Najman (Kotyza, Nezbeda), 40. Nevyhoštěný (Suvorov, Had), 47. Dvořák (Brokeš, Strnad). Rozhodčí: Havlík, Pilný – Javůrek, Dalecký. Vyloučení: 8:11. Využití: 1:1. Diváci: 203. Stav série: 0:1.

TJ Spartak Nové Město nad Metují – HC Litomyšl 5:3 (3:1, 0:1, 2:1). Branky: 3. Řezníček (Mert, Velinský), 6. Prouza (Bureš), 19. Řezníček (Mert), 52. Řezníček (Koudelka), 60. Dufek (Prouza) – 7. J. Voříšek (A. Půlpán), 34. L. Pilař (J. Voříšek), 49. T. Půlpán (Bažant, A. Půlpán). Rozhodčí: Maštalíř, Pecha – Boček, Šesták. Vyloučení: 7:5, navíc Řehák – Jakubec 5 min. + OK. Využití: 1:2. V oslabení: 0:1. Diváci:390. Stav série: 1:0.

Další program:

Středa 28. února, 18.00: Nová Paka – Chrudim, 18.30: Litomyšl – Nové Město nad Metují, 19.00: Moravská Třebová – Hlinsko, Nový Bydžov – Česká Třebová.

KRAJSKÁ LIGA, série o konečné umístění, 1. zápasy:

O 13. MÍSTO: HC Spartak Choceň – SK Třebechovice pod Orebem 5:3 (3:3, 0:0, 2:1). Branky: 4. Záruba (P. Prachař), 10. Lichtág (Knytl, Krejza), 15. Pecháček (P. Prachař), 51. P. Prachař (Novotný), 59. Záruba (P. Prachař) – 3. T. Drašnar (Matouš), 7. Jušta (Zahradník), 11. Netušil (Matouš), 41. Netušil. Rozhodčí: Kolář – Jirouš, Kukla. Vyloučení: 3:3. Využití: 1:0. Diváci: 202. Stav série: 1:0.

O 15. MÍSTO: HC Dvůr Králové nad Labem – HC Spartak Polička 2:7 (0:2, 0:2, 2:3). Branky: 47. Zmítko (Heligr, Vognar), 53. Dudadík (Bulawa) – 11. Martinů (Kunstmüller), 11. Boštík (Kunstmüller, Martinů), 28. Elis, 29. Martinů (Beran, Střecha), 43. Martinů (Boštík, Střecha), 51. Šerejch (Malenovský), 55. Kunstmüller (Elis, Střecha). Rozhodčí: Petr – Karlík, Pluháček. Vyloučení. 4:6, navíc Bulawa (DK) 5 min. + OK. Využití: 0:1. V oslabení: 0:1. Diváci: 160. Stav série: 0:1.

Další program:

Středa 28. února, 18.00: Jaroměř – Náchod (o 11. místo, 1. utkání), 19.00: Třebechovice pod Orebem – Choceň (o 13. místo, 2. utkání). Neděle 3. března, 17.00: Trutnov – Lanškroun (o 9. místo, 1. utkání), Polička - Dvůr Králové nad Labem (o 15. místo, 2. utkání).