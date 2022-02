V České Třebové lépe začal poslední zástupce Královéhradecka, který zůstal ve hře o příčky nejvyšší, a hned po necelých dvou minutách se ujal vedení. Kohouti se do provozní teploty dostávali pozvolněji, ale postupně získali převahu, obrátili vývoj a v polovině hrací doby odskočili na 4:1. Hra se přelévala v rychlém tempu na obě strany, ale se zakončením na tom byli o poznání lépe domácí hokejisté, tudíž jejich gólové konto stále narůstalo a nakonec je skóre jednoznačnější, než jak vypadal průběh střetnutí. „Těžká čtvrtfinálová série s Moravskou Třebovou se na našem výkonu podepsala. Soupeř byl přímočarý a nebezpečný, několikrát nás podržel brankář Vlk. Zápas byl dlouho vyrovnaný, v obranné hře máme stále rezervy,“ nepřeceňuje výsledek trenér vítězů Pavel Rohlík ve svém hodnocení na klubovém webu.

Na choceňském zimáku bylo gólově hotovo ve 25. minutě, kdy Hemský svým druhým zásahem zvyšoval vedení Spartaku na 3:1. S tímto stavem nikdo další nepohnul, byť hosté dělali všechno pro to, aby se do utkání vrátili. K tomu by ale potřebovali přesnější koncovku a v ní byli jaloví, jejich střelecké pokusy neměly proti bezchybnému Mahdalovi naději, nadto jim nevyšly ani přesilovky. „S Chrudimí jsme vydrželi bruslit celý zápas, hráli dobře z obrany a čekali na příležitosti, které přišly a my je využili. Párkrát jsme se dostali pod větší tlak soupeře, který jsme eliminovali. Byl to dobrý výkon celého týmu,“ byl spokojen na oficiálních stránkách Spartaku trenér Jaromír Jindřich.

Čtveřice semifinalistů je kompletní v Poháru Vladimíra Martince. Hlinsko ve třetím zápase série přehrálo Barony z Opočna a setrvalo tak v téhle „soutěži útěchy“.

Play off, semifinále, 1. zápasy:

HC Kohouti Česká Třebová – Stadion Nový Bydžov 8:2 (2:1, 3:0, 3:1). Branky: 10. Plášek (Korhoň Schejbal), 12. Schejbal (Plášek, Polodna), 24. Augustin (T. Prachař, Semorád), 30. Pavlovský (Augustin, T. Prachař), 40. Korhoň (Polodna), 42. Fúzik (Veverka, Semorád), 48. Pavlovský (T. Prachař, Sedlák), 52. Čada (Sedlák, Král) – 2. Jebavý (Němec, Bezděk), 51. Němec (Bezděk, Němec). Rozhodčí: Vrba, Škorpil – Matějka, Najman. Vyloučení: 8:5. Využití: 0:1. Diváci: 485. Stav série: 1:0.

Česká Třebová: Vlk (48. Kraus) – Sedlák, Jemelka, Schejbal, Blažej, Daněk, Šejba, Král – Augustin, T. Prachař, Pavlovský, Korhoň, Polodna, Plášek, Veverka, Fúzik, Semorád, Rozlílek, Čada, Hradil. Nový Bydžov: Veselý (41. Schovánek) – Nedbal, Šuvara, Bezděk, Březák, Malý, Novák, Spal – Eis, Kubišta, Chára, Němec, Postolka, Jebavý, Černý, Hlaváček, Divíšek, Pilný.

HC Spartak Choceň – HC Chrudim 3:1 (2:0, 1:1, 0:0). Branky: 13. Krejza (Vlček, M. Šeda), 19. Hemský (Krejza), 25. Hemský (Vlček, Krejza) – 25. Novák (Karásek). Rozhodčí: Kis, Kratochvíl – Voltner, Landsmann. Vyloučení: 5:2. Využití 1:0. Diváci: 564. Stav série: 1:0.

Choceň: Mahdal – Škvor, Knytl, Rudy, Novák, M. Šeda, A. Pazdera – Krejza, Vlček, Hemský, T. Půlpán, P. Prachař, M. Pilař, M. Půlpán, L. Pilař, Lichtág, Farkas, Procházka, Adámek. Chrudim: Dom. Cvrček – E. Pazdera, Odehnal, V. Pilař, Budínský, Pejzl, Machač, Novotný, Kalous – Štěpánek, Jiří Polák, Formánek, Dobiáš, Novák, Karásek, David Cvrček, O. Polák, Kišš, Koreček, Hebek, Pavlík.

Pohár Vladimíra Martince, čtvrtfinále, 3. zápas:

HC Hlinsko – HC Opočno 4:2 (2:1, 2:1, 0:0). Branky: 2. Havel (Bříza), 7. Havel, 34. Beneš (Havel, Hron) 40. Hron (Homola, Cejpek) – 8. Bureš (Franc), 32. Chaloupka (Komárek). Rozhodčí: Čížek – Padevět, Topolský. Vyloučení: 9:9. Využití: 1:0. Diváci: 135. Konečný stav série: 2:1.

Další program:

Semifinále play off, 2. zápasy, středa 23. února:

Chrudim – Choceň (18:30)

Nový Bydžov – Česká Třebová (18:30)

Pohár Vladimíra Martince, 1. zápasy, neděle 27. února:

Náchod – Polička (17:00)

Jaroměř – Hlinsko (17:00)