KRAJSKÝ HOKEJ /VIDEO/ Pět nejlepších celků aktuálního pořadí krajské hokejové ligy Pardubického a Královéhradeckého kraje ve středečním 24. kole více či méně přesvědčilo vyhrávalo. Vedoucí českotřebovští Kohouti ozdobili svoje osmnácté vítězství v sezoně dvouciferným nákladem do sítě lanškrounských Orlů a odrazili nápor rivalů Hlinska a Nového Města nad Metují. V boji o osmičku si klíčovou výhru na trutnovském ledě připsal novobydžovský Stadion.

Branka Tomáše Hudce (Hlinsko) v utkání HC Litomyšl vs. Hlinsko. | Video: Radek Halva

Asi nejzajímavější partie se odehrála ve Smetanově rodišti, kam zavítali hlinečtí Horses. Domácí hokejisté vstoupili do zápasu v útlumu po vysoké nedělní porážce v Trutnově, čehož soupeř využil, nasypal v rychlém sledu čtyři „fíky“ a nemuselo zůstat jenom u toho, protože litomyšlská obranná hra se často ocitala v nedbalkách. Od druhé části se hrál o poznání vyrovnanější hokej, přesto se až do 49. minuty nezdálo, že by mohlo hosty něco srazit z nastoupené vítězné cesty. Za stavu 1:5 však Litomyšlští rozpumpovali stíhací jízdu, v čase 58:08 snižoval Bažant na rozdíl jediného gólu, a při troše štěstí mohli domácí zápas ještě zachránit. Ale zázraky „á la česká dvacítka na MS“ se v hokeji zase tak často nedějí, takže ani závěrečná snaha v power play už kýžené vyrovnání nepřinesla a svěřenci kouče Petra Pešiny museli zpytovat svědomí především za naprosto pokaženou úvodní periodu. Naopak Horses potvrdili svoji dobrou formu a nadále dýchají s minimální ztrátou na záda Kohoutům.

Branka Tomáše Břízy (Hlinsko):

Ti měli okresní derby proti lanškrounským Orlům po většinu času pod svojí kontrolou. Jejich převaha postupně narůstala a fanoušky v hledišti nejvíce potěšil v 58. Jakub Martinec, společně s Jakubem Fúzikem jeden ze dvou čtyřbodových mužů zápasu, který „zakulatil“ konečné skóre na deset. Jediné, nad čím trenér Pavel Marek kroutil hlavou, byla skutečnost, jak vysoký počet vyloučených jeho svěřenci nasbírají v utkání, v němž mají zřetelně navrch. Mimochodem hned tři branky padly při oslabení jedno či druhého mužstva.

Bez podstatnějších problémů brala další vítězství v úterní předehrávce také Chrudim, byť jí v souboji s Poličkou ke dvoucifernému počinu jeden zásah scházel. Jedno ze svých vydařenějších vystoupení má za sebou choceňský Spartak. Sice záhy inkasoval, ale jeho výkon měl v duelu s Třebechovicemi tentokrát vzestupnou tendenci, což se ukázalo ve druhé dvacetiminutovce, kdy překlopil vývoj na svoji stranu a došel si pro přesvědčivé vítězství.

V Královéhradeckém kraji byla ve středečním večeru největší pozornost upřena do Trutnova, kde se utkal devátý s osmým týmem tabulky. Co budou tato umístění na konci základní části znamenat, o to se není potřeba dlouho rozepisovat. Po bezbrankové polovině utkání si hráči Nového Bydžova vytvořili během pěti minut tříbrankový náskok. Soupeř ve třetí dvacetiminutovce dvěma góly snížil, Stadion si ale obrovsky hodnotnou výhru pohlídal.

KRAJSKÁ HOKEJOVÁ LIGA, 24. kolo:

HC Kohouti Česká Třebová – HC Orli Lanškroun 10:3 (2:1, 5:1, 3:1). Branky: 5. Stolín (Plášek, Veverka), 6. Martinec (Semorád, Jelínek), 22. Ostřanský (Fúzik, Král), 24. Rozlílek (Fúzik, Vlk), 29. Jelínek (Fúzik, Leder), 37. Král (Fúzik, Ostřanský), 38. Vašíček (Martinec, Semorád), 46. Semorád (Martinec, Jelínek), 54. Veverka (Plášek), 58. Martinec (Rozlílek, Vašíček) – 20. Krč (Nastoupil, Pražák), 37. Šembera (Markl, Pejcha), 56. Krč (Šembera, Drlík). Rozhodčí: Rulíček – Javůrek, Kolář. Vyloučení: 8:4. Využití: 1:1. V oslabení: 2:1. Diváci: 365.

HC Náchod – TJ Spartak Nové Město nad Metují 3:8 (0:3, 2:3, 1:2). Branky: 35. Škoda (Kocián), 37. Polej (Kubeček, Štěpán), 49. Kubeček (Zeman) – 7. Pohl (Černý, Bucek), 9. Matějček (Mert), 16. Pohl, 25. Řezníček (Matějček, Dufek), 31. Vanát, 40. Matějček (Řezníček), 45. Bucek, 46. Řezníček (Morong). Rozhodčí: Petr – Pluháček, Řezníček. Vyloučení: 3:1. Bez využití. V oslabení: 1:0. Diváci: 115.

HC Chrudim – HC Spartak Polička 9:4 (4:1, 3:0, 2:3). Branky: 2. Dobiáš (Novák, Linhart), 13. Cvrček (Pavlík, Jiří Polák), 14. Hebek, 14. Langr (Novák, Linhart), 24. Pavlík (Pejzl, Langr), 25. Langr (Novák, Hrdlička), 27. Kubíček (Felcman, Jiří Polák), 44. Dobiáš (Novák, Langr), 44. Pavlík (Kostka, Linhart) – 7. Šerejch (Zobač, Štola), 42. Elis (Štola, Zobač), 48. Martinů (Kunstmüller, Střecha), 54. Boštík (Tobiáš). Rozhodčí: Čížek – Pitra, Mikula. Vyloučení: 5:4. Využití: 3:1. Diváci: 75.

HC Litomyšl – HC Hlinsko 4:5 (0:4, 1:0, 3:1). Branky: 21. Jonáš (L. Pilař, T. Půlpán), 49. Jakubec (T. Půlpán, Jonáš), 51. Vomočil (Bažant), 59. Bažant – 5. Hudec (Jílek), 12. Bříza (Havel), 13. Kubal (Machač), 15. Havel (Bříza), 49. Nepokoj (Fink). Rozhodčí: Čížek – Pitra, Topolský. Vyloučení: 2:3. Využití: 1:0. Diváci: 255.

HC Litomyšl vs. HC Hlinsko.

HC Dvůr Králové nad Labem – BK Nová Paka 0:9 (0:3, 0:2, 0:4). Branky: 7. Kotyza (Nezbeda, Brokeš), 8. Foerster (Klust, Had), 10. Hnik (Suvorov, Nevyhoštěný), 27. Najman (Had), 39. Strnad (TS), 48. Trejbal (Najman), 52. Had (Šípek, Foerster), 55. Brokeš (Najman), 57. Kotyza (Najman, Nevyhoštěný). Rozhodčí: Pecha – Kareš, Plodek. Vyloučení: 12:8. Využití: 0:3. Diváci: 146.

HC Trutnov – Stadion Nový Bydžov 2:3 (0:0, 0:3, 2:0). Branky: 44. Chaloupka (Křížek), 46. Mach (Janoušek, Chaloupka) – 32. Matějíček (Hlaváček, Pilný), 35. Chára (Bezděk, Dostál), 36. Němec (Borovec). Rozhodčí: Veselý – Rezek, Šesták. Vyloučení: 5:3, navíc Borovec (NB) 5 min. + OK. Bez využití. V oslabení: 0:1. Diváci: 186.

HC Opočno – HC Jaroměř 1:9 (0:0, 1:3, 0:6). Branky: 36. Fuks (Zelený, Mervart) – 28. Kašpar (Rind, Mišinec), 33. Petira (Háze, Kocián), 38. Souček (Kodym), 44. Kašpar (Sýkora, Háze), 53. Souček (Hájek), 55. Kocián (Kašpar, Petira), 55. Hájek (Souček, Rind), 57. Mišinec (Kašpar, Háze), 59. Kašpar (Háze, Petira). Rozhodčí: Nedvěd – Horák, Vodička. Vyloučení: 4:0. Využití: 0:2. Diváci: 50.

HC Spartak Choceň – SK Třebechovice pod Orebem 6:2 (1:1, 3:0, 2:1). Branky: 20. Jiří Polák (P. Prachař, Votava), 27. Knytl (Novotný), 27. P. Prachař (Jiří Polák, Votava), 33. Krejza (Novotný), 44. Lichtág (Votava, Vacek), 49. Novotný (TS) – 8. Matouš (Netušil, Menyhárt), 55. Jušta (Zahradník, Dittrich). Rozhodčí: Vrba – Najman, Jirků. Vyloučení: 3:4. Využití: 2:0. Diváci: 218.

HC Slovan Moravská Třebová volný los.

Aktuální tabulka Krajské ligy Královéhradeckého a Pardubického kraje

Další program:

25. kolo – neděle 14. ledna, 17.00: Česká Třebová – Chrudim, Nový Bydžov – Nové Město nad Metují, Třebechovice pod Orebem – Nová Paka, Trutnov – Moravská Třebová, Litomyšl – Choceň, Lanškroun – Náchod, Polička – Dvůr Králové nad Labem.

Utkání Opočno – Hlinsko bylo odloženo na 26. ledna.

