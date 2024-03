Kohouti vstali před tisícovkou diváků u Metuje skoro z mrtvých a mají mečbol

/KRAJSKÝ HOKEJ/ Ještě šest minut před koncem třetí třetiny druhého finálového souboje Krajské ligy Královéhradeckého a Pardubického kraje všechno nasvědčovalo tomu, že Spartak Nové Město sérii vyrovnaná, jelikož vedl o dvě branky. Jenže českotřebovští Kohouti se z kritické situace dokázali vymotat, zápas dotáhli do nájezdů a v nich se našel jediný přesný zakončovatel Jan Semorád! Co to znamená? Středeční večer v České Třebové může finále rozseknout, začátek třetího utkání je v 19.00.

Kohoutům z České Třebové schází poslední krok ke krajskému hokejovému titulu. | Foto: HC Kohouti/Radek Hůlka