Středa náležela v krajské hokejové lize jako obvykle zápasům v rámci jednotlivých regionů. V tom pardubickém bylo kromě jiného na pořadu tradiční okresní derby mezi Moravskou Třebovou a Litomyšlí. Vedoucí celek tabulky do něho vstoupil na výbornou, když záhy skóroval Bláha. Jenže to nikdo netušil, že je to naposledy, co hosté zvedají ruce nad hlavy. Domácí gólman Peksa totiž ve zbytku hrací doby svoji svatyni zamknul a další litomyšlské útočné snažení vynuloval. Naopak Slovanisté byli produktivní, ještě v úvodní periodě vývoj obrátili a v závěru pojistili cenné vítězství.