Česká Třebová – Rok 2018 neslavně skončil, ten následující naopak výborně začal.

Kohouti se radují ze vstřelené branky proti Slovanu. | Foto: Jarda Koníček

Hokejisté České Třebové se vrhli do dalšího souboje krajské ligy proti Slovanu Moravská Třebová s nasazením, bojovností a velkou chutí zápas vyhrát. Konečný výsledek 8:3 napovídá, že Kohouti se na utkání těšili a svého soupeře přehráli.

„Vánoční přestávka nám prospěla, odpočinuli jsme si od hokeje a možná i sami od sebe,“ našel možný aspekt zlepšení útočník Michal Křečan. Jemu se gól vstřelit nepodařilo, ale u prvních tří asistoval. Až za stavu 3:0 se dočkali gólového úspěchu i hosté, jenže náskok tří branek vrátil domácím zpět Krejza. Divoká druhá třetina nabídla celkem sedm zásahů a Kohouti po ní vedli 5:3.

Klíčový okamžik zápasu nastal v 54. minutě, kdy Krejzův důraz při hře ve čtyřech duel zcela zlomil. Kohouti přidali další dvě branky a po jednom z nejlepších výkonů v sezoně si zlepšili náladu. „Důležité bylo, že jsme ubránili přesilovky soupeře. Ve druhé třetině jsme se dostali do náskoku, který jsme si v závěru pohlídali a přidali další góly. Jeden z klíčových okamžiků přišel, když jsme zvýšili na 6:3,“ uvedl pro klubový web Kohoutů trenér Martin Palinek.

Oba soupeři si od sebe neodpočinou, protože hned v neděli 13. ledna je čeká další vzájemný duel. Tentokrát se hraje v Moravské Třebové.

O poznání hůře se vedlo hokejistům Chocně. Zápas se Skutčí měl být formalitou, ale domácí se záhy přesvědčili, že laxní přístup se nevyplácí. A nebýt třetí třetiny záchrany, mohlo být zle. Spartak totiž prohrával už 2:5, ale duel otočil na 6:5, aby jej do prodloužení poslal Zoulík. Nastavení vítěze neurčilo, samostatné nájezdy však druhý bod poslaly na konto Skutče.

Na domácím ledě se snažil Lanškroun přetlačit Chotěboř. Vedl, jenže druhá třetina patřila hostím a favorit už si výhru vzít nenechal.

HC Kohouti Česká Třebová – HC Slovan Moravská Třebová 8:3 (1:0, 4:3, 3:0)

Branky: 5. Fúzik (Filip, Křečan), 22. Poul (Filip, Křečan), 23. Šejba (Filip, Křečan), 28. Krejza (Prachař, Král), 33. Veverka (Škvor, Štefka), 54. Krejza (Prachař), 57. Filip (Fúzik, Šejba), 58. Krejza (Prachař, Nesvadba) – 27. Kobza (Faltus, Langr), 32. Čikl (Pavlovský, Augustin), 37. Marek (Fibrich). Rozhodčí: Kukeně – Vepřovský, Málek. Vyloučení: 7:6. Bez využití. Diváci: 595. Česká Třebová: Nimmerrichter – Nesvadba, Jemelka, Poul, Šejba, Škvor, Pražák, Šimončič – Král, Prachař, Krejza – Křečan, Filip, Fúzik – Velínský Veverka, Štefka – Dvořák. Moravská Třebová: Galuška (28. Turek) – Rajnoha, Janošek, Hradil, Janků – Augustin, Čikl, Pavlovský, Kobza, Faltus, Langr, Řehulka, Marek, Fibrich.

Nadstavba 7 – 10

3. kolo:

Choceň – Skuteč 6:7 SN (0:1, 2:4, 4:1 – 0:0, 0:1). Branky: P. Prachař 2, Kousalík, Mäki, Zavřel, Černý – Vařejčko, Voldán, Klusoň, Kmoníček, Janoušek, Zoulík, rozhodující nájezd Jiruška. Rozhodčí: Vrba – Havel, Říha. Vyloučení: 4:8, navíc Štursa (SK) 10 min. OT. Využití: 3:0. V oslabení: 1:0. Diváci: 263. Choceň: Valenta, od 24. Zelený – Kousalík, Zobač, Voříšek, Knytl, Vápeník, Lichtag – L. Pilař, Černý, Prachař, Zavřel, Kopečný, M. Pilař, Syrovec, Nečas, Mäki, Petrus.

Lanškroun – Chotěboř 2:5 (1:0, 1:4, 0:1). Branky: Čada, Pejcha – Vantuch, Mašek, Hlídek, Kraučuk, Jan Hospodka. Rozhodčí: Rulíček – Plch, Louda. Vyloučení: 4:5. Využití: 1:0. Diváci: 75. TJ Lanškroun: Faltus (Kaplan) – Macháček, Štěpánek, Boruch, Skopal, Čada, Kollert, Pejcha, Holub, Peška, Markl, Malý, Marek, Řehák, Poles, Müller.

7. Chotěboř 21 9 2 2 8 79:79 33

8. Choceň 21 7 1 3 10 94:98 26

9. Skuteč 21 3 1 0 17 64:164 11

10. Lanškroun 21 1 1 0 19 62:160 5