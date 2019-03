Ve čtvrtém finálovém duelu před rekordní diváckou kulisou (1398 přihlížejících!) otočili nepříznivý vývoj skóre a pevným krokem došli po největší úspěch v zatím nedlouhé klubové historii.

Paradoxně v ročníku, který byl z jejich pohledu všechno jiné než přímočarý a jednoduchý. Kdopak si však dnes vzpomene na předvánoční trápení a několik hodně nelichotivých výsledků…

Otřepaná fráze o tom, kdy se počítají zajíci, tady měla svoji platnost. Znovu se ukázalo, že dlouhodobá část a play off, to jsou dvě různé soutěže. Až v té druhé se rozhoduje o úspěchu či neúspěchu a Kohouti ji zvládli ze všech nejlépe.

A proto právem slaví.

ZLOMOVÉ PŘESILOVKY

Než však mohly oslavy vypuknout, a že tedy stály za to, museli Třebovští definitivně zlomit chrudimský odpor. Což se zkraje nejevilo úplně nadějně, vždyť neuplynulo celých deset minut a po trefách Nováka a Jiřího Poláka hosté vedli o dva góly. Reakce Kohoutů? Byla nekompromisní!



Než siréna odhoukala konec úvodní periody, tak totálně otočili kormidlem. Výrazně jim pomohly přesilovky, využili dvě a nadto je Velinský poslal do vedení. To smazal v nástupu do druhé části Kišš a právě tady se lámal chleba, tady bylo hlediště v napětí, na čí stranu hokejový osud ukáže.



Kohouti znovu vytasili nejúčinnější zbraň – početní výhodu. Třetí zužitkoval Hemský a, aniž to v ten okamžik kdo tušil, byl to zásah vítězný a titulový.



Chrudimští dělali, co mohli, jenomže nebyli dostatečně efektivní v zakončení, což je provázelo celou sérií. Když Velinský v 50. minutě zaskočil Cvrčka, tak domácí většina v publiku málem zbořila stadion.



Každý totiž vytušil, že zlatý sen Kohoutů se ve středu 20. března stává realitou.



Do opuštěné branky při power play soupeře dal razítko Hemský a v České Třebové začínala „dlouhá noc“.

STŘÍDANÍ TŘEBOVÝCH

„Měli jsme katastrofální vstup do utkání, naštěstí jsme ještě v první třetině dokázali stav otočit na 3:2. Zodpovědnou hrou jsme zápas dovedli do vítězného konce. Finálovou sérii jsme nezačali dobře, ale hru soupeře jsme trochu přečetli a jak se ukázalo v dalších zápasech, náš recept byl úspěšný,“ řekl trenér Kohoutů Martin Palinek.



„Zemřeli jsme na produktivitu, soupeř nás předčil v proměňování šancí. Česká Třebová předvedla dobrý taktický výkon. Zřejmě klíčový moment série přišel ve třetím utkání, které jsme prohráli doma,“ uvedl chrudimský kouč Jiří Polák.



Vlastně se toho oproti loňsku tolik nezměnilo, jen jedno slovo. Na krajském hokejovém trůnu nadále sedí Třebová. Pouze tu Moravskou střídá Česká.

FINÁLE PLAY OFF, 4. zápas:

Česká Třebová – Chrudim 6:3

Fakta – branky: 11. Křečan (Filip, Hemský), 17. Nesvadba (Král, Žouželka), 18. Velinský (Fúzik, Daněk), 35. Hemský (Škvor, Filip), 50. Velinský (Nimmerrichter), 58. Hemský (Filip) – 3. Novák (Klement), 10. Jiří Polák (Urban), 22. Kišš (Machač, Jan Polák). Rozhodčí: Bernat, Kukeně – Gregar, Holeček. Vyloučení: 9:6, navíc Hemský (ČT) 10 min. OT. Využití: 3:0. Diváci: 1398. Třetiny: 3:2, 1:1, 2:0. Konečný stav série: 3:1.



HC Kohouti Česká Třebová: Nimmerrichter – Poul, Škvor, Nesvadba, Žouželka, Jemelka, Daněk, Pražák – Křečan, Filip, Hemský, Král Prachař, Krejza, Šejba, Fúzik, Velinský, Dvořák, Šimončič. HC Chrudim: Dominik Cvrček – Klement, Seidler, Machač, Urban, Kalous, Burkoň – Koreček, Novák, Dobiáš, Plch, Jan Polák, Kišš, Štěpánek, O. Polák, Karásek, Haltuch, Jiří Polák, David Cvrček.

KL PARDUBICKA 2018/2019, konečné pořadí:

1. HC Kohouti Česká Třebová

2. HC Chrudim

3. HC Slovan Moravská Třebová

4. HC Chotěboř

5. HC Hlinsko (vítěz Poháru Vladimíra Martince)

6. HC Světlá nad Sázavou

7. HC Litomyšl

8. HC Skuteč

9. HC Spartak Choceň

10. TJ Orli Lanškroun