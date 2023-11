/KRAJSKÝ HOKEJ/ Celky z Pardubicka předčily v jedenáctém pokračování krajské hokejové ligy rivaly z Královéhradecka. Ze šesti nedělních mezikrajských soubojů se pětkrát radovaly z vítězství celky z jižní části východočeského regionu a Chrudim, která jako jediná prohrála, sebrala Nové Pace alespoň bod. Na vedoucí pozici se posunuli hlinečtí Horses. V týdnu jsou na programu dvě dohrávky odložených střetnutí, další kompletní kolo přijde na řadu příští neděli.

HC Litomyšl vs. HC Jaroměř. | Foto: Petr Šilar

Tentokrát se nekonaly žádné dvouciferné kanonády, jak bývalo v minulých týdnech zvykem, přesto se toho na kluzištích napříč východními Čechami odehrálo mnoho zajímavého.

Bleskový obrat Kohoutů. Česká Třebová se v kvalitním a vyrovnaném duelu přetahovala s Novým Městem a ještě na začátku 49. minuty svítilo na ukazateli smírné skóre 2:2. Potom se však nejprve těsně po skončení přesilovky prosadil Rozlílek, aby hned vzápětí zakončil rychlý výpad Pavlovský a Kohouti v rozmezí osmadvaceti sekund zlomili zápas na svoji stranu.

Stačila první třetina. V Litomyšli se všechno podstatné odehrálo v úvodní periodě. Domácí přivítali soupeře z Jaroměře hodně zhurta, rychle mu nasypali čtyři góly a i když se v dalším průběhu hosté také dostali více do hry, tak výsledek jenom upravili. Mužem zápasu byl Aleš Půlpán (2 + 3).

Velké vítězství pro Slovan. Moravské Třebové se náramně daří a dobré výsledky z domácího ledu nyní potvrdila také na kluzišti soupeře. A to ne ledajakého, půltucet zavěsila do sítě novobydžovského Stadionu, finalisty minulé sezony. Hlavně druhá část se Slovanistům povedla, tady získali rozhodující náskok, který si s přehledem udrželi.

Ztráta náskoku? Lídr znovu udeřil. Hlinečtí Horses hájili vedoucí umístění v Třebechovicích, vedli tam 1:0 a 3:1, ale v obou případech o výhodu přišli. Přesto si odvezli všechny tři body, když se v 52. minutě odrazil puk od zadního mantinelu na hokejku Hrona, který zblízka rozhodl. V závěru hosté ubránili soupeřovu přesilovku i jeho power play.

Drama v Chrudimi do nájezdů. Nová Paka držela do 55. minuty na chrudimském ledě těsné vedení, o které ji připravil vyrovnáním Langr a smírný stav platil i poté, co vypršela 60. minuta. Prodloužení nerozhodlo a druhý bod putoval k Bruslařům poté, co rozhodující samostatný nájezd pěkně zakončil Brokeš.

Konečně gólová radost v Chocni. Spartak zatím svým příznivcům v sezoně mnoho radosti nenabídl, duel proti Dvoru Králové nad Labem snad byl v tomto směru zábleskem lepších časů. Zejména v prostřední periodě měli diváci v hledišti čemu tleskat, domácí se v této pasáži trefili pětkrát a rozhodli tady o osudu zápasu.

Hned dvě utkání tohoto kola se nerozhodla v základní hrací době. Jednak ve zmíněné Chrudimi, kde se šlo do nájezdů, a potom rovněž v páteční předehrávce v Trutnově, kde domácí celek rozhodl o zisku bodu navíc v souboji proti Náchodu v prodloužení. A zapomenout nesmíme ani na bitvu tradičních rivalů mezi Poličkou a Lanškrounem. Rozdílová v tomto případě byla druhá dvacetiminutovka, během které hostující Orli odskočili na klíčový rozdíl.

KRAJSKÁ HOKEJOVÁ LIGA, 11. kolo:

HC Kohouti Česká Třebová – TJ Spartak Nové Město nad Metují 4:3 (1:2, 1:0, 2:1). Branky: 15. T. Prachař (Drtina, Pavlovský), 35. Rozlílek (Vašíček, Semorád), 49. Rozlílek (Martinec, Drtina), 50. Pavlovský (Ostřanský, T. Prachař) – 7. Matějček (Řezníček, Mert), 10. Černý (Borovec), 60. Matějček (Bucek, Mert). Rozhodčí: Pilný – Javůrek, Kolář. Vyloučení: 4:6. Využití: 1:0. Diváci: 387.

HC Litomyšl – HC Jaroměř 5:2 (4:0, 1:2, 0:0). Branky: 1. A. Půlpán (Jakubec, Voříšek), 8. A. Půlpán, 10. Voříšek (A. Půlpán, Bláha), 18. Jakubec (A. Půlpán, Bažant), 29. Barkóci (Pilař, A. Půlpán) – 25. Souček, 30. Kocián (Teuber, Kotrč). Rozhodčí: Rulíček – Jiruška, Landsmann. Vyloučení: 7:6. Využití: 1:0. Diváci: 256.

HC Chrudim – BK Nová Paka 3:4 SN (1:1, 1:2, 1:0 – 0:0, 0:1). Branky: 11. Brožek (Linhart, Felcman), 26. Kostka (Pavlík), 55. Langr (Macas, Hebek) – 19. Strnad (Horyna), 26. Strnad (Horyna, Mach), 27. Foerster (Brokeš), rozhodující nájezd Brokeš. Rozhodčí: Vrba – J. Kopecký, P. Kopecký. Vyloučení: 3:7. Bez využití. Diváci: 150.

HC Spartak Choceň – HC Dvůr Králové nad Labem 8:4 (2:3, 5:1, 1:0). Branky: 17. Knytl (M. Pilař), 19. Svatoš (Krejza), 22. Krejza, 28. Novák (Polák, Novotný), 31. Polák (P. Prachař, Novák), 36. Vítek, 37. Farkas (Vítek, Adámek), 48. Polák (P. Prachař) – 7. Mišinec (Veselý), 7. Soukup (Lelka), 18. Soukup (Lelka), 39. Dudadík (Háze, Mišinec). Rozhodčí: Čížek – Obr, Topolský. Vyloučení: 1:5. Využití: 3:0. Diváci: 263.

HC Spartak Polička – TJ Orli Lanškroun 3:5 (2:2, 0:2, 1:1). Branky: 8. Havlík (Střecha), 17. Vondra (Havlík), 44. Slezák (Havlík, Boštík) – 2. Kužílek (Markl, Dvořák), 17. Paclík (Pirkl, Drlík), 35. Krč (Pražák), 35. Dvořák (Pejcha, Markl), 44. Krč (Pražák) ). Rozhodčí: Vepřovský – Říha, Hájková. Vyloučení: 9:4. Bez využití. V oslabení: 0:1. Diváci: 172.

Stadion Nový Bydžov – HC Slovan Moravská Třebová 2:6 (1:2, 0:3, 1:1). Branky: 10. Chára (Eis, Postolka), 42. Matějíček (Eis, Kloz) – 5. Fibrich (Palička, Dubovčí), 12. Palička (Faltus, Dubovčí), 23. Schejbal, 26. Palička (Fibrich, Cach), 30. Schejbal (Marek), 52. Cach. Rozhodčí: Pecha – Šesták, Volf. Vyloučení: 12:6, navíc Petr (NB) 5 min. + OK. Využití: 0:1. V oslabení: 0:2. Diváci: 170.

SK Třebechovice pod Orebem – HC Hlinsko 3:4 (1:2, 2:1, 0:1). Branky: 6. Sajdl (Samek, Zahradník), 31. Menyhárt (Kostka, Netušil), 38. Zahradník (Mlateček, Sajdl) – 3. T. Bříza (Havel, Chvojka), 15. Karásek (Machač, Kišš), 26. Lenoch (T. Bříza, Havel), 52. Hron (Beneš, T. Bříza). Rozhodčí: Veinfurter – Pluháček, Rezek. Vyloučení: 5:7. Využití: 1:0. Diváci: 96.

HC Trutnov – HC Náchod 4:3 PP (1:1, 1:0, 1:2 – 1:0). Branky: 14. Šlaicher (Šimoníček, Vácha), 32. Chaloupka (Chytráček), 50. Stojkovič (Luštinec), 64. Šimoníček (Vácha) – 17. Pánek (Kubeček, Polej), 42. Štěpán (Červíček), 56. Maršík (Matouš). Rozhodčí: Pecha – Boček, Hurei. Vyloučení: 5:1. Bez využití. Diváci: 250.

HC Opočno volný termín.

Pořadí:

1. Hlinsko (27 bodů), 2. Nová Paka (26), 3. Moravská Třebová (24), 4. Nové Město nad Metují (21), 5. Česká Třebová (21), 6. Nový Bydžov (18), 7. Litomyšl (18), 8. Trutnov (16), 9. Chrudim (16), 10. Třebechovice pod Orebem (14), 11. Náchod (13), 12. Lanškroun (12), 13. Dvůr Králové nad Labem (10), 14. Jaroměř (9), 15. Choceň (7), 16. Polička (6), 17. Opočno (0).

Další program:

Středa 8. listopadu, 18.00: Náchod – Jaroměř, 19.00: Chrudim – Moravská Třebová. Neděle 12. listopadu, 17.00: Lanškroun – Třebechovice pod Orebem, Moravská Třebová – Jaroměř, Litomyšl – Nové Město nad Metují, Nová Paka – Česká Třebová, Dvůr Králové nad Labem – Chrudim, Náchod – Choceň, Opočno – Trutnov, 17.30: Hlinsko – Nový Bydžov.