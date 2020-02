Stalo se, co hokejový svět nečekal. Tedy, o celém světě asi hovořit nemůžeme, o tom krajském hokejovém ovšem nepochybně ano.

A ten ve středu nedlouho po deváté hodině večerní strnul nelíčeným úžasem.

Ve čtvrtfinále je dohráno, což by samo o sobě takovou senzací nebylo, ačkoli vzhledem k vyrovnanosti dlouhodobé části se obecně čekaly delší série. Že se však z pavouka odporoučí nejvýše nasazený mančaft nabitý zvučnými jmény, to je skutečně „pecka“.

Selhání v koncovce

Od druhého duelu série padla na Kohouty nebývalá střelecká bída. Postupně dali dva, tři a opět dva góly, což jsou na jejich ofenzivní silou nabitý tým čísla opravdu chabá.



Historie se nebude ptát, kolik šancí, a to i z rodu vyložených, si ve středečním duelu poslední naděje vypracovali, kolikrát orazítkovali brankovou konstrukci, kolikrát stáli při soupeři a jeho vynikajícím gólmanovi Peškovi všichni svatí. Historii zajímají jen tvrdá fakta a ta jsou pro Kohouty neúprosná.



Z normálního hracího času hosté nevytěžili nic více než remízu, a to ji ještě zachraňoval Hemský sedm minut před koncem. V prodloužení měli blíže k vítěznému zásahu, ale ani trojitá gólovka v podání Filipa, Pláška a Holíka se neujala. Na řadu přišla nájezdová loterie, v níž prvních osm exekutorů neskórovalo (Jan Hospodka, Eis, Dvořák a Suchý resp. Filip, Korhoň, Holík, Hemský). Potom nadešel souboj Vlček – Vlk a chotěbořský útočník přiblížil svůj tým na dosah postupu. Posledním mužem, kdo mohl odvrátit kohoutí krach, byl Plášek, ale ani velezkušený hokejista na Peška nevyzrál.



Domácí se propadli do euforie, hosté do temných zákoutí těžkého rozčarování.



„Je to pro mě obrovské zklamání. Je tady kvalitní tým, základní část sezony byla velmi dobrá, zázemí je v České Třebové excelentní. Soupeř nám svým herním pojetím nevyhovoval, přesto jsme se měli prosadit. To bychom však museli proměňovat gólové šance, kterých jsme měli dost a dost. Právě na tohle jsme krutě doplatili,“ shrnul celou sérii na klubovém webu Lubomír Korhoň.

Gólostroj na závěr

Pozici České Třebové coby favorita krajské ligy číslo jedna tudíž převzala Třebová Moravská, která na litomyšlském ledě završila obrat ve vývoji série. Slovanisté se dokázali oklepat ze ztráty vedení 5:0 a porážky v prvním utkání, v dalších třech zápasech nasměrovali regionální derby předpokládaným směrem.



Což rozhodně neznamená, že by litomyšlští hokejisté jenom přihlíželi, jenomže po celou sezonu měli problémy s vysokým počtem inkasovaných branek a ty je neopustily ani ve čtvrtfinále číslo čtyři. Sice se za stavu 2:1 v průběhu úvodní periody zdálo, že domácí zabojují o pátý zápas, ale ještě do konce této části to bylo 2:4 a protože hosté byli nadále střelecky při chuti, tak za záda gólmana Kličky napadalo příliš mnoho kotoučů na to, aby Litomyšl mohla pomýšlet na vítězství.



„Nepodařilo se nám vyvarovat individuálních chyb na počátku utkání. Soupeř je potrestal a dostal se na koně. Neodehráli jsme špatný duel, ale nestačilo to,“ uvedl asistent trenéra poraženého družstva Bohumil Jakubec.



Celky Moravské Třebové a Chotěboře se přidaly k Chrudimi a Chocni, které si semifinálovou místenku zajistily po třech utkáních, a tahle čtveřice si zahraje o medaile. Sezona nicméně neskončila ani pro vyřazené čtvrtfinalisty, na ně totiž čeká tradiční „soutěž útěchy“ v podobě Poháru Vladimíra Martince.

ČTVRTFINÁLE, 4. zápasy:

Chotěboř – Česká Třebová 3:2 SN

(konečný stav série: 3:1)

Fakta – branky: 22. Svoboda (Dvořák, Eis), 33. Dvořák (Lacina), rozhodující nájezd Vlček – 19. Plášek (Filip, Křečan), 54. Hemský (Pažourek, Korhoň). Rozhodčí: Rulíček, Vepřovský – Říha, Kopecký. Vyloučení: 6:6, navíc Kulich (Chotěboř) a Fúzik (Česká Třebová) 10 min. OT. Bez využití. Diváci: 623. Třetiny: 0:1, 2:0, 0:1 – 0:0, 1:0.



Chotěboř: Pešek – Lacina, Klofáč, Suchý, Kříž, Mendl, Jakub Ludvík, Kopecký, Musílek – Mašek, Vlček, Jaroslav Ludvík, Dvořák, Svoboda, Eis, Vantuch, Jan Hospodka, Činčila, Březina, Jakub Hospodka. Česká Třebová: Vlk – Holík, Jemelka, Pažourek, Šejba, Velinský, Žouželka, Pražák – Král, Hemský, Korhoň, Křečan, Filip, Plášek, Veverka, Fúzik, Vaňo.

Litomyšl – Moravská Třebová 6:9

(konečný stav série: 1:3)

Fakta – branky: 9. Křesťan (Ostřanský, Švec), 13. Ostřanský (Jakubec, Voříšek), 31. Ostřanský (Voříšek, Jakubec), 38. Mečiar (Skoumal, Cink), 54. Barkóci (Švec), 59. Jakubec (Švec, Voříšek) – 3. Augustin (Čikl), 14. Kudrna, 16. Pavlovský (Kudrna, Augustin), 20. Augustin (Čikl), 23. Cach (Řehulka), 29. Kudrna (Augustin, Čikl), 31. Řehulka (Marek), 40. Marek (Pavlovský, Čikl), 58. Langr (Kobza, Bahounek). Rozhodčí: Vrba, Čížek – Pecina, Jiruška. Vyloučení: 10:8, navíc Ostřanský 10 min. OT + OK, Dvořák (oba Litomyšl) 10 min. OT. Využití: 2:4. Diváci: 587. Třetiny: 2:4, 2:4, 2:1.



Litomyšl: Klička – Mečiar, Bláha, Švec, Myška, Vacek – Barkóci, Drobný, Křesťan, Ostřanský, Voříšek, Jakubec, Skoumal, Dvořák, Voženílek, Cink, Háněl. Moravská Třebová: Kašpar – Bahounek, Kudrna, Muselík, Hradil, Hučík, Cekr – Pavlovský, Čikl, Augustin, Langr, Faltus, Kobza, Řehulka, Cach, Marek, Kavan.

Jak dál v KL Pardubicka

PLAY OFF, SEMIFINÁLE:

HC Slovan Moravská Třebová – HC Chotěboř, HC Spartak Choceň – HC Chrudim (od 23. února na tři vítězné zápasy).

POHÁR VLADIMÍRA MARTINCE, SEMIFINÁLE:

HC Kohouti Česká Třebová – HC Litomyšl, HC Hlinsko – HC Světlá nad Sázavou (od 23. února na tři vítězné zápasy).