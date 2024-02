KRAJSKÝ HOKEJ /FOTO, VIDEO/ Oba nejlepší celky průběžného pořadí krajské ligy Královéhradeckého a Pardubického kraje ve středečním dějství nezaváhaly a všechno je tedy nachystáno na jejich nedělní přímý střet o první flek, v němž druhé Nové Město vyzve vedoucí Českou Třebovou. Nový Bydžov udělal další krok do čtvrtfinále, když otočil souboj s Chrudimí k nájezdové výhře a před devátým Trutnovem má osm bodů náskoku a ještě k tomu zápas k dobru.

Proměněné trestné střílení Lukáše Pilaře (HC Litomyšl) v utkání proti Poličce. | Video: Radek Halva

Kohouti si dojeli do Třebechovic pro „povinné“ tři body pod Oreb, kde hokej divákům nenabídl bůhvíjakou krásu, ale spíše úporný boj. „Začátek zápasu se nám nepovedl, soupeř se po naší chybě dostal do přečíslení a získal rychlé vedení. Naštěstí jsme ještě v první třetině skóre otočili a nakonec vybojovali tři důležité body. Chybělo nám několik hráčů, ale především nám scházely lehkost a přesnost v zakončení, navíc jsme velmi špatně hráli přesilové hry. Domácí vsadili na důraz a bojovnost, chvílemi nás dost trápili,“ ocenil výkon Třebechovic českotřebovský kouč Pavel Marek.

Favorit jako první inkasoval také na litomyšlském ledě, kde se záhy ujal vedení poličský Spartak, i v tomto případě však ještě v úvodní části najel vývoj utkání do předpokládaných kolejí. Domácím pomohly k obratu využité početní výhody a zápas měli pod kontrolou, hattrickem se vytáhl Lukáš Pilař. Soupeř se dost zlobil po některých verdiktech rozhodčího… „Vítězství se rodilo těžce. Na konci vypadal výsledek jednoznačně, ale ze začátku prvních deset minut nebylo ideálních. Hrál se otevřený hokej, nebyl to úplně super zápas z naší strany, ale vítězství z toho je a navíc si pár lidí dalo gól, takže to třeba pomůže,“ vyjádřil se litomyšlský kapitán Filip Stoklasa.

Branka Jaroslava Martinů (HC Spartak Polička):

Zdroj: Radek Halva

Branka Filipa Vomočila (HC Litomyšl):

Zdroj: Radek Halva

Po dlouhé době se domácím divákům představil moravskotřebovský Slovan a Orlům z Lanškrouna oplatil nečekanou porážku z podzimního vzájemného duelu. Ani v tomto případě to nebylo úplně „zadarmo“, ale v průběhu druhé dvacetiminutovky se Třebovští rozstříleli a došli si pro vítězství.

Fanoušci v Chocni se těšili, že jejich tým zopakuje nedělní povedené vystoupení proti Nové Pace, ale toto jejich očekávání se ukázalo býti chybným. S Jaroměří prohrával po dvou třetinách 0:4, což bylo K.O. nadějím na slušný výsledek.

Zajímavý vývoj mělo střetnutí Nového Bydžova s Chrudimi, z pohledu domácích hokejistů 0:2 – 3:2 – 3:3. Hosty skvěle podržely přesilovky, všechny tři branky nastříleli v početní výhodě a tím si vysloužili zisk jednoho bodu. Nájezdový rozstřel o ten druhý vyzněl lépe pro soupeře.

Fotogalerie z Nového Bydžova:

KRAJSKÁ HOKEJOVÁ LIGA, 29. kolo:

HC Trutnov – TJ Spartak Nové Město nad Metují 2:5 (0:1, 1:4, 1:0). Branky: 22. Luštinec, 50. Stojkovič (Štembera, Křížek) – 10. Pohl (Černý, Morong), 23. Šťastný, 28. Reichmann (Řezníček), 28. Bucek, 35. Šťastný (Reichmann). Rozhodčí: Pecha – Horák, Karlík. Vyloučení: 5:3. Využití: 0:2. Diváci: 234.

HC Náchod – HC Dvůr Králové nad Labem 8:3 (3:1, 1:2, 4:0). Branky: 7. Červíček (Zeman, Vytlačil), 8. Matouš (Polej), 20. Matouš, 28. Kubeček (Škoda), 47. Kubeček (Novák), 50. Matouš (Vytlačil, Polej), 53. Matouš, 54. Voděracký (Vondřejc) – 11. Vognar (Kačerovský, Tomášek), 38. Tomášek (Rubáček, Kačerovský), 40. Řezáč (Rutrle). Rozhodčí: Nedvěd – Boček, Hurei. Vyloučení: 4:4. Využití: 1:0. Diváci: 65.

HC Slovan Moravská Třebová – TJ Orli Lanškroun 7:3 (1:2, 4:1, 2:0). Branky: 13. Vaňous (Horký, Marek), 25. Horký (Vaňous, Brandýs), 26. Augustin (Palička, Kavan), 34. Augustin (Palička, Vaňous), 37. Vaňous (Janků, Augustin), 45. Janků (TS), 55. Augustin (Palička, Janků) – 15. Kužílek (Krč), 16. Jáneš, 25. Krč (Vogel). Rozhodčí: Vrba – Kopecký, Kalus. Vyloučení: 3:3. Využití: 1:0. Diváci: 286.

HC Slovan Moravská Třebová vs. TJ Orli Lanškroun.Zdroj: Jiří Kavan

HC Litomyšl – HC Spartak Polička 9:4 (4:1, 3:1, 2:2). Branky: 9. A. Půlpán (J. Voříšek, T. Půlpán), 12. Vomočil (J. Voříšek, Švec), 13. L. Pilař (T. Půlpán, Škvor), 15. A. Půlpán (J. Voříšek), 23. Stoklasa (Jonáš, T. Půlpán), 24. Barkóci (Stoklasa, Dostál), 30. Stoklasa (Škvor), 44. L. Pilař (J. Voříšek, Jonáš), 53. Pilař (TS) – 6. Martinů (Střecha, Havlík), 26. Tobiáš, 42. Vondra (Slezák), 45. Krajíček (Štola). Rozhodčí: Škorpil – Jirků, Najman. Vyloučení: 6:5, navíc Jonáš 5 min. + OK – Havlík 10 min. OT. Využití: 2:0. V oslabení: 1:0. Diváci: 238.

Stadion Nový Bydžov – HC Chrudim 4:3 SN (0:1, 2:1, 1:1 – 0:0, 1:0). Branky: 29. Hlaváček (TS), 38. Kopecký (Malý), 48. Jebavý (Kopecký, Divíšek), rozhodující nájezd Postolka (TS) – 12. Kubíček (Dobiáš, Novák), 25. Linhart (Dobiáš), 56. Kubíček (Kostka, Dobiáš). Rozhodčí: Machač – Rezek, Šesták. Vyloučení: 4:5. Využití: 1:3. Diváci: 175.

SK Třebechovice pod Orebem – HC Kohouti Česká Třebová 1:5 (1:2, 0:1, 0:2). Branky: 2. Samek (T. Drašnar, Bartoň) – 15. Veverka (Čada, Král), 18. Semorád (Martinec, Jelínek), 28. Semorád (Martinec, Rozlílek), 52. Rozlílek (Leder, Semorád), 59. Martinec (Semorád). Rozhodčí: Veinfurter – Pluháček, Řezníček. Vyloučení: 6:3. Bez využití. Diváci: 106.

HC Spartak Choceň – HC Jaroměř 2:5 (0:1, 0:3, 2:1). Branky: 6. Vítek (Procházka, M. Pilař), 54. Krejza (Vítek) – 7. Souček (Hájek, Rind), 22. Teuber (Kašpar), 24. Petira (Háze), 38. Hájek (Kašpar, Rind), 59. Souček (Rind). Rozhodčí: Kratochvíl – Louda, Švejda. Vyloučení: 7:5. Využití: 0:1. Diváci: 192.

HC Opočno – BK Nová Paka 0:5 (kontumace).

HC Hlinsko volný termín.

Aktuální tabulka:

1. Česká Třebová 27 23 0 1 3 179:58 70

2. Nové Město 27 22 1 0 4 170:68 68

3. Hlinsko 27 18 3 2 4 153:80 62

4. Nová Paka 27 18 3 0 6 163:82 60

5. Moravská Třebová 27 17 2 1 7 160:73 56

6. HC Chrudim 28 18 0 2 8 114:102 56

7. Litomyšl 27 16 2 0 9 139:106 52

8. Nový Bydžov 27 15 2 0 10 132:96 49

9. Trutnov 28 12 2 1 13 120:114 41

10. Jaroměř 27 11 1 2 13 97:119 37

11. Náchod 28 10 0 4 14 106:124 34

12. Lanškroun 27 10 1 1 15 105:123 33

13. Choceň 28 7 2 2 17 108:156 27

14. Třebechovice 27 6 1 1 19 115:158 21

15. Dvůr Králové 28 6 0 2 20 97:177 20

16. Polička 28 6 0 1 21 101:169 19

17. Opočno 32 0 0 0 32 45:299 0

Další program:

Neděle 17.00: Náchod – Trutnov, Dvůr Králové – Choceň, Nová Paka – Chrudim, Nové Město nad Metují – Česká Třebová, Jaroměř – Litomyšl, Moravská Třebová – Nový Bydžov, Lanškroun – Polička, 17.30: Hlinsko – Třebechovice pod Orebem.