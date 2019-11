Tahák třináctého kola krajské ligy byl jasný. Moravská proti České! Kolik zajímavých příběhů nabídlo v minulosti toto třebovské derby a středeční večer přinesl další z nich.

Koho by napadlo, že se v Rehau aréně narodí dvouciferné skóre? Že to po první třetině bude 0:4? Fanoušci obou rivalů si museli připadat jako v Jiříkově vidění, jen pokaždé z jiného důvodu…

Možná kdyby po půlminutě hostující gólman Nimmerrichter zázračně nezneškodnil Čiklovou tutovku, mohlo utkání vypadat jinak. Hokej a kdyby k sobě však nepasují, to každý ví. Takhle Kohouti třemi trefami vyhnali Turka z jeho svatyně, brzy se do ní ale po zranění kolegy Rochly vrátil a trpěl dál. Slovan inkasoval desetigólový příděl podruhé během tří kol (!) a to je něco, co se Moravské Třebové nestalo, kam paměť sahá.

Gólovou dietu si naordinovali chotěbořští a chrudimští hokejisté. Jediným hráčem, komu se podařilo zakletí prolomit, byl hostující Novotný, jinak zazářili oba brankáři a Cvrček se nulou postaral o to, že i fotbalový výsledek bude jeho týmu stačit na vítězství.

Lanškrounští Orli se v Litomyšli ujali vedení po pár desítkách sekund a mátožně hrající domácí se potom více než padesát minut marně snažili o vyrovnání, než se to Dvořákovi v přesilovce povedlo. To však bylo z jejich strany vše, i podruhé v sezoně ztratili s outsiderem body.

Do nájezdů došla také dramatická bitva na hlineckém ledě, kde tamní Horses ukončili vedoucí Chocni sérii výher trvající sedm kol. Hosté byli v základním hracím čase blíže k plnému zisku, ale v 55. minutě o těsný náskok přišli, v prodloužení neuhodilo ani na jedné straně a nájezdová loterie vyšla lépe Hlineckým.

KL PARDUBICKA, 13. kolo:

HC Slovan Moravská Třebová – HC Kohouti Česká Třebová 2:10 (0:4, 1:2, 1:4)

Branky: 31. Pavlovský (Čikl, Augustin), 46. Rajnoha (Čikl, Augustin) – 5. T. Prachař (Holík, Hemský), 10. Vaňo (Filip, Daněk), 12. Vaňo (Filip, Křečan), 19. Fúzik (Veverka, Žouželka), 27. Fúzik (Pirkl, Veverka), 37. O. Poul (Filip, Vaňo), 45. T. Prachař (Hemský, Korhoň), 48. Fúzik (Veverka, Pirkl), 52. Hemský (Korhoň, Holík), 59. Hemský (Korhoň, T. Prachař). Rozhodčí: Čížek – Kopecký, Padevět. Vyloučení: 3:6, navíc Kudrna a O. Poul (oba ČT) 10 min. OT. Využití: 2:0. Diváci: 343.



Moravská Třebová: Turek (12. Rochla, 18. Turek) – Adolf, Holub, Habrman, Hradil, Rajnoha, Kudrna – Augustin, Čikl, Pavlovský, Langr, Faltus, Pěcha, Cach, Marek, Řehulka. Česká Třebová: Nimmerrichter – Holík, Jemelka, Velinský, O. Poul, Žouželka, Daněk – Hemský, T. Prachař, Korhoň , Vaňo, Filip, Křečan, Pažourek, Fúzik, Veverka, Pirkl.

HC Litomyšl – TJ Orli Lanškroun 2:1 SN (0:1, 0:0, 1:0 – 0:0, 1:0)

Branky: 52. Dvořák (Šklíba), rozhodující nájezd Jakubec – 1. Holub (Pejcha, Řehák). Rozhodčí: Veselý – Kalus, Pešková. Vyloučení: 5:8. Využití: 1:0. Diváci: 148.



Litomyšl: Horáček – Mečiar, Švec, Šklíba, Bláha, Jankovský, Navrátil – Ostřanský, Křesťan, Drobný, Voženílek, Jakubec, Voříšek, Šíp, Dvořák, Barkóci, Urban, Hejtmánek, Antonov. Lanškroun: Misiorz – Štěpánek, Boruch, Marek, Pražák, Moučka, Kužílek – Čada, Řehák, Malý, Holub, Pejcha, Doležal, Paclík, Vogel, Drlík.

HC Hlinsko – HC Spartak Choceň 4:3 SN (1:1, 1:2, 1:0 – 0:0, 1:0)

Branky: 11. Vlček (Chvojka), 25. Hron (Dítě, Sobotka), 55. Pazourek (Vlček, T. Hudec), rozhodující nájezd Hron – 14. Turčáni (Šejnoha, Krejza), 31. Krejza (Martinec), 39. Martinec (Novák, Prachař). Rozhodčí: Rulíček – Pošvář, Pecina. Vyloučení: 4:3. Využití: 0:1. Diváci: 171.



Hlinsko: Gregor – Beneš, Sobotka, Vácha, P. Lenoch, Fink, M. Hudec – Homola, Hron, Dítě, Pazourek, Vlček, Chvojka, T. Hudec, Skotar, Plachý, Janoušek, Nečas, Králíček. Choceň: Koutský – Novák, Šeda, Škvor, Rudy, Pazdera, Javůrek, Turčáni – P. Prachař, Martinec, Štefka, Krejza, Šejnoha, Černý, M. Pilař, Knytl, Lichtag, Dudadík, Sajdl.

HC Chotěboř – HC Chrudim 0:1 (0:0, 0:1, 0:0)

Branka: 25. Novotný (Jan Polák, Štěpánek). Rozhodčí: Kukeně – Louda, Pilný. Vyloučení: 2:4. Bez využití. Diváci: 200.

Chotěboř: Kulich – Kříž, Suchý, Mendl, Jaroš, Jakub Ludvík – Mašek, Vlček, Březina, Musílek, Svoboda, Činčila, Vantuch, Jan Hospodka, Jakub Hospodka. Chrudim: Dominik Cvrček – Machač, Hejl, Pilař, Klement, Burkoň, Urban – Cvrček, Jiří Polák, Karásek, O. Polák, Dobiáš, Jan Polák, Novotný, Plch, Štěpánek, Felcman, Haltuch, Kišš, Novák, Koreček.

Pořadí:

1. Choceň (25), 2. Česká Třebová (21), 3. Hlinsko (21), 4. Moravská Třebová (20), 5. Chrudim (20), 6. Litomyšl (16), 7. Chotěboř (14), 8. Světlá nad Sázavou (14), 9. Lanškroun (5).

Příští program:

14. kolo, neděle 17. listopadu, 17:00: Lanškroun – Chotěboř, Česká Třebová – Hlinsko, Chrudim – Moravská Třebová, Choceň – Světlá nad Sázavou.