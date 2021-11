KRAJSKÝ HOKEJ: Stoprocentní bilance pro domácí celky. Takové bylo středeční pokračování krajské hokejové ligy. Dařilo se třem prvním mužstvům tabulky, která si tak znovu vylepšila pozice.

HC Litomyšl vs. HC Spartak Polička. | Foto: Petr Šilar

Splněná povinnost. Tak lze charakterizovat výhry Chrudimí nad Lanškrounem a Litomyšle nad Poličku. Že by však favorité svoje fanoušky předvedenými výkony kdovíjak nadchli, o tom nemohlo být příliš řeči. Vždyť Chrudim s Orly ještě na začátku 50. minuty prohrávala a teprve rázné probuzení ve zbytku zápasu odvrátilo nepříjemné překvapení na její účet. Litomyšlští hokejisté zase v okresní bitvě vytěžili tři body z vydařené první poloviny utkání. Za stavu 5:1 však výrazně ubrali plyn, soupeř slepil dva góly do rozmezí osmi (!) vteřin a najednou bylo zase o co hrát. A bylo by ještě více, kdy hosté proměnili ve třetí třetině trestné střílení. Což se k jejich škodě nestalo, domácí další drama nepřipustili a předpokládnou výhru si pohlídali.