Po nedělním zaváhání z domácího ledu to českotřebovští Kohouti vzali v Novém Bydžově pořádně zhurta. Za sedm minut si zajistili dvougólový náskok, podobně výborně zahájili i druhou periodu a před polovinou utkání bylo skóre 0:4. Domácí hokejisté se nevzdávali, „slepili“ dva rychlé góly a vzápětí hráli čtyřminutovou přesilovku. Tu Kohouti ubránili a v nástupu do poslední části přišly zlomové chvíle. Nejprve zvýšil českotřebovské vedení Korhoň a následně neproměnil bydžovský Jebavý trestné střílení. A to byla pro domácí poslední rána, potom se sesypali a do jejich sítě začal padat jeden puk za druhým. Až jich bylo jedenáct a Kohouti otevřeli finálové brány.