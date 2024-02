/KRAJSKÝ HOKEJ/ Česká Třebová – Nový Bydžov. Nové Město nad Metují – Litomyšl. Hlinsko – Moravská Třebová. Chrudim – Nová Paka. Jizdní řád čtvrtfinále play off Krajské ligy Královéhradeckého a Pardubického kraje je po středečním finiši dlouhodové části jasný. K žádnému překvapivému zvratu na poslední chvíli nedošlo a výsledná varianta odpovídá všeobecným předpokladům, jak se vyvíjely přes závěrečným kolem. Série startují tuto neděli, odvety se hrají ve středu a případné třetí rozhodující zápasy přijdou na řadu příští pátek.

Nový Bydžov vs. Polička. | Foto: Jaromír Ptáček

Několik různých řešení nabízelo závěrečné dějství východočeské hokejové ligy, co se týče sestavení dvojic pro čtvrtfinále. Nakonec se ovšem žádný nenadálý převrat nekonal a zvítězila nejočekávanější varianta.

Pravda, hokejisté z Nového Bydžova ukončili po čtrnácti zápasech vítěznou šňůru Kohoutů z České Třebové, ale k posunu na lepší než osmé místo jim to nepomohlo. A tak si mohli soupeři po zápase, který byl nečekaně nervózní s bezmála dvaceti vyloučeními, říci: „Tak v neděli na shledanou!" Ano, vítěz dlouhodobé části soutěže vyzve v play off finalisty předchozího ročníku.

Nový Bydžov si mohl dělat naději na to, že by přeskočil rivaly z Litomyšle, jenom za té podmínky, že by hráči ze Smetanova města zaváhali pod Orebem. Což se nestalo, jasně tam vyhráli, hattrickem se vytáhl Lukáš Pilař a šesti asistencemi (!) Aleš Půlpán. Po tomto výsledku bylo jasné, že na obhájce titulu čeká ve čtvrtfinále Nové Město nad Metují. Spartak sice trochu „laškoval" s výsledkem v Chocni, ale po zajímavé přestřelce zvítězil a pojistil si druhý flek.

Ona by mu ale nakonec ani porážka neublížilia, protože hlinečtí Horses tahali za kratší konec v Lanškrouně, což lze označit asi za největší překvapení závěrečného kola. Rozhodující gól vstřelil Vojtěch Švub v čase 59:07. Hlinsko tak pro čtvrtfinále vyfasovalo Moravskou Třebovou, která si na závěr otevřela střelnici v Poličce. A v jejích barvách opět řádili neudržitelní Vojtěch Augustin (2 + 8) s Filipem Paličkou (3 + 3), první jmenovaný se díky téhle explozi posunul do čela kanadského bodování krajské ligy (71 bodů) těsně před doposud vedoucího Jakuba Martince z České Třebové.

Poslední otazník potom vyřešila porážka Nové Paky s Trutnovem, po které bylo zřejmé, že v dopředu známé čtvrtfinálové dvojici Bruslařů proti Chrudimi bude mít výhodu domácího prostředí v prvním a případném třetím duelu celek z Pardubického kraje.

KRAJSKÁ HOKEJOVÁ LIGA, 34. kolo:

BK Nová Paka – HC Trutnov 2:5 (1:1, 1:1, 0:3). Branky: 18. Strnad (Had, Foerster), 25. Dvořák (Hnik, Malík) – 1. Janoušek (Missberger), 34. Mach (Křížek), 43. Luštinec (TS), 53. Štembera (Chytráček), 57. Smékal (Chytráček, Luštinec). Rozhodčí: Machač – Horák, Vodička. Vyloučení: 6:5, navíc Vácha (TU) 10 min. OT + OK. Využití: 1:2. Diváci: 197.

HC Spartak Polička – HC Slovan Moravská Třebová 4:11 (1:4, 2:4, 1:3). Branky: 18. Kunstmüller (Martinů, Střecha), 29. Tobiáš (Zobač), 40. Střecha (Kunstmüller, Martinů), 56. Martinů (Kunstmüller) – 4. Palička (Augustin, Cach), 11. Kavan (Blaháček, Faltus), 17. Augustin (Cach, Palička), 20. Dubovčí (Augustin, Faltus), 28. Kavan (Augustin, Maška), 29. Horký (Marek, Maška), 30. Augustin (Palička, Cach), 39. Horký (Dubovčí, Marek), 45. Palička (Veselský, Augustin), 52. Cach (Augustin, Palička), 59. Palička (Janků, Augustin). Rozhodčí: Veselý – Jirků, Najman. Vyloučení: 2:5. Využití: 1:1. V oslabení: 0:2. Diváci: 149.

HC Spartak Choceň – TJ Spartak Nové Město nad Metují 5:6 (1:1, 3:3, 1:2). Branky: 17. Vítek (Novotný, Michalec), 31. M. Pilař (Lichtág, Knytl), 32. P. Prachař (Kalous, Novotný), 33. Krejza (M. Pilař, Koutecký), 51. Lichtág (Krejza) – 20. Šťastný (Mert, Pohl), 23. Koudelka (Řezníček, Pohl), 25. Bucek (Morong, Pohl), 26. Bureš (Mert, Pohl), 49. Řezníček (Dufek), 59. Bureš (Pohl). Rozhodčí: Kratochvíl – Mikula, Pitra. Vyloučení: 5:4, navíc P. Prachař (CH) 10 min. OT. Využití: 1:1. Diváci: 193.

Stadion Nový Bydžov – HC Kohouti Česká Třebová 4:2 (0:1, 2:1, 2:0). Branky: 33. Hlaváček, 35. Kopecký (Němec, Kloz), 49. Malý (Kloz), 60. Eis – 3. Semorád (Martinec, Jelínek), 39. Jelínek (Martinec, Semorád). Rozhodčí: Veinfurter – Pluháček, Šesták. Vyloučení: 7:10, navíc Bezděk (NB) 10 min. OT. Využití: 1:0. Diváci: 195.

SK Třebechovice pod Orebem – HC Litomyšl 5:9 (1:2, 1:4, 3:3). Branky: 13. Netušil (T. Drašnar, Hanousek), 27. Netušil (T. Drašnar, Hanousek), 45. T. Drašnar (Netušil, Matouš), 49. Beránek (Bartoň, Zahradník), 54. T. Drašnar (Kostka, Netušil) – 6. Švec (A. Půlpán), 18. Vomočil (A. Půlpán, Škvor), 22. L. Pilař (T. Půlpán, Švec), 26. Jonáš (A. Půlpán, Vomočil), 27. Dostál (A. Půlpán, Voříšek), 40. T. Půlpán (Zahradník, A. Půlpán), 42. L. Pilař (Zahradník), 48. L. Pilař (Dostál, Voříšek), 60. Barkóci (Bažant, A. Půlpán). Rozhodčí: Pecha – Obst, Řezníček. Vyloučení: 1:4. Využití: 1:0. V oslabení: 0:2. Diváci: 101.

TJ Orli Lanškroun – HC Hlinsko 6:5 (3:2, 2:2, 1:1). Branky: 12. Švub (Pejcha, Kužílek), 17. Pejcha (Markl, Kužílek), 18. Šembera (Pražák, Dvořák), 28. Švub (Pejcha), 36. Krč (Pirkl), 60. Švub (Pejcha, Kužílek) – 14. Machač (Oliva, Karásek), 17. Bříza (Havel), 21. Havel (Bříza, Beneš), 30. Havel (Fink, Bříza), 43. Štěpánek (Karásek). Rozhodčí: Kolář – Kukla, Javůrek. Vyloučení: 4:2. Využití: 1:0. V oslabení: 1:0. Diváci: 103.

HC Dvůr Králové nad Labem – HC Opočno 5:0 (kontumace).

HC Chrudim – HC Jaroměř 5:3 (předehráno).

HC Náchod volný termín.

Konečné pořadí:

1. Česká Třebová 32 27 0 1 4 210:72 82

2. Nové Město 32 25 1 0 6 193:86 77

3. Hlinsko 32 21 3 2 6 176:99 71

4. HC Chrudim 32 2 0 2 8 132:110 68

5. Nová Paka 32 20 3 0 9 178:102 66

6. Moravská Třebová 32 19 3 1 9 189:89 64

7. Litomyšl 32 19 2 0 11 166:127 61

8. Nový Bydžov 32 18 2 1 11 161:111 59

9. Trutnov 32 14 3 2 13 141:131 50

10. Lanškroun 32 12 1 2 17 129:145 40

11. Jaroměř 32 11 2 2 17 112:149 39

12. Náchod 32 11 0 4 17 123:142 37

13. Choceň 32 8 3 2 19 129:182 32

14. Třebechovice 32 8 1 2 21 139:186 28

15. Polička 32 7 0 1 24 118:208 22

16. Dvůr Králové 32 6 0 2 24 106:209 20

17. Opočno 32 0 0 0 32 45:299 0

Dvojice pro čtvrtfinále play off (od 25. února): Česká Třebová – Nový Bydžov, Nové Město – Litomyšl, Hlinsko – Moravská Třebová, Chrudim – Nová Paka.

Dvojice pro utkání o konečné umístění (termíny budou upřesněny) – o 9. místo: Trutnov – Lanškroun, o 11. místo: Jaroměř – Náchod, o 13. místo: Choceň – Třebechovice pod Orebem, o 15. místo: Polička – Dvůr Králové nad Labem.