Ti totiž předvedli v závěru zápasu s Chrudimí takový kolaps, že jejich fanoušky v hledišti museli omývat.

Což o to, hokej se hrál svižný, oba soupeři prokazovali kvality a bylo se na co koukat. Ovšem když na začátku 59. minuty poslal Kohouty Polodna do vedení, tak by se řeklo, že s takovou situací si tak zkušený tým, jakým disponují, musí s přehledem poradit. Navíc ustáli i chrudimský pokus o power play, brankář Ament se dokonce musel vrátit do své klece, protože se vhazovalo v obranném pásmu hostů. Tudíž se zdálo, že je „hotovo“, to si ostatně mysleli i diváci.

Tím větší šok nastal, když poslední spíše zoufalý střelecký pokus Nováka z dálky zaskočil gólmana Vlka a zapadl do sítě. V čase 59:54, šest sekund před sirénou! A aby toho nebylo málo, tak si chrudimští hokejisté poté, co zázrakem urvali bod, odvezli i druhý. Prodloužení totiž rozhodl po přečíslení Dobiáš, teď pro změnu tři vteřiny před koncem… A českotřebovští příznivci odcházeli domů s nevěřícnými pohledy…

Kohouti si tak zkomplikovali boj o elitní čtyřku, naopak Chrudim spolu s vedoucí Litomyšlí, která zvládla utkání v Lanškrouně, velmi pravděpodobně nebudou v horní skupině nadstavby chybět, to už by byla hodně velká souhra náhod, aby z ní vypadly. Naději si udržela Moravská Třebová, která v okresním derby těsně udolala Poličku.

KL PARDUBICKA, 12. kolo:

HC Kohouti Česká Třebová – HC Chrudim 5:6 PP (2:1, 1:2, 2:2 – 0:1). Branky: 1. Augustin (T. Prachař, Sedlák, ), 11. Augustin (Pavlovský, T. Prachař), 30. Veverka (Blažej, Král), 50. Semorád (Daněk, Fúzik), 59. Polodna (Blažej) – 5. Haltuch (Karásek, Novotný), 21. Plch (Dobiáš, Machač), 31. Koreček (Haltuch), 53. Haltuch, 60. Novák (Kišš), 65. Dobiáš (Kalous). Rozhodčí: Kratochvíl – Mikula, Padevět. Vyloučení: 7:6. Využití: 0:2. Diváci: 343.

TJ Orli Lanškroun – HC Litomyšl 3:6 (1:3, 0:1, 2:2). Branky: 17. Bureš (Pirkl), 53. Kužílek, 56. Křivohlávek – 11. Ondráček (Vaňo), 13. Ostřanský (Stoklasa), 16. Vomočil (Jakubec), 39. Stoklasa (Skoumal), 55. Ostřanský (Bažant, Stoklasa), 56. Ondráček (Vaňo). Rozhodčí: Vepřovský – Hájková, Říha. Vyloučení: 7:7. Využití: 0:2 . Diváci: 98.

HC Spartak Polička – HC Slovan Moravská Třebová 3:4 (0:0, 2:3, 1:1). Branky: 23. Martinů (Malenovský, Kunstmüller), 26. Štola, 56. Nečas (Štola) – 24. Krč (Čikl), 35. Marek (Langr, Cach), 36. Čikl, 49. Faltus (Hroch, Langr). Rozhodčí: Škorpil – Matějka, Najman. Vyloučení: 7:5, navíc Fibrich (Moravská Třebová) 5 min. + OK. Využití: 0:1. V oslabení: 0:1. Diváci: 166.

Pořadí:

1. Litomyšl (23), 2. Chrudim (22), 3. Choceň (18), 4. Česká Třebová (15), 5. Moravská Třebová (14), 6. Polička (9), 7. Hlinsko (8), 8. Lanškroun (2).

Příští program:

Středa 10. listopadu, 18:30: Hlinsko – Polička, Chrudim – Choceň. 19:00: Moravská Třebová – Lanškroun.

Utkání Litomyšl – Česká Třebová je odloženo.