Č. Třebová, Choceň – Jde se do boje. Na nedělní odpoledne si příznivci hokeje musejí udělat volno, pokud chtějí vidět týmy v akci.

Ilustrační foto | Foto: archiv/Deník

Celky České Třebové a Chocně vstupují do nové sezony Krajské ligy. Obě mužstva začnou na ledě svých soupeřů. Kohouti vycestují do Hlinska, Spartak na led obhájce mistrovského titulu Moravské Třebové.

V táborech se přes léto rozhodně pracovalo natolik, aby byli hráči na sezonu dobře připravení. U kormidla České Třebové zůstal Jaromír Jindřich, jemuž z kádru sice zmizela trojice kvalitních hokejistů, ale namísto nich klub získal několik nových tváří. Z hradeckého Mountfieldu přicházejí gólman Bartozel a obránce Veselý. Obrana vůbec dozná změn, neboť třebovský dres obléknou i Boruch, Vondráček, Jirák a Vácha. Rovněž v ofenzivě se v soupisce objevuje šest nových jmen. To naznačuje tomu, že Kohouti chtějí opět hodně vysoko. Loni to bylo semifinále. „Vytváříme hráčům kvalitní podmínky, proto od nich vyžadujeme výkony a výsledky. Postup do semifinále je základní úkol, rádi bychom se probojovali o kousek dál. Mužstvo na to má, papírově je silnější. Teď půjde o to, aby hráči byli zdravotně fit a aby udělali maximum pro úspěch," říká předseda klubu Vladimír Vaněk.

Choceňský Spartak bude spoléhat na osvědčená jména. Žádná výrazná obměna kádru nepřišla. Jistotou je to, že už definitivně se tým nebude moci spolehnout na Pavla Prachaře, jenž ukončil kariéru. Trenérem týmu bude Jan Svatoš, který se vrací na místo činu po několika letech. Do sestavy se vrací gólman Filip Sajdl, z Litomyšle přišel útočník Marek Zavřel, jehož čísla v kanadském bodování z loňské sezony vedení přehlédnout nemohlo. Jeho přísun bude potřeba. Play off by Chocni uniknout rozhodně nemělo, avšak pro co nejlepší pozici bude třeba zapnout na plný plyn od prvního zápasu a vyhrávat hlavně domácí duely.

Očekávání jsou velká. Jak to bude ve skutečnosti, se teprve uvidí.

HC Kohouti Česká Třebová

Brankáři: Kamil Nimmerrichter (1987), Matěj Bartozel (1998).

Obránci: David Vondráček (1991), Lukáš Vácha (1994), Jan Škvor (1993), Robert Krejnus (1990), Václav Lesák (1987), Jan Boruch (1992), Emil Veselý (1997), Miroslav Váně (1991), Adam Jirák (1993), Patrik Fink (1990).

Útočníci: Marek Hemský (1992), Pavel Pelán (1981), Jakub Pejcha (1986), Petr Vlček (1992), Michael Schejbal (1994), Ladislav Jindřich (1988), Jakub Fúzik (1992), Jindřich Zítka (1993), Michal Šimončič (1993), Patrik Stehno (1990), David Smékal (1995), Roman Janoušek (1994), Tomáš Zadina (1989), Pavel Kavalír (1985).

Trenér: Jaromír Jindřich.

HC Spartak Choceň

Brankáři: Rudolf Bernart (1993), Filip Sajdl

Obránci: Martin Dvořák (1997), Dominik Jehlička (1995), Jindřich Kopsa (1993), Martin Novák (1992), Jan Vacek (1997).

Útočníci: Jakub Knytl (1992), Daniel Král (1991), Jan Krejza (1988), Michal Křečan (1992), Michal Lichtag (1997), Lukáš Pilař (1990), Matěj Pilař (1996), Lubomír Pochobradský (1988), Tomáš Prachař (1983), Jakub Řezníček (1994), Martin Šejba (1988), Marek Zavřel (1991).

Trenér: Jan Svatoš.

(bed, mik)