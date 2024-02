KRAJSKÝ HOKEJ /FOTO, VIDEO/ Kolo před koncem dlouhodobé části Krajské hokejové ligy Královéhradeckého a Pardubického kraje je jasno o jejím vítězi. Českotřebovští Kohouti si podle předpokladů připsali v souboji s Náchodem čtrnáctou výhru v řadě a do play off vstoupí z nejvýhodnější pozice! A také v roli největšího favorita na východočeský hokejový titul, o tom nemůže být žádného sporu. První jistou čtvrtfinálovou dvojici tvoří Chrudim s Novou Pakou, o složení těch zbývajících se rozhodne teprve ve středu večer.

Kohouti převzali před utkáním z rukou hejtmana Martina Netolického pohár určený pro nejlepší tým z Pardubického kraje. Cenná trofej, ale lídr tabulky samozřejmě pomýšlí na ještě cennější… V samotném utkání měl českotřebovský tým s houževnatým soupeřem hodně dlouho problémy, teprve ve třetí třetině jeho odpor před více než třemi stovkami svých fanoušků zlomil. „Dvě třetiny jsme se herně trápili. Chyběl nám pohyb, vázla kombinace, hráli jsme v rozích kluziště a soupeř se po našich chybách dostával do nebezpečných brejků. Až ve třetí části se naše hra zvedla, zápas jsme zaslouženě dovedli do vítězného konce,“ uvedl kouč Kohoutů Pavel Marek.

Říčka si ukončil osmizápasový bodový půst dvěma góly proti Liberci

Novoměstský Spartak chtěl dát proti Hlinsku definitivu na konečný druhý flek, místo toho bude k jeho jistotě ještě potřebovat alespoň bod v závěrečném vystoupení v Chocni. Horses se totiž u řeky Metuje rozehráli k velmi dobrému výkonu a brali možná nečekané, ale zasloužené tři body. „Hráči splnili téměř vše, co jsme si v kabině k utkání řekli. Měli jsme lepší pohyb než soupeř, dostatek střel a dostávali jsme se tak do šancí, které jsme využili," radoval se trenér Lukáš Kunz. Duel měl zápletku až do konce, protože v 57. minutě domácí snížil v power play na 2:3, ale než mohli soustředit síly k dalšímu náporu, zchladili jejich úsilí hlinecký Havel, který v pokračující hře soupeře bez brankáře poslal kotouč do opuštěné svatyně a zpečetil výsledek.

Bitva s příchutí play off byla k vidění v Nové Pace, kde mohl moravskotřebovský Slovan ještě vykřesat naději na elitní čtyřku, ovšem potázal se se zlou. Na ofenzivní kvality obou rivalů byla k vidění nebývalá gólová „dieta" (což na druhou stranu dokazuje i výtečnou práci gólmanů Krinwalda resp. Peksy), kterou zlomil ve prospěch domácích Bruslařů střelec Trejbal pět a půl minuty před koncem. Těsný stav se více nezměnil. Nová Paka vyzve ve čtvrtfinále Chrudim, to je v tuhle chvíli jasná věc, v závěrečném kole se rozhodne o tom, na ledě kterého týmu tato série příští neděli začne.

Pořádnou kanonádu rozpoutal na domácím kluzišti Nový Bydžov. Stadion deklasoval bezmocnou Poličku patnácti góly (osm kanadských bodů přitom zaznamenal Chára) a může jenom doufat, že se „nevystřílel" předčasně před vyřazovací částí… V Litomyšli to v souboji s Dvorem Králové dlouho nevypadalo na kdovíjaký brankostroj, v poslední periodě se však favorit přece jenom rozjel. Mezi Litomyšlí a Novým Bydžovem se ve středečním dějství „na dálku" rozhodne o tom, kdo půjde do play off ze sedmé a kdo z osmé příčky.

Dvakrát se v nedělním podvečeru prodlužovalo a v obou případech udeřily v nastavené pětiminutovce týmy, které otáčely vývoj duelu. Platí to jak pro Jaroměř v souboji s lanškrounskými Orly, tak pro choceňský Spartak. Ten v zápase s Trutnovem prohrával 0:3 a 3:5, ve třetí části ovšem skóre dorovnal a po necelých dvou minutách prodloužení mu Záruba vystřelil druhý bod.

KRAJSKÁ HOKEJOVÁ LIGA, 33. kolo:

Stadion Nový Bydžov – HC Spartak Polička 15:3 (4:2, 6:1, 5:0). Branky: 2. Chára (Eis, Postolka), 8. Divíšek (Sklenář, Malý), 11. Chára (Procházka, Bezděk), 20. Bezděk (Eis, Postolka), 21. Hlaváček (Procházka, Pilný), 22. Kopecký (Chára, Divíšek), 32. Procházka (Hlaváček, Chára), 35. Eis (Chára), 36. Kopecký (Kloz, Sklenář), 39. Chára (Bezděk), 44. Eis (Chára, Postolka), 47. Postolka (Eis), 53. Eis (Chára, Bezděk), 55. Pilný (Procházka, Hlaváček), 57. Kopecký (Sklenář, Malý) – 3. Střecha (Martinů), 12. Šerejch (Malenovský, Vondra), 40. Boštík (Šerejch). Rozhodčí: Nedvěd – Boček, Brož. Vyloučení: 3:6. Využití: 2:0. V oslabení: 0:1. Diváci: 145.

HC Jaroměř – TJ Orli Lanškroun 4:3 PP (1:0, 1:2, 1:1 – 1:0). Branky: 13. Kašpar, 24. Záliš (Sýkora, Souček), 56. Petira (Kocián, Kašpar), 61. Kocián – 21. Krč (Pražák), 28. Pražák, 47. Drlík (Švub, Bureš). Rozhodčí: Pecha – Karlík, Plodek. Vyloučení: 3:3. Využití: 2:0. Diváci: 85.

TJ Spartak Nové Město nad Metují – HC Hlinsko 2:4 (0:1, 0:1, 2:2). Branky: 54. Prouza (Burdych, Vanát), 57. Pohl (Mert, Reichmann) – 14. Bříza (Štěpánek), 39. Zdražil (Fink, Grygar), 55. Havel (Chvojka, Bříza), 58. Havel (Machač, Bříza). Rozhodčí: Petr – Horák, Roischel. Vyloučení: 6:4, navíc Reichmann (NM) OK. Využití: 1:1. Diváci: 235.

HC Litomyšl – HC Dvůr Králové nad Labem 9:2 (3:0, 0:1, 6:1). Branky: 14. Stoklasa (Dostál), 19. Dostál (Škvor, Barkóci), 20. J. Voříšek (Vomočil, A. Půlpán), 42. Bláha (L. Pilař, A. Půlpán), 42. Jakubec (L. Pilař), 51. A. Půlpán (J. Voříšek, Švec), 52. Barkóci (Dostál), 54. Bažant (Jakubec, T. Půlpán), 56. J. Voříšek (Švec, A. Půlpán) – 28. Dudadík (Kačerovský), 44. Tomášek (Heligr). Rozhopdčí: Vrba – Kukla, Kalus. Vyloučení: 2:5. Využití: 2:1. Diváci: 200.

HC Litomyšl vs. HC Dvůr Králové nad Labem.Zdroj: Petr Šilar

BK Nová Paka – HC Slovan Moravská Třebová 2:1 (0:0, 1:1, 1:0). Branky: 31. Klust (Strnad, Brokeš), 55. Trejbal (Hric, Brokeš) – 39. Palička (Augustin). Rozhodčí: Veinfurter – Pluháček, Řezníček. Vyloučení: 7:7. Využití: 1:0. Diváci: 198.

HC Kohouti Česká Třebová – HC Náchod 6:3 (1:0, 1:2, 4:1). Branky: 8. Martinec (Semorád, Rozlílek), 25. Pavlovský (Drtina, Hradil), 50. Drtina (Veverka), 56. Fúzik, 59. Vašíček (Semorád, Martinec), 60. Fúzik (Hradil, Pavlovský) – 27. Polej (Suk), 31. Polej (Kocián), 59. Kubeček. Rozhodčí: Škorpil – J. Kopecký, P. Kopecký. Vyloučení: 4:5. Využití: 1:0. V oslabení: 1:1. Diváci: 311.

HC Spartak Choceň – HC Trutnov 6:5 PP (0:2, 3:3, 2:0 – 1:0). Branky: 29. Koutecký (Pecháček, Záruba), 32. Lichtág (Krejza), 33. P. Prachař (Záruba), 47. Knytl (Lichtág), 53. P. Prachař (Záruba, Pecháček), 62. Záruba (Vítek) – 5. Švadlák (Štěpán), 16. Mach (Štembera), 26. Štembera (Luštinec, Rada), 37. Mach (Chytráček, Luštinec), 39. Chytráček (Luštinec, Křížek). Rozhodčí: Vepřovský – Mikula, Pitra. Vyloučení: 7:7. Využití: 2:3. V oslabení: 0:1. Diváci: 256.

HC Chrudim – HC Opočno 5:0 (kontumace).

SK Třebechovice pod Orebem volný termín.

Aktuální pořadí:

1. Česká Třebová 31 27 0 1 3 208:68 82

2. Nové Město 31 24 1 0 6 187:81 74

3. Hlinsko 31 21 3 2 5 171:93 71

4. Chrudim 32 22 0 2 8 132:110 68

5. Nová Paka 31 20 3 0 8 176:97 66

6. Moravská Třebová 31 18 3 1 9 178:85 61

7. Litomyšl 31 18 2 0 11 157:122 58

8. Nový Bydžov 31 17 2 1 11 157:109 56

9. Trutnov 31 13 3 2 13 136:129 47

10. Jaroměř 32 11 2 2 17 112:149 39

11. Lanškroun 31 11 1 2 17 123:140 37

12. Náchod 32 11 0 4 17 123:142 37

13. Choceň 31 8 3 2 18 124:176 32

14. Třebechovice 31 8 1 2 20 134:177 28

15. Polička 31 7 0 1 23 114:197 22

16. Dvůr Králové 32 6 0 2 24 106:209 20

17. Opočno 32 0 0 0 32 45:299 0

Další program:

34. kolo, středa 21. února, 18.00: Nová Paka – Trutnov, 18.30: Polička – Moravská Třebová, 19.00: Choceň – Nové Město nad Metují, Nový Bydžov – Česká Třebová, Třebechovice pod Orebem – Litomyšl, Lanškroun – Hlinsko.

Utkání Chrudim – Jaroměř bylo předehráno (5:3).