„Když jsme soupeři nabídli šance, tak to bylo ze situací, kdy jsme byli na puku. Hráli jsme moc na riziko a oni ty kotouče dokázali sklepávat, z čehož měli šance. Těch nebylo zase tolik, ale dali góly při našem oslabení, což nás stálo zápas,“ poukázal kouč Rulík na skutečnost, že Kometa využila během utkání tři přesilové hry včetně té v prodloužení, kdy si zásluhou pohotové dorážky Holíka zajistila druhý bod.

Dynamo smazalo dvoubrankové manko a z Brna veze bod

Pardubický trenér zaujal v Brně poměrně nečekaným tahem po první třetině, kdy za stavu 2:1 vystřídal góly a místo Frodla poslal do brankoviště Willa. „Toto střídání nás za nepříznivého stavu nakoplo. S tím jsem váhal, ale je nás více trenérů, přičemž každý si k tomu řekl svůj názor. Vyjádřil se k tomu rovněž trenér gólmanů a finální rozhodnutí jsem potom udělal já. Myslím si, že impuls, který jsme si od toho slibovali to přineslo, protože Will hned chytil vyloženou šanci a celkově nás podržel,“ vysvětlil svůj tah Radim Rulík.

„Odehráli jsme výborný zápas, hráli jsme týmově, makali jsme, plnili pokyny. Samozřejmě vždycky chceme vyhrát za tři body, ale každý zisk je extrémně důležitý a nikdy nevíme, kdy nám právě tenhle bod může pomoci. Potvrdili jsme, jaký má náš tým charakter, když jsme dotáhli dvougólovou ztrátu, ale nikdo nechce prohrávat 0:2, nám se to stává a věřím, že na tom zapracujeme. V důležitých okamžicích se ale můžeme spolehnout na to, že dokážeme zabrat a otočit to,“ ohlédl se za utkáním na klubovém webu brankář Roman Will.

V neděli čeká na Dynamo další velká výzva, do enteria arény zavítá Liberec (17.00).