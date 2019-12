Hokejové Pardubice opět dopadly na dno extraligové tabulky.V posledních letech častý obrázek. Při bližším pohledu ovšem nijak překvapivý.

Klub se slavnou historií, jehož majoritním vlastníkem je již téměř tři roky město, postupně ničí nekompetentní lidé dosazení do jeho vedení na základě osobních či politických zájmů. K tomu zhoršená finanční situace.

Nový generální ředitel Dynama Martin Sýkora se už dopustil několika diskutabilních rozhodnutí. Do nich promlouvá i další člen představenstva Dušan Salfický. Právě na hlavu bývalého šéfa klubu se snesla vlna nevole v posledním domácím utkání.Trpělivost s kroky vedení už totiž došla i po léta shovívavým a věrným fanouškům. Ti stav vnímají a bouří se.

Pokud nedojde k uvědomění a nápravě chyb, zřítí se Pardubice do sestupové propasti. Deník se podíval na důvody, které v letošní sezoně rozklížily Dynamo a udělaly z něj kandidáta sestupu číslo 1.

Finanční situace

Po úspěšné baráži nastaly v létě velké změny. Do čela klubu byl na novou pozici generálního ředitele dosazen Martin Sýkora, na post sportovního manažera přišel Jaromír Kverka. Hovořilo se o poctivé práci a profesionálním přístupu. Fanoušci měli důvod alespoň k částečnému optimismu. Ten mimo jiné dodávaly i návraty odchovanců Jana Koláře či Roberta Kousala. A příchody dalších hráčů.

Jenže už od začátku sezony vedení přiznávalo, že klub jede nad rámec ročního finančního rozpočtu, což se nejvíc týká extraligového týmu. V kase prý chybí několik milionů, které se dosud nepodařilo sehnat. A na to v klubu dojíždí. I to může být důvod, proč nyní činí personální opatření, aby ušetřili – viz odchody Kverky, Hovorky a příchody méně kvalitnějších, za to levnějších hráčů (Kantor, Voráček či Knotek).

Trenérské rošády

Po úspěšné baráži u týmu zůstal kouč Ladislav Lubina. Jenže start se Dynamu nepovedl. Z úvodních sedmi zápasů vyhrálo jen jednou v Litvínově. A v sedmém kole po prohře ve Zlíně byl Lubina odvolán. Čerstvý vítr na střídačku ovšem nepřišel.

Mluvilo se o námluvách s Vladimírem Růžičkou, kterého údajně prosazoval manažer Kverka, ale zájem z vedení klubu nebyl tak horký, jak byl veřejnosti prezentován, což později přiznal i slavný trenér.

A tak vedení přistoupilo na nejlevější variantu. Na pozici hlavního kouče se posunul do té doby asistent Radek Bělohlav, ale po slibném úvodu mužstvo dlouhodobě nenastartoval. Navíc v realizačním týmu, do něhož patří i Petr Čáslava a Otakar Janecký, prý docházelo k neshodám.

Nepřekvapuje, že vedení už jedná o další změně, spekuluje se o příchodu Milana Razýma, někdejšího kouče Plzně, Slavie a Litvínova.

Špatná komunikace

Jak se nedůstojně zbavit svého kapitána a ikony předvedl klub v případě Tomáše Rolinka, byť tomu předcházely jeho spory s koučem Lubinou. Způsob řešení a vysvětlování kauzy z úst šéfa Martina Sýkory jen rozpálily fanoušky. Nařknout srdcaře, že v zápasech nebojuje, to není šťastné…

Navíc už od léta se vědělo, že vztah Rolinek – Lubina je napjatý. Sýkora a spol. nechali situaci vyhrotit tak, že to narušilo fungování celého týmu.

A hráči, jakým je Rolinek, by mělo vedení za jeho předchozí zásluhy vyjádřit respekt. Navíc člověk s jeho povahou by klubu v téhle chvíli pomohl i v jiné funkci.

Nejasnosti panovaly i v případu Marka Hovorky. Proti tomu, jak se o něm vyjadřoval trenér Bělohlav, se slovenský útočník ohradil. Údajný incident označil za nesmysl. I jeho rozchod s klubem proběhl ve zlém. Tohle celý tým vnímá a má to na něj dopad.

(Ne)využití kverky

Přišel v květnu coby nový stavitel mužstva. Jenže působení Jaromíra Kverky na postu sportovního manažera se smrsklo na sedm měsíců. Pak se mu přišily špatné výsledky a na konci listopadu balil kufry. Přitom prý moc prostoru ke složení kádru podle svého nedostal. Byl jen členem sportovního úseku, který rozhodoval. Když už si ho klub vybral, měl více věřit jeho schopnostem. Kverka loni v Karlových Varech ukázal, že za málo peněz umí složit kvalitní tým.

Salfický ve vedení

Bývalý úspěšný brankář už dvakrát v Dynamu pohořel, nejprve jako sportovní manažer, poté v roli generálního manažera. Dušan Salfický je jako jeden z minoritních akcionářů členem představenstva a zároveň sedí v městském zastupitelstvu. I proto minulou neúspěšnou sezonu, pod níž je podepsán, v létě ustál a na chodu klubu se dál podílí. Po odchodu Kverky se jeho vliv zase zvýšil, znovu povede sportovní úsek. To není dobré.

Kdo na úkor Dynama?

Další otázka zní: Na čí úkor by se Pardubice měly zachránit? V podobné krizi jsou nyní Vítkovice, kde již fanoušci vyjádřili nespokojenost s trenérem Jakubem Petrem. Jenže ostravský klub stejně jako předposlední Litvínov, který nově vede kouč Vladimír Kýhos, se zdají být v lepší kondici, než je momentálně Dynamo. A dál? Zlín, Olomouc a Kladno. To bude šichta. Tyto celky dokáží zabrat a už teď mají náskok sedmi bodů k dobru.

Zvládnou to Pardubice?

Změny v Pardubicích v průběhu sezony



S kým se vedení HC Dynamo rozloučilo:

Jaromír Kverka – sportovní manažer, který v klubu působil teprve od května, byl na konci listopadu propuštěn, přitom měl omezené pravomoci.

Ladislav Lubina – hlavní trenér byl odvolán kvůli špatným výsledkům po sedmém kole, dosáhl jediné výhry. Nyní vede prvoligový Prostějov.

Tomáš Rolinek – kapitán týmu a ikona klubu odešel po sporech s koučem Lubinou a nařčení, že v zápasech málo bojuje. Některé výroky šéfa Sýkory pak dementoval ve svém videoprohlášení. Nyní hraje za Vrchlabí.

Marek Hovorka – nejlepší střelec týmu v baráži byl propuštěn prý kvůli špatnému vlivu na mužstvo a také, že jeho výkony neodpovídaly jeho postavení v týmu. Sám hráč se proti tomuto tvrzení ostře ohradil.

Jakub Štěpánek – bývalý reprezentační brankář vydržel v klubu jen do začátku listopadu, s formou se nepotkal a vedení klubu došla trpělivost.

Sébastien Piché – kanadský obránce zklamal a po 9 zápasech skončil.



Koho vedení HC Dynamo přivedlo:

Matěj Blümel – na začátku října se do Pardubic vrátil ze zámoří odchovanec Dynama, který hraje pravidelně.

Pavel Kantor, Tomáš Voráček, Matěj Beran, Tomáš Knotek, Roman Vlach – brankář, obránce a tři útočníci (dva z nich na měsíční zkoušku). Dynamo přivítalo hráče, kteří se v této extraligové sezoně neprosazovali a teď mají táhnout tým. Na měsíc už zde byl i Jan Kloz z Českých Budějovic.