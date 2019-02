Partnerem hokejové Tip ligy 2018, čtenářské soutěže, je mimo jiné i ve východních Čechách známá společnost Hejduk Sport. Vedoucí hradecké prodejny Filip Červinka odpověděl Deníku na několik otázek týkajících se především jeho „branže“.

Přiblížil byste veřejnosti Hejduk Sport?

Nejdříve něco málo z historie. Kamenná prodejna funguje v Hradci již od roku 1999. Chcete se vcítit do hokejového ráje, který je zaměřený na všechny druhy nejznámějších značek? Pak právě Hejduksport je správnou volbou! Potřebujete si vyzkoušet nové brusle, chrániče ramen, rukavice nebo si jen koupit tkaničky, pásku, populární žvýkací tabák či stulpny? To vše a nespočet dalších zajímavých kousků nabízíme v kamenné prodejně v Hradci. V obchodě máme stejné ceny jako na e-shopu, takže mezi zákazníky neděláme rozdíly.

Čím vším dokážete zákazníky obohatit?

Když dorazí k nám na prodejnu v Hradci či Chrudimi, naleznou v nabídce široký sortiment značek, jakými jsou CCM, Reebok, Bauer, Winnwell, Brian´s, nejlepší tašky na světě od značky GRIT, Renfrew, Hejduksport a další. V letním období se zaměřujeme na in-line bruslení. Jsme totiž výhradními dovozci německé značky Powerslide, která vyrábí kompletní sortiment kolečkových bruslí. Máme rozsáhlé zkušenosti, díky kterým dokážeme pomoci vybrat nejvhodnější brusle, hokejové chrániče a veškerý ostatní hokejový sortiment. Naše poradenství vychází ze zkušeností získaných nejen prodejem, ale i zkušenostmi získanými na ledě. Většina z nás hokej hrála či stále hraje na různých výkonnostních úrovních, což je také důležitý aspekt.

Kde ve východních Čechách vás čtenáři najdou?

Mě s kolegy hradecké prodejny denně od 9 do 18 hodin a v sobotu od 9 do 12 hodin u Auparku vedle hlavního vlakového nádraží. Přesná adresa je Gočárova třída 504 - před podjezdem do Kuklen. Další prodejna se nachází v Chrudimi na zimním stadionu s otevírací dobou v týdnu od 14 do 18 hodin a v sobotu od 9 do 12 hodin. V areálu Vesna v Čeperce se pak „kují ty největší pikle“, neboť zde sídlí velkosklad. V Trutnově byl nedávno otevřen obchůdek Hejdukpoint, kde také naleznete spoustu výtečných kousků.

Na které věkové skupiny se nejvíce zaměřujete? Kdo vás nejčastěji navštěvuje?

Upřímně si takovou statistiku nevedu, protože do našeho hokejového a nutno podotknout, že také hokejbalového hájemství denně přichází věkově rozsáhlé spektrum zákazníků. Chodí k nám hobby hráči ve věku od 18 let klidně až do cca 60 let. Nejčastějšími zákazníky jsou samozřejmě rodiče, které touží po velké kariéře svých ratolestí. Pro jejich růst potřebují co nejlepší výbavu, takže je logické, že k nám chodí v tak velké míře. (úsměv) Přes léto vítáme hodně nadšenců do fitness in-line bruslení, nejčastěji má o to zájem střední generace, ale přibývá čím dál více po pohybu toužících mladých lidí.

Na co lidi nejvíce lákáte? Jsou to nějaké akce či slevy?

Nic se nemá přehánět, takže se snažíme zákazníky odměnit za jejich věrnost úchvatnými boom akcemi zhruba jednou za tři měsíce. Poslední se hodně vyvedla, uskutečnila se na počest vyřazení čísla 23, s nímž celou kariéru nastupoval Milan Hejduk, olympijský vítěz a držitel Stanley Cupu s Coloradem. Jeden celý den si zákazníci mohli pořídit veškeré zboží s 23% slevou! Provázanost s číslem snad každého hned trkne. Dále před koncem sezony, respektive po Novém roce přichází výprodejové akce trvající do vyprodání zásob. Letos chystáme oslavu 20 let založení, takže se zákazníci mají opět na co těšit! Největším lákadlem je ale možnost zaregistrovat se do benefičního programu, který rozjíždíme od 5. února. Registrovaní zákazníci budou mít automaticky 5% slevu na veškeré zboží z našeho sortimentu, navíc budou za každý nákup sbírat „zlaťáky“ (body). Při dosažení nějakého počtu obdrží hodnotný dárek v podobě našeho uhrančivého zboží.

Komu vy osobně v hokeji fandíte? Hradci? Pardubicím? Nebo někomu jinému?

Jsem Východočech jako řemen, pocházím z malebného městečka Letohrad ležícího v Pardubickém kraji. V Hradci jsem 5 let studoval vysokou školu, psal brigádně články pro Mountfield HK a nyní zde trvale bydlím. Nechtěl bych si znepřátelit ani jednoho hokej milujícího Východočecha, takže odpovím takto ve stylu „kamufláže“. (smích) Na hokej ale chodím v Hradci. (úsměv)

Navštěvujete často zápasy?

Jsem dost pracovně vytížený, protože vedle vedoucího prodejny v Hradci ještě dělám dost činnosti pro Českomoravský svaz hokejbalu a trénuji extraligové hokejbalisty v Letohradě, kam každý pátek dojíždím na trénink a v sobotu se těším ze zápasu. Takže stíhám maximálně dva zápasy za měsíc.

Koho tipujete na vítěze letošního ročníku extraligy?

Pokud Plzni nedojde v play-off z nějakého záhadného důvodu dech, pak by to mohli být Západočeši. Ale Mountfield má letos silný a dle mého názoru výkonnostně i věkově vyvážený celek s perfektními gólmany, takže věřím, že Indiánům dojde „palivo“ a Hradec nakonec dokráčí pro titul.

Jak si podle vás povedou čeští hokejisté na Olympiádě v Pchjongčchangu, kde nebudou hráči z NHL?

Tím, že se na OH nemohou představit hráči z NHL, je daleko větší šance pro náš tým porazit jinak suverénní Kanadu. Myslím si, že se prokoušeme až do semifinále, kde nás bohužel srazí na kolena Rusové nehrající pod svojí vlajkou. V boji o bronz rozmeteme Finy a cenná placka je na světě. Snad moje predikce není příliš podrobná a odvážná. (smích)

Co jste říkal tomu, že Colorado Avalanche z NHL před nedávnem navždy vyřadilo dres s číslem 23, které tam nosil Milan Hejduk?

Jsem na Milana nesmírně hrdý! Vždyť se této pocty dočkal jako teprve druhý Čech v historii NHL po Dominiku Haškovi. Už nikdo nikdy nebude moci obléci dres s jeho posvátným číslem. Díval jsem se ze záznamu na ceremoniál, mrazilo mi z toho na zádech. Jsem nesmírně pyšný, že mohu pracovat ve firmě, která je s jeho jménem spojena. Jsem přesvědčen, že za Milanovu věrnost jednomu klubu v NHL a nesmírně obrovské úspěchy, si to zasloužil.

Zamlouvá se vám čtenářská soutěž Deníku - hokejová Tip liga? Zkusil byste si ji případně zahrát?

Popravdě, když jsem vaši Tip ligu spatřil, hned jsem si vzpomněl na mé mládí, kdy jsem z novin odstřihoval tipy a posílal je do Deníku. Je to velká zábava a rozhodně ji v nejbližší době ozkusím už jako sečtělejší člověk s větším hokejovým přehledem. (smích) Je to výtečné zpestření pro vaše čtenáře. Každému doporučuji vyzkoušet si tipérskou ligu. Určitě ucítíte adrenalin z toho, jak leckdy nečitelné zápasy dopadnou.