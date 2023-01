Slezané mezi mantinely suverénní. Hostitelský tým si naopak situaci zkomplikoval

Ve vrchlabské DD Elektromont aréně došlo hned v prvním středečním duelu k souboji dvou dosud nejúspěšnějších mužstev. Vedoucí tým skupiny Kraj Vysočina měl možnost proti hostitelskému Královéhradeckému kraji zpečetit svou semifinálovou účast, plány se mu však začaly bortit už ve druhé minutě, kdy soupeře poslal do vedení Bulat.

Zápas se lámal na začátku prostřední části hry, kdy si vyslanci Vysočiny vytvořili převahu i některé gólové příležitosti, překonat soupeřova gólmana se jim však ani jednou nepodařilo. Ve 27. minutě naopak přidal druhý gól Václavíček a závěrečná perioda už byla královéhradeckou exhibicí, při níž padaly krásné branky.

Ve druhém utkání dokázal uzmout dva body výběr Libereckého kraje, který výsledkem 3:2 přetlačil soupeře ze Zlínska. Severočeši se tak udrželi ve hře o postup a jak se zdá, rozhodující bitvu o něj rozehrají v 16 hodin, kdy se postaví právě soupeřům z Kraje Vysočina.

Na semifinále určitě již nemůže myslet výběr Středočeského kraje, výhrou 5:1 nad Jihočechy se ale dosud jediný přemožitel Královéhradeckého kraje vrátil do hry o třetí příčku znamenající setrvání v turnaji do závěrečného hracího dne. V ní jsou i hráči Pardubického kraje, kteří odpoledne uhráli nerozhodný výsledek s rivalem z Královéhradeckého kraje. Soupeři bod stačil k jistotě postupu do semifinále a uhájení vedoucí příčky před Krajem Vysočina.

Skupina A ve Vrchlabí, výsledky 3. hracího dne

Kraj Vysočina – Královéhradecký kraj 0:5 (0:1, 0:1, 0:3)

Branky a nahrávky: 2. Bulat (Brzák), 27. Václavíček (Pavelka), 35. Brzák (Hofman), 40. Bulat (Brzák, Vondruška), 42. Klíma.

Zlínský kraj – Liberecký kraj 2:3 (0:2, 1:0, 1:1)

Branky a nahrávky: 22. Němec, 37. Dastych (Matula) – 4. Tureček (Vaněček, Šejc), 6. Bělohorský (Šejc, Tureček), 39. Hrabčák (Vaněček).

Středočeský kraj – Jihočeský kraj 5:1 (0:0, 3:1, 2:0)

Branky a nahrávky: 18. Hanyš (Hora), 23. Kozák (Müller), 26. Hora (Matějka), 40. Churáček (Kříž), 42. Matějka (Hanyš) – 16. Přibyl (Hřebejk).

Královéhradecký kraj – Pardubický kraj 1:1 (1:1, 0:0, 0:0)

Branky a nahrávky: 13. Brzák (Zikmund) – 10. Kovář.

Pořadí vrchlabské skupiny

1. Královéhradecký kraj 6 4 1 1 20:8 9 bodů

2. Kraj Vysočina 5 3 1 1 14:9 7 bodů

3. Liberecký kraj 5 3 0 2 15:13 6 bodů

4. Pardubický kraj 5 2 1 2 12:13 5 bodů

5. Středočeský kraj 5 2 0 3 13:14 4 body

6. Jihočeský kraj 5 1 2 2 9:15 4 body

7. Zlínský kraj 5 0 1 4 4:16 1 bod

Zbývající program třetího hracího dne ve Vrchlabí - středa 16.00: Liberecký kraj – Kraj Vysočina. 17.45: Zlínský kraj – Středočeský kraj. 19.30: Pardubický kraj – Jihočeský kraj.

Zdroj: Tomáš Otradovský

Ve skupině B hrané na zimním stadionu v Trutnově je již o obou semifinalistech rozhodnuto. Dosud suverénní duo z Moravskoslezského a Plzeňského kraje ještě mohli dostat pod tlak hráči Karlovarského kraje, ti ale ve středu dopoledne inkasovali těžký direkt od výběru Jihomoravského kraje.

Ve skupině tak bylo jisté, že se o první příčku ve vzájemném souboji střetnou dva zmiňované celky, velká bitva pak bude o třetí příčku znamenající pokračování v turnaji. Zde jsou ve hře hned čtyři mužstva a to platí i po nerozhodném souboji Ústeckého kraje s výběrem Hlavního města Praha.

Rozhodující partie o vítězství ve skupině nabídla dramatickou podívanou, ve které měl dlouho navrch tým ze západních Čech. Trefami Sokola a Bartušky vedl ještě tři minuty před koncem utkání rozdílem dvou branek. Pak si ale vzal slovo Ladislav Svozil a dvěma góly udržel svůj tým na prvním místě tabulky.

Skupina B v Trutnově, výsledky 3. hracího dne

Olomoucký kraj – Moravskoslezský kraj 0:6 (0:0, 0:4, 0:2)

Branky a nahrávky: 20. Kajzar (Šebesta), 23. Byrtus (Weiss, Niemczyk), 29. Weiss (Byrtus), 30. Weiss, 40. Řehák (Řípa, Marek), 40. Mareš (Glos).

Jihomoravský kraj – Karlovarský kraj 7:1 (1:0, 2:1, 4:0)

Branky a nahrávky: 15. Kubín (Tomek, Brodecký), 25. Daněk (Kerbler), 29. Daněk (Kerbler), 35. Kubín (Ruml, Hartl), 37. Meissner (Šichtař), 37. Tomek (Čermák, Polák), 40. Hartl (Tomek) – 21. Franc (Zolnaj, Mähler).

Ústecký kraj – Hlavní město Praha 2:2 (0:1, 0:0, 2:1)

Branky a nahrávky: 40. Kůrka (Procházka, Trefný), 44. Peksa (Sedláček, Procházka) – 9. Hörnig (Huk, Oh), 34. Huk (Švancar, Hess).

Moravskoslezský kraj – Plzeňský kraj 2:2 (0:1, 0:0, 2:1)

Branky a nahrávky: 42. Svozil (Žídek), 45. Svozil (Žídek) – 13. Sokol (Brož, Pitter), 31. Bartuška (Šulan, Tománek).

Pořadí trutnovské skupiny

1. Moravskoslezský kraj 6 5 1 0 28:8 11 bodů

2. Plzeňský kraj 5 4 1 0 21:10 9 bodů

3. Hlavní město Praha 5 1 2 2 14:13 4 body

4. Jihomoravský kraj 5 1 2 2 13:18 4 body

5. Karlovarský kraj 5 2 0 3 12:21 4 body

6. Ústecký kraj 5 1 1 3 12:17 3 body

7. Olomoucký kraj 5 0 1 4 8:21 1 bod

Zbývající program třetího hracího dne v Trutnově - středa 16.00: Karlovarský kraj – Olomoucký kraj. 17.45: Jihomoravský kraj – Ústecký kraj. 19.30: Plzeňský kraj – Hlavní město Praha.

Hostitelský výběr Královéhradeckého kraje je blízko nejen účasti v semifinále, ale také prvnímu místu ve skupině A. Čeká jej však ještě náročné derby s rivaly z Pardubického kraje.Zdroj: olympijskytym.cz