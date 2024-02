HC Kohouti Česká Třebová vs. SK Třebechovice pod Orebem.Zdroj: HC Kohouti/Radek Hůlka

Zajímavý příběh se může ve středečním večeru psát na novobydžovském zimním stadionu. Domácí Stadion přivítá Českou Třebovou a není vůbec vyloučeno, že to bude „generálka“ na čtvrtfinále. Kohouti totiž půjdou do play off bez diskuse z prvního fleku a coby největší favorit na celkový triumf. A pokud se jim bude chtít Nový Bydžov ve čtvrtfinále vyhnout (a kdo by nechtěl, měření sil se soupeřem, který vyhrál čtrnáctkrát v řadě, si každý rád odpustí…), potřebuje je jednak porazit a za druhé doufat, že aktuálně sedmá Litomyšl zaváhá na ledě Třebechovic pod Orebem. Splnění obou těchto podmínek současně se nejeví na první pohled úplně reálně, nicméně jedná se o závěrečné kolo základní části, může se klidně stát, že některé celky budou šetřit opory vzhledem k tomu, že pauza před play off je minimální, takže nic nelze dopředu vyloučit.