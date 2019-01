Orlickoústecko – Vítězství v základní části Oblastní hokejové ligy mají na dosah Třebechovice B. V posledním kole přivítají na svém stadionu rezervu Lanškrouna (SO 16.30).

Ilustrační foto. | Foto: DENÍK

Žamberk propásl velkou šanci stát se vítězem v minulém kole. Teď zajíždí na půdu Čestic, kde je již připraveno přírodní hřiště, a nečeká ho nic lehkého. Pokud Žamberští prohrají, skončí až na třetím místě (NE 17.30). Dlouhoňovice mají jistotu, že si zahrají v další fázi ve skupině o 7. – 9. místo. To Rychnovští mají ještě možnost proklouznout do bojů o 4. – 6. místo. Rychnov n. K. však musí porazit Dlouhoňovice (SO 16.30) a doufat, že Králíky prohrají s Řetovou. Králičtí se mohou opřít o výkony z posledních zápasů, kde porazili jak Třebechovice, tak i Čestice. Řetovští si zahrají ve skupině o 4. – 6. místo a mohou nastoupit relativně v klidu. Zápas začne v neděli v 16.30 na stadionu v České Třebové. (bed)