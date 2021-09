Odstoupení Skutče si samozřejmě vynutí změnu v play off, které bylo nachystáno od osmifinále pro všech šestnáct účastníků společné krajské ligy. O jeho přesné podobě rozhodnou v nejbližší době krajské hokejové svazy.

Co je pro ně podstatné, připravené rozlosování v základní a nadstavbové skupině se nebude měnit, soupeři Skutče budou mít v daných termínech volný los. S výjimkou dvou kol se tedy v první části soutěže budou hrát vždy pouze tři zápasy a dva celky budou nuceně pauzírovat.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.