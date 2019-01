Pardubice - Vyšlo to! Hokejisté Dynama přehráli ve 44. kole extraligy Vítkovice 5:3. O vítězství rozhodli třemi góly ve druhé třetině.

Pardubičtí přitom znovu jako v minulých zápasech inkasovali jako první. Do skákajícího koutouče se opřel Rastislav Dej, jehož dělovka skončila v síti. A to bylo varování pro Dynamo. Domácí se pak dostávali do šancí, k dispozici měli i přesilovky. V té třetí se po ukázkové kombinaci trefil Tomáš Rolinek a vyrovnal.



V prostředním dějství nejprve propálil Bartošáka Petr Sýkora, potom skóroval z dorážky do odkryté branky Matěj Beran. Hosté ovšem rychle reagovali, když se v početní výhodě trefil Lukáš Kucsera. Přesto šli Pardubičtí do kabiny s dvougólovým náskokem. Přihrávku Tomáška zužitkoval před brankou Tomáš Svoboda.



Do třetí třetiny už nenastoupil ve vítkovické svatyni reprezentant Patrik Bartošák, jenž čelil 34 pardubickým střelám. Hosté ještě zdramatizovali závěr, když v přesilovce snížili. A velkou šanci ještě nevyužil Tybor. Gól do prázdné branky potom připravil Marosz pro Marka Trončinského.



ŘEKLI PO ZÁPASE

Pavel Marek, asistent trenéra Pardubic: Kluci si zaslouží pochvalu, předvedli jsme podle mě výborný týmový výkon. Věděli jsme, jak kvalitní tým proti nám nastoupí, hráli jsme s respektem, ale hráči byli agresivní a měli dobrý pohyb. Od začátku do konce utkání jsme hráli s maximálním nasazením a šli za tím vítězstvím. Před zápasem jsme si říkali, že po dvou předchozích porážkách se ukáže, jaký jsme tým. Jsem rád, že to kluci zvládli a vyhráli jsme.

Jakub Petr, trenér Vítkovic: Když to shrnu, tak jsme předvedli dobrých deset minut na začátku a potom na konci, kdy jsme korigovali stav a sahali po vyrovnání. Pardubice se druhou přesilovkou v první třetině dostaly do hry a převzaly iniciativu. V našem výkonu mi chyběl pohyb a z toho vycházející věci jako agresivita či vyhrané osobní souboje. Nemohli jsme se do zápasu moc dostat. Ve třetí třetině jsme zredukovali sestavu, a i když si to Pardubice hlídaly a byly organizované ve středním pásmu, tak jsme byli blízko k vyrovnání, ale objektivně domácí berou zasloužené tři body.

PARDUBICE – VÍTKOVICE 5:3 (1:1, 3:1, 1:1)

Branky a nahrávky: 18. Rolinek (Trončinský, Svoboda), 24. P. Sýkora (Marosz, Beran), 33. Beran (Trončinský), 38. Svoboda (Tomášek, Treille), 59. Trončinský (Marosz, P. Sýkora) – 7. Dej (Lev, Olesz), 35. Kucsera (Roman, Sloboda), 56. Sloboda (Roman, Kucsera). Rozhodčí: Sýkora, Šír – Kis, Rampír. Vyloučení: 6:4, navíc Trončinský (PCE) 10 minut. Využití: 1:2. Střely na branku: 40:29.

Diváků: 6360. Nejlepší hráči: Beran – Kucsera.

HC Dynamo Pardubice: Kacetl – Trončinský, Čáslava, Cardwell, Wishart, Hrabal, Mojžíš – P. Sýkora, Marosz, Rolinek – Svoboda, Tomášek, Treille – Kaut, Poulíček, Perret – Bojko, Dušek, Beran. Trenéři: Holaň, Marek a Janecký.

HC Vítkovice Ridera: Bartošák (od 40. Dolejš) – Sloboda, Klok, Baranka, Hrbas, Trška, Krenželok – Dej, Lev, Olesz – Tybor, Roman, Pytlík – Zdráhal, Kolouch, Kucsera – Szturc, Stránský, Kurovský. Trenéři: Petr a Trnka.



Další známé výsledky:

Hradec Králové - Chomutov 1:0, Třinec - Sparta 1:0, Zlín - Mladá Boleslav 1:3, Litvínov - Jihlava 1:3, Liberec - Brno 6:2.



Aktuální tabulka:

1. Plzeň 43 145:98 91 2. Hradec Kr. 43 120:81 83 3. Vítkovice 44 134:102 77 4. Třinec 43 119:100 76 5. Brno 43 126:100 75 6. Olomouc 42 102:109 62 7. Pardubice 43 106:120 60 8. Zlín 43 94:114 60 9. Sparta 43 115:123 59 10. Ml.Boleslav 43 97:109 58 11. Liberec 42 109:123 57 12. Chomutov 43 107:125 56 13. Jihlava 42 87:116 43 14. Litvínov 43 98:139 43

Příště (v pátek) se hraje:

Pardubice - Mladá Boleslav, Plzeň - Hradec Králové, Litvínov - Sparta, Jihlava - Chomutov, Vítkovice - Třinec, Brno - Zlín, Liberec - Olomouc.