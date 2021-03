Dopingový případ přináší první závěry. Hokejista nemůže po verdiktu disciplinárky dva roky hrát hokej. V Pardubicích okamžitě skončil, klub ukončil jeho smlouvu.

„Jan Mandát svým jednáním poškodil klub, spoluhráče, český hokej a nejvíc sebe. Už jsme avizovali, že proti těmto prohřeškům budeme nekompromisní. Kauza Mandát je uzavřena a víc se k tomu nebudeme vyjadřovat,“ uvedl na klubovém webu Dušan Salfický, člen představenstva HC Dynamo Pardubice.

Vše začalo 13. prosince 2020, kdy se hráč podrobil po utkání v Liberci dopingové kontrole. O měsíc později mu byla pozastavena činnost, protože výsledek kontroly jeho vzorku byl shledán pozitivním na přítomnost zakázané látky. Na žádost hráče byl ve specializované laboratoři v Německu přezkoumán kontrolní vzorek B.

„Výskyt zakázané látky (kokain) byl zaznamenán antidopingovou kontrolou provedenou po skončení utkání Liberec – Pardubice a potvrzen kontrolní analýzou vzorku B provedenou dne 29. ledna 2021,“ stojí v prohlášení disciplinární komise, která nepodmíněně zastavila hráči činnost do 12. ledna 2023. Komise došla k závěru, že užitím zakázané látky došlo k porušení antidopingových pravidel s tím, že nebylo prokázáno, že by hráč látku užil s cílem dosáhnout vyššího sportovního výkonu.

„Navzdory opatřením, která jsme zavedli, s vědomím hrozby tvrdého trestu, je to pro mě nepochopitelný faul. Považuji to za obrovské selhání hráče. Facka pro všechny, kteří se snažíme klub posouvat a měnit k lepšímu. Neomluvitelná chyba a zklamání,“ napsal Petr Dědek, většinový majitel Dynama.

Klub na svém webu uvedl, že v uplynulém měsíci byl současný hráčský a realizační tým Dynama podroben namátkovému biochemickému testu na přítomnost dopingu a jiných zakázaných látek. Výsledky byly negativní.

Mandát, který je odchovancem Jihlavy, v Pardubicích hrál svou třetí sezonu. V minulém ročníku nasbíral v padesáti zápasech 17 gólů a 13 asistencí. Stal se jednou z opor týmu, zastával funkci asistenta kapitána a dostal se i do národního týmu.

Nyní má hokejista až do ledna 2023 zastavenou činnost. Uvedený trest platí v soutěžích IIHF, teoreticky by útočník mohl zamířit do nižší zámořské soutěže.

Mandát se k případu nevyjadřuje, proti uvedenému rozhodnutí totiž ještě může podat odvolání k Arbitrážní komisi Národní sportovní agentury.