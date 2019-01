HRADEC KRÁLOVÉ - Po vzájemné dohodě skončil u týmu trenér VLADIMÍR JEŘÁBEK (na snímku), ale zároveň mu chceme za jeho práci poděkovat. To stojí v tiskovém prohlášení hokejového klubu HC VČE Hradec Králové.

Vladimír Jeřábek | Foto: DENÍK/David Taneček

Samotný kouč však předkládá svoji verzi nečekaného vyústění situace. „Odvolali mě hráči, nechtěli pode mnou trénovat.“ Kouč si tedy po roce a půl, kdy Energetiky vytáhl na špici první ligy, balí kufry. „Strašně mě to mrzí. Štve mě, že jsem ani nebyl pozvaný na zasedání představenstva, kde se o mém konci rozhodovalo. Nemohl jsem se hájit,“ říká Jeřábek, jenž je nyní bez práce.

Po tak úspěšném angažmá odcházíte. Zaskočilo vás to? Hrozně moc. Byla to taková, nevím jestli to tak mám nazvat, podpásovka. Je vidět, že když se daří a jste úspěšný, tak to nic neznamená. Do Hradce jsem přišel v listopadu 2005, kdy byl na desátém místě. Nakonec jsme se dostali do play off a skončili třetí. Další rok jsme vyhráli ligu a ve vyřazovací části vypadli s Chomutovem. Teď jsem odvolaný, což jsem absolutně nečekal. Je to hrozné. Strašně mě to mrzí.

Měl jste od vedení náznaky, že by to takto mohlo dopadnout? Ne, vůbec. 24. února si mě pozvali a nabídli mi opci ze smlouvy do dubna 2008. Takže když se mi někdo ozval s nabídkou angažmá, tak jsem samozřejmě odmítal s tím, že mám práci v Hradci.

Kdy jste se tedy dozvěděl o svém odvolání? Jedenáctého dubna mi bylo oznámeno, že hráči nechtějí podemnou hrát a klub se postavil za ně. Tudíž mi sdělili, že na opci netrvají, že si můžu shánět angažmá. Nic jsem už v takovém termínu samozřejmě nesehnal. Koncem dubna si mě vedení znovu pozvalo a předložilo mi vypovězení ze smlouvy. Takže v tuto chvíli nemám práci.

Říkáte, že za vaším odvoláním stojí hráči. Měl jste s nimi v průběhu sezony konflikty? Ne. Myslel jsem si, že všechno šlape. Když byl nějaký problém, tak jsem všechno hned řešil s kapitánem Jardou Roubíkem. I otázku peněz, když se zpožďovaly výplaty. Zkrátka někteří hráči se musí více kárat. Přišli sem hráči, kteří hráli druhou ligu, a třeba jsem na ně byl tvrdší. Držím se však takového pravidla, že pokud hráče káráte, tak vám na něm záleží.

Řekl vám někdo do očí, že mu vaše jednání vadí? Ne, ne. Akorát pan Herman mi řekl, že za ním byl kapitán mužstva, který mu sdělil, že to sice není jeho názor, ale že hráči nechtějí pod mým vedením hrát.

Tušíte, kteří z hráčů vás podle vašich slov „odstřelili“? Netuším, ale prý jich bylo hodně. Vedení tvrdí, že problémy byly už od ledna. Ale to mi nikdo neřekl. Proto mě mrzí, že jsem nebyl ani pozván na poslední představenstvo, kdy se celá záležitost projednávala. Vždyť jsem se ani nemohl bránit. Přitom za tu dobu, co jsem tady, tak jsem se musel všech předchozích sezení účastnit.

Problémy tedy údajně vyvstaly v lednu. Bylo to po zápase v Chomutově? Prohráli jste 8:4 a vyrojilo se mnoho spekulací o bojovnosti některých hokejistů. Asi ano. Hráče, kteří hráli špatně, tak jsem pokáral a dostali pokutu. Ale ve své podstatě k ničemu nedošlo, jelikož bylo řečeno, že pokud porazí v dalším utkání Mladou Boleslav, tak se pokuty ruší. A to se stalo.

Co si vůbec myslíte o zápase v Chomutově? Bylo všechno fér? Mě tyto věci nezajímají. Jestli jsme tam měli, nebo neměli prohrát… Díval jsem se na video a je pravda, že první lajna to odklouzala. Dostala čtyři nebo pět gólů z osmi. Proto také ti hráči dostali pokutu. Myslím si, že Roubík, Mocek a Toužimský to vzali. Nespolknul to pouze Patrik Fořt, což se s ním vezlo i dál. Jenže to se všechno vyřešilo. Kdyby tým nefungoval, tak nevyhrajeme základní část.

V průběhu play off jste se museli vypořádat s nečekaným útěkem nejproduktivnějšího obránce Petra Mocka. Jak moc jeho absence ovlivnila výkony týmu? Hodně. Mužstvo to zasáhlo. Podle mě tohle neměl dělat. Chtěl se vyvázat ze smlouvy. Vzhledem k tomu, že dostal pozdě výplatu, tak měl na to i nárok, ale tímto způsobem to řešit nemusel. Mohl sezonu dohrát. On za mnou přišel s tím, že má šanci jít do lepšího klubu. Všechno mi řekl na rovinu, i to, že případně skončí. Řekl jsem mu ale, že rozhodnutí je pouze na něm, ať udělá, co uzná za vhodné. Před odjezdem na třetí zápas čtvrtfinále do Ostravy ještě s námi absolvoval rozbruslení. Pak jsme šli na oběd a v autobuse mi Jirka Mička (asistent – pozn. red.) říká: Není tady Mocek. Takhle jsem se to dozvěděl.

V Hradci jste měl úspěchy. Odchod tedy musí dost bolet, že? Mrzí mě to dost. Mám tady hodně přátel a kamarádů. Líbí se mi tady. Dokonce jsem uvažoval o tom, že bych tady bydlel. Tohle jednání mě opravdu naštvalo. Nečekal jsem, že se hokejový klub takhle ke mně zachová. Nebudu říkat, že to udělal pan Višňák nebo Herman (manažer klubu, resp. předseda představenstva – pozn. red.), dávám to za vinu celému vedení, protože představenstvo tohle muselo schválit.

Dovedete si tedy nějak vysvětlit jednání vedení? Můj názor je takový, že vedení spoléhalo na to, že dostanu nabídku a odejdu sám. Vím, že se mluvilo o Ústí, pak o Vrchlabí, ale nic z toho nebyla pravda. Oni by pak jen napsali na klubový web sdělení fanouškům a hráčům: Jeřábek šel za lepším. Jen nevím, kdo teď bude hráče zvládat, když se dozví, že vedení jim vyšlo vstříc. Třeba klukům bude stačit, když budou hrát deváté desáté místo, a nikdo na ně nebude křičet. Jenže to nejde. Vezměte si kolik na ně chodilo lidí. Takhle nikdo nepřijde.

Prozraďte, odkud jste měl nabídky? Ve hře byl ústecký klub, jenže když trenér Evan dotáhl mužstvo nahoru, tak z toho sešlo. Jinak třeba Honza Čaloun moc chtěl, abych šel do Ústí. Dále se ozvala Mladá Boleslav, ale to bylo spíše ve fázi vyptávání, a Kadaň.

