GLOSA/Dekáda na baterky… Jedenáct let čekaly hokejové Pardubice na to, až začnou čtvrtfinále play off před vlastními diváky. A vzpomínáte, jak vrchol sezony 2011/2012 skončil? Ano, mistrovským titulem. Může to sloužit jako nápověda pro letošní ročník.

Slavnostní předání poháru Jaroslava Pouzara pro HC Dynamo Pardubice, jako vítěze základní části extraligy. | Foto: Deník/Luboš Jeníček

Pardubická podobnost má jeden háček. K poslední trofeji se Dynamo, respektive HC ČSOB Pojišťovna, prokousal ze třetí příčky. Zatímco letos základní část ovládlo. Potřetí v historii české extraligy.

To se Pardubicím naposledy vyvedlo před devatenácti lety. Nakonec tu sezonu všichni fanoušci nejen ve vyprodané aréně, jejíž kapacita byla 9300, oplakali. Jejich tým jako největší favorit republikového prvenství selhal hned v první sérii. Ve čtvrtfinále je nachytala v sedmizápasovém dramatu Plzeň. Ápropos rok před tím Pardubice ztratily, jako premiant základu, titul v sedmém a domácím zápase s pražskou Slavií. Poslední varování, jak to chodí se suverény základní části, mají Pardubice u baráku. Vloni se totiž poroučel rychle z play off Hradec Králové. V tomto případě se postarala o překvapení Mladá Boleslav. Mimochodem na straně lovce stál současný trenér lovné zvěře Radim Rulík. Kdo si brousí zuby na Dynamo zatím není známo. Co je ale jistota, že vstupní utkání do letošního Generali Česká pojišťovna play off Tipsport extraligy je na programu v enteria areně v pátek od 19 hodin. V sobotu se začíná o dvě hodiny dříve.

Glosa Zdeňka Zamastila: Pardubičtí fans si váží i užívají

Mimořádná událost… Dříve úplně běžná věc. Každý bral jako rutinu, že hokejové Pardubice začínají play off doma. Jenže nastala doba, kdyby fanoušci Dynama dali všechno za to, aby se jejich miláčci do vyřazovacích bojů vůbec podívali. Protože to se jednalo o boje, které je vyloučily pouze z osmičky. V černém období klubu totiž mocně usilovali o to, aby z nejvyšší soutěže poprvé ve více než devadesátileté historii nevypadli. Takže současné situace si každý fanda pardubického hokeje nejen náramně užívá, ale také velice váží. Navíc jako vítěz základní části má Dynamo zaručeno první i druhý domácí zápas ve všech sériích.