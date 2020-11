A právě slovenský reprezentant se lehce podepsal pod úvodní gól střetnutí. Přiťukl puk Nakládalovi, který nahazoval před branku. Do jeho nabídky vložil hůl Poulíček a Kašík na teč nedosáhl. Vedení si přenesli hosté do druhé třetiny také zásluhou Kantora, který tváří v tvář ukryl v lapačce Karafiátovu střelu.

Jenže právě na začátku prostřední části hry se vydal do pardubického obranného pásma Ondráček a jeho rána zapadla přesně pod „víko“. Do plusu mohl vrátit Dynamo exzlínský Claireaux, který další pokus o nahození tečoval do tyče. V polovině utkání se opřel do puku Řezníček a jeho projektil zastavila až síť.

Čáru přes pardubický rozpočet udělal Holland, který byl za hrubý faul vykázán do kabin. Pětiminutovou přesilovku ovšem Zlín nevyužil. A toho Dynamo využilo a Kusý dvě minuty před koncem základní hrací doby vyrovnal. Nájezdy ovládl Zlín.

Zlín - Pardubice 3:2 po sam. náj.

Fakta - branky a nahrávky: 22. J. Ondráček, 31. Řezníček (J. Ondráček), rozhodující nájezd Šlahař – 3. Poulíček (Nakládal, Ďaloga), 59. Kusý (Nakládal). Rozhodčí: Kika, Kubičík – Ganger, Klouček. Vyloučení: 2:2, navíc Holland 5 min. + OK. Bez využití. Bez diváků. Třetiny: 0:1, 2:0, 0:1 – 0:0.

PSG Berani Zlín: Kašík – Nosek, Řezníček, Gazda, Ferenc, M. Novotný, Žižka, Suhrada – J. Ondráček, Fryšara, Köhler – Šlahař, Honejsek, Okál – Karafiát, Herman, Sebera – Václavek, P. Sedláček, Kubiš.

HC Dynamo Pardubice: Kantor – Mikuš, J. Zdráhal, Ďaloga, Nakládal, J. Kolář, Holland, Bučko – Mandát, Poulíček, Svačina – Blümel, Claireaux, Tybor – Paulovič, Anděl, Kusý – Machač, Rohlík, Zeman.