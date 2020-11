Po více než měsíční koronavirové pauze hráči Dynama narazili na vedoucí dva celky. Nejprve schytali debakl na Spartě (1:7), potom neuspěli na ledě Plzně.

„Po hodně špatném výkonu na Spartě jsme si říkali, že musíme změnit přístup k zápasu, což myslím, že kluci ukázali,“ uvedl hlavní trenér Pardubic Milan Razým.

Jenže na v pohodě hrající Plzeň to Pardubicím nestačilo. První problém přišel hned ve druhé minutě, kdy domácí prostřelili brankáře Pavla Kantora.

„Sehráli jsme vyrovnanou první třetinu s favorizovanými domácími. Ve druhé třetině jsme vyhodili kotouč třikrát přes plexisklo a kvůli tomu jsme pykali, když nám soupeř opět odskočil,“ konstatoval Razým.

Obránci nejprve nechali prostor Milanu Gulašovi, pak snížil na 2:1 Robert Kousal. Jenže následovala zmiňovaná vyloučení. Celkem třikrát za zdržování hry!

Po prostřední třetině Dynamo už prohrávalo o tři branky, na druhé straně Poulíček jen trefil tyčku. Ani další šance Pardubičtí nevyužili, až ve 49. minutě se v přesilovce prosadil Vladimír Svačina.

Z 28 střel skončily v plzeňské síti jen dvě. „V přípravě jsme góly dávali, najednou se na ně strašně nadřeme. A laciné góly dostáváme. Přitom jdeme do zápasu s tím, že musíme poctivě bránit. Pět gólů je zase hodně,“ řekl po utkání pardubický útočník Vladimír Svačina.

Stejně jako v létě

Vydařená představení během letního poháru jsou pryč. V extraligové sezoně se Pardubicím zatím nedaří.

„Systém máme stejný jako v létě. Každý trénink na tom pracujeme, připomínáme si to. Nic jsme nezměnili. Strašně chceme, ale je to tím pádem svázané,“ prohlásil Svačina po utkání.

Pardubičtí v šesti zápasech vstřelili jen devět branek. V přesilovkách se zatím prosadili jen dvakrát.

„Pak vidíte Plzeň, která má lehkost a dává góly, které nám tam nespadnou. Šancí jsme měli celkem dost. Chybí tam hlavně lehkost,“ dodal pardubický forvard.

Špatná čísla navíc mají Východočeši třeba i ve hře v oslabení. Procentuální podíl ubráněných oslabení je na hodnotě necelých 64 procent.

Představí posilu?

Po šesti zápasech má Dynamo jen dva body. Už po debaklu na Spartě uvedl majitel Dynama Petr Dědek, že mu dochází trpělivost.

„Víme, jaká je situace. Měli jsme mítinky s manažery i trenéry. Nikdo to za nás neodehraje. Jen my na ledě to můžeme změnit, aby z toho zase měly celé Pardubice radost. Momentálně tam těch pozitiv moc není,“ uvedl útočník Svačina.

Teď záleží, jak na aktuální situaci zareaguje klubové vedení. Už nějaký čas se mluví o potřebném doplnění týmu především v útočných řadách. Dojde k pohybu hráčů či příchodu posily ze zahraničí?

K dalšímu utkání nastoupí Pardubice v pátek, kdy odehrají zápas na ledě Zlína (začátek v 17.30 hodin).