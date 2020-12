Více než polovina branek padla již v úvodní třetině. V 17. minutě hosté využili početní výhodu, když kombinaci po přihrávce Camary zakončil před brankou Matej Paulovič. Jenže za dvě a půl minuty už vedli Oceláři, za které se v rozmezí 34 vteřin trefili Filip Zadina a Matěj Stránský.

„Celou první třetinu jsme hráli slušně, ale pak jsme udělali dvě školácké chyby, které by se nám neměly stávat. Góly jsme soupeři darovali, určitě to mělo vliv na další průběh zápasu," uvedl pardubický trenér Richard Král.

Za Pardubice se pak ve 27. minutě trefil Matěj Blümel, ale za necelou minutu bylo srovnáno, když brankáře Pavla Kantora prostřelil Miloš Roman. Po půlhodině hry pak rozhodl svým druhým gólem Stránský. To byla vítězná trefa utkání.

Pardubičtí mohli srovnat, ale ve třetí třetině nevyužili dvě přesilovky a nevyrovnali ani v závěru při hře bez brankáře. Třinec oplatil Dynamu prohru z prvního vzájemného utkání.

„Když už nás Třinec do něčeho pustil, tak jsme to ještě řešili nějakou nahrávkou. Musíme se v závěru tlačit daleko více do střel,“ dodal kouč Král.

Třinec - Pardubice 4:3

Fakta - branky a nahrávky: 19. Zadina (Hrňa), 19. M. Stránský (M. Růžička), 27. Roman (O. Kovařčík, Kundrátek), 32. M. Stránský (Gernát) – 17. Paulovič (Kousal, Camara), 20. Poulíček (Svačina), 27. Blümel (Kusý). Rozhodčí: Svoboda, Kika – Pešek, Malý. Vyloučení: 3:3. Využití: 0:1. Bez diváků. Třetiny: 2:2, 2:1, 0:0.

HC Oceláři Třinec: Kořenář – Gernát, M. Doudera, Galvinš, D. Musil, Jaroměřský, Kundrátek, M. Adámek – M. Stránský, P. Vrána, M. Růžička – Zadina, Marcinko, Hrňa – Roman, M. Kovařčík, O. Kovařčík – Hrehorčák, Jašek, Dravecký.

HC Dynamo Pardubice: Kantor – Nakládal, Kolář, Zdráhal, Mikuš, Holland, Ďaloga, Vála – Mandát, Poulíček, Svačina – Tybor, Kousal, Camara – Paulovič, Anděl, Claireaux – Blümel, Matýs, Kusý.

Hokejová extraliga – 7. kolo: Třinec – Pardubice 4:3, 8. kolo: Mladá Boleslav – Olomouc 6:1, 9. kolo: Zlín – Karlovy Vary 1:2 pr., Liberec – Brno 2:1, 14. kolo: Hradec Králové – České Budějovice 6:1, Litvínov – Vítkovice 1:0 pp.

Tabulka:

1. Třinec 17 14 1 2 0 76:42 46

2. Plzeň 19 12 3 1 3 74:42 43

3. Karlovy Vary 18 11 3 0 4 53:50 39

4. Sparta Praha 20 11 1 2 6 68:46 37

5. Ml. Boleslav 18 10 2 2 4 69:44 36

6. Hradec Král. 19 10 1 0 8 57:44 32

7. Liberec 19 7 2 2 8 52:51 27

8. Brno 17 5 2 1 9 43:54 20

9. Vítkovice 17 4 2 4 7 38:51 20

10. Zlín 18 5 1 1 11 46:58 18

11. Litvínov 17 3 4 1 9 33:45 18

12.. Pardubice 18 3 3 2 10 40:61 17

13. Olomouc 18 5 0 2 11 32:63 17

14. Č. Budějovice 19 2 0 5 12 42:72 11