„Současný trenérský tým splnil to, co jsme od něho očekávali. Od svého nástupu vtiskli mužstvu novou tvář, s jejich prací jsme spokojení. Proto jsme se se všemi členy domluvili na další spolupráci,“ řekl Dušan Salfický, sportovní ředitel Dynama.

Pardubice zakončily základní část na sedmém místě. „Chtěl bych poděkovat celému týmu za základní část. Po necelém roce od převzetí klubu jsme udělali kus práce. Mám radost z postupu do play off. Nemáme co ztratit, teď je všechno otevřené,“ prohlásil na twitteru i Petr Dědek, většinový majitel Dynama.

Klub touží po úspěchu v play off, ale tímto krokem už samozřejmě finalizuje plány pro příští extraligový ročník.

„Dává nám to větší klid do další práce. Je dobře, že víme, že strávíme s týmem letní přípravu. To je pro trenéry vždy lepší, mohou díky tomu mužstvo detailněji poznat, připravit si ho ve spolupráci s kondičním trenérem, jak potřebují, a jít od začátku společně do nové sezony,“ poznamenal hlavní trenér Richard Král.

Ten spolupracuje na střídačce s dalšími bývalými hokejisty Pardubic. Obráncem Davidem Havířem a útočníky Petrem Sýkorou a Tomášem Rolinkem.

„Kdo jiný může předávat zkušenosti, byli to výborní hráči. Pro mladé kluky to má velký přínos. V této sezoně bylo hodně vidět, že se s nimi pracuje. Ať už na ledě i mimo led, co se týče psychiky,“ přidal další pohled kapitán Jakub Nakládal.