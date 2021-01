Na vrchol sezony chce být Dynamo co nejlépe připraveno, proto Pardubice přivedly i zkušeného brankáře. Šestatřicetiletý gólman Barulin má za sebou téměř 600 zápasů v Kontinentální hokejové lize. Hájil branku CSKA Moskva, Atlantu Mytišči, Kazaně, Omsku či Soči.

„Hledali jsme, kým bychom doplnili brankářský post pro závěr sezony. Když se naskytla možnost angažovat tak kvalitního gólmana, jakým Konstantin je, tak jsme neváhali. Jednání byla rychlá, jsme potěšení, že nám Konstantin přijel pomoci k úspěchu v play-off,“ uvedl sportovní ředitel Dynama Dušan Salfický.

Zdroj: HC Dynamo PardubiceBarulin nyní přichází do Pardubic, které v posledních zápasech nasazují do branky Milana Kloučka a Pavla Kantora. „O Pardubicích jsem věděl od mého kamaráda Stěpana Zacharčuka. Výsledky Dynama jsem sledoval už delší dobu a těší mě, že jsou lepší a lepší. Věřím, že tomu tak bude i nadále a já k tomu přispěji,“ řekl po příjezdu do Pardubic Barulin.

Na mistrovství světa, kterého se zúčastnil čtyřikrát, Barulin reprezentoval Rusko. Ze světových šampionátů má kompletní sbírku medailí, v roce 2012 se stal mistrem světa. Zlatou medaili má i z mistrovství světa juniorů. Na klubové scéně naposledy hájil branku Nižněkamsku, za který v tomto ročníku nastoupil do 21 zápasů.