„Hrálo se kvalitní utkání, já jsem s výkonem všech hráčů spokojený. Hráli jsme aktivně, dobře forčekovali a vytvořili si šance,“ řekl Patrik Augusta, trenér Liberce.

V brance Pardubic dostal před ruským gólmanem Barulinem přednost Milan Klouček, měnilo se i složení útoků. Do hry se po delší pauze vrátil Radoslav Tybor. Slovenský forvard hrál naposledy začátkem prosince v Třinci, od té doby se zotavoval po otřesu mozku.

Pardubičtí se dostali do vedení ve 13. minutě, kdy zblízka dorážel Patrik Poulíček a využil první pardubickou přesilovku. Ještě v první třetině hosté vyrovnali. Hned po vyhraném buly vystřelil Michal Birner a překonal Kloučka.

Pokračovala vyrovnaná bitva s několika šancemi na obou stranách. Rozuzlení ovšem nabídlo až třetí dějství. V 55. minutě zakončil akci Liberce osamocený Ondřej Vitásek. Dynamu již nepomohla ani přesilová hra, hosté odvezli tři body.

„To, co nás před měsícem zdobilo, se nám teď vytrácí. Musíme se zase nastartovat. Nerveme se do předbrankového prostoru, chceme si dát hezké puky a možná dát gól do prázdné brány, ale tak to nefunguje. V závěru během přesilovky potom volíme nejsložitější přihrávky. Zkušení hráči by to měli zvládnout jinak,“ uvedl pardubický trenér Richard Král.

Pardubice - Liberec 1:2

Fakta - branky a nahrávky: 13. Poulíček (Mikuš, Kousal) – 20. Birner (Bulíř), 55. Vitásek (Bulíř, Vlach). Rozhodčí: Lacina, Micka – Brejcha, Gerát. Vyloučení: 2:2, navíc Nakládal 10 minut a do konce utkání. Využití: 1:0. Bez diváků. Třetiny: 1:1, 0:0, 0:1.

HC Dynamo Pardubice: Klouček – Nakládal, Kolář, Bučko, Mikuš, Vála, Ďaloga, Zdráhal – Camara, Roman, Tybor – Kosticyn, Kousal, Kusý – Blümel, Poulíček, Paulovič – Matýs, Rohlík, Horký.

Bílí Tygři Liberec: Kváča – Knot, Vitásek, Kolmann, Rosandič, T. Hanousek, Derner, Štibingr – Lenc, Bulíř, Birner – A. Musil, Gríger, Najman – R. Pavlík, P. Jelínek, J. Vlach – Průžek, Šír, Rychlovský.

Tabulka:

1. Sparta Praha 37 22 2 5 8 139:84 75

2. Třinec 36 20 4 5 7 127:95 73

3. Plzeň 37 18 4 6 9 120:92 68

4. Liberec 37 18 5 4 10 110:84 68

5. Ml. Boleslav 36 17 5 6 8 116:86 67

6. Hradec Králové 36 18 3 2 13 102:85 62

7. Pardubice 37 15 5 3 14 99:104 58

8. Karlovy Vary 36 14 5 2 15 101:115 54

9. Brno 36 12 5 4 15 96:101 50

10. Litvínov 36 10 7 3 16 86:100 47

11. Vítkovice 36 10 4 5 17 80:101 43

12. Olomouc 36 10 3 4 19 70:106 40

13. Zlín 36 8 3 3 22 74:115 33

14. Č. Budějovice 36 4 3 6 23 91:143 24