„První zápas u nich nám vůbec nevyšel, v dalším utkání už jsme tam vyhráli, i když Liberec měl více střel,“ vzpomíná na pardubickou výhru 2:1 útočník Matej Paulovič.

Před zápasem ztrácí sedmé Dynamo na pátý Liberec sedm bodů. Do druhého utkání v pardubickém dresu mohou zasáhnout ruský brankář Konstantin Barulin a běloruský útočník Andrej Kosticyn. „Máme tady hráče, kteří umí anglicky nebo rusky, pomáháme si navzájem, aby se co nejdříve dostali do našeho systému. Musí si na všechno zvyknout, pak to půjde,“ dodal Paulovič, který v Dynamu podepsal novou smlouvu na dva roky s opcí.